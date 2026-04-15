Chance Liga 2025/2026

Už brzdím i skáču! Gabriel se naučil snášet samotu, ve Španělsku o něj pečuje expert

Michael Havlen
  13:00
Před půl rokem si v Teplicích přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, následovala operace a předčasný konec sezony. Liberecký stoper Šimon Gabriel teď intenzivně rehabilituje ve španělské Marbelle, návrat na hřiště však nechce uspěchat.
Liberecký obránce Šimon Gabriel oslavuje svůj gól. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Je to vlastně moje první zranění, takže jsem z toho byl hodně špatný,“ přiznal čtyřiadvacetiletý stoper v rozhovoru pro platformu Slovan+. „Pomohlo mi, že jsem se po operaci začal léčit v Prisma Institutu v Praze, který založil bývalý fotbalista Lukáš Pokorný. Dal mi skvělé podmínky k tomu, abych tam mohl chodit na fyzioterapii a pak i na kondiční tréninky, které začaly už během těch prvních třech měsíců po operaci.“

Liberečtí asistenti Hampel a Mikula, ale i tehdejší parťák z obrany Dominik Plechatý, ho bezprostředně po zranění připravili na to, co ho čeká, protože si podobnými problémy s kolenem sami také prošli. Vysvětlili mu, že čas se povleče a bude bojovat i se samotou, ale že musí být trpělivý. „Dali mi obrovskou energii, dodnes z toho čerpám. Kdykoli jim můžu zavolat,“ řekl spolehlivý stoper.

V polovině února zamířil na další fázi rehabilitace, která se odehrává ve španělském letovisku Marbella na pobřeží Costa del Sol. „Změnilo se to, mohl jsem začít klusat a obecně dělat věci, které se blíží dění na hřišti. Už brzdím, skáču a běh je dokonce spíše kondiční součástí tréninku,“ popsal Gabriel.

Liberecký hráč je v péči místního specialisty na křížové vazy, který si v Marbelle založil vlastní kliniku. „Dřív léčil patnáct křížových vazů denně v Kataru, takže moc dobře ví, co to všechno obnáší. Má na mě vždycky dvě tři hodiny a stihneme toho opravdu moc, takže léčba je skvělá,“ uvedl zraněný fotbalista.

Celý život byl zvyklý trénovat v kolektivu, ale teď se z něj na delší dobu stal v podstatě individuální sportovec. „Kontakt s ostatními jsem na tom měl vždycky nejradši a teď jsem o to přišel, takže to pro mě byl velký šok. Ale objevil jsem i svoji druhou stránku, a to je to, že umím hodně poctivě trénovat. Našel jsem, co všechno můžu dělat a co kromě pár týdnů v létě fotbalista během roku nestihne,“ snažil se hledat pozitiva.

Na fotbal se po zranění nějakou dobu nemohl ani podívat, příliš ho přitom bolelo na duši. Po Novém roce se to ale zlepšilo a nyní pečlivě sleduje veškeré zápasy svého Liberce i Ligu mistrů.

Nenechal si ujít ani barážové bitvy české reprezentace, které se podařilo po dvaceti letech postoupit na mistrovství světa. „Je to generace fotbalistů, mezi nimiž mám spoustu bývalých spoluhráčů a dobrých kamarádů. Byl to celovečerní program, ale nelitoval jsem, moc jsem fandil,“ řekl Gabriel. Před rozhodujícím zápasem s Dánskem si tipoval na výsledek se svým bratrem Adamem, který hraje za dánský Midtjylland.

Otázka návratu na hřiště zatím není na pořadu dne. Sám hráč nechce nic uspěchat a snaží se dostat do co nejlepší kondice. „Říká se, že vaz srůstá rok, takže bych ho měl mít úplně v pořádku až na konci listopadu, ale do prvního zápasu se obvykle chodí už po devíti nebo deseti měsících, takže bych se mohl na hřišti objevit někdy mezi srpnem a zářím,“ nastínil svou představu talentovaný fotbalista. „Do té doby budu v plném tréninku, takže pak už půjde jen o to splnit všechny testy a dostat svolení od doktora a trenérů. Mohl bych tedy stihnout odehrát víceméně skoro celou příští sezonu.“

Šimon Gabriel přišel pod Ještěd loni v lednu ze slovenského Ružomberku a pro trenéra Radoslava Kováče se brzy stal jedním z nepostradatelných hráčů. Do svého zranění v této sezoně nechyběl ani v jednom z dvanácti ligových utkání a vstřelil dva góly. Celkem za Liberec nastoupil do 27 soutěžních zápasů.

Stoperský post je pro fotbalový Liberec tak trochu zakletý. Minulou zimu získali Severočeši z Teplic Jana Knapíka, ten je však od té doby téměř souvisle ve stavu zraněných. Slovan pak ve středu obrany našel stabilní dvojici Gabriel - Plechatý, první se však v této sezoně rovněž zranil a druhého klub v zimě prodal do Artisu Brno. Nějakou dobu byl na marodce i Augustin Drakpe, kterého Liberec přivedl v půlce ročníku, a další stoperská posila Haris Berbič tam stále je.

Aby toho nebylo málo, v posledním utkání v Karviné ze zdravotních důvodů chyběl i Ange N’Guessan, s nímž tvořil Gabriel dvojici před svým zraněním. Jeho absence by však neměla být dlouhodobá.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Už brzdím i skáču! Gabriel se naučil snášet samotu, ve Španělsku o něj pečuje expert

