Liberecký Gabriel oslavil první ligovou trefu. S tátou góly neřešíme, smál se

Po centru na přední tyč pojistil stoper Šimon Gabriel Liberci domácí výhru nad Duklou 2:0, skóroval v pádu hlavou. Byla to jeho první trefa v nejvyšší české fotbalové soutěži.

Fotbalisté Liberce se radují z branky Dukle. | foto: ČTK

„Je to signál, který s Lukášem Masopustem cvičíme na tréninku. Využili jsme mezery, dostal jsem skvělý balon a pak už to stačilo jen trefit do brány,“ popsal Gabriel svůj parádní gól po standardní situaci, jímž stanovil konečný výsledek na 2:0 pro Liberec.

Z tribuny ho sledoval otec Petr, bývalý úspěšný reprezentační obránce. „Co jsem v Liberci, táta ještě nevynechal ani jeden můj zápas. Ale o gólech se spolu nebavíme, on po mně chce hlavně defenzivní činnost,“ usmál se Gabriel mladší.

Ambiciózní severočeský tým výkonem proti Dukle neoslnil, za velkého vedra však urval druhou výhru v sezoně.

Liberec - Dukla 2:0, hosty načala obří minela brankáře, dorazil je Gabriel

„Pro nás to byl těžký zápas, protože jsme věděli, že budeme muset být kvalitní na míči, a i když se nám to nedařilo, dokázali jsme zvítězit. Tyhle zápasy musíme zvládat,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý sparťanský odchovanec, který pod Ještěd přišel letos v lednu ze slovenského Ružomberku.

„Hra nebyla taková, jakou jsme si představovali, ztráceli jsme hodně balonů. Zápas jsme si sami ztěžovali, neměli jsme pak takové držení míče a dostávali jsme soupeře do hry. Ale pro nás byl důležitý výsledek a za ten jsme rádi.“

Kromě bodů Gabriela těšila i pevná obrana, kterou má v týmu také na starosti. Slovanu se poprvé v sezoně podařilo udržet čisté konto. „Na naše poměry jsme na začátku sezony dostávali dost gólů. Chtěli jsme to zlepšit a dnes se to povedlo,“ oddychl si řízný obránce.

Trenér Dukly David Holoubek sleduje své svěřence v zápase s Libercem.
Namory Cissé z Dukly si kryje míč před soupeřem z Liberce.

Trenéři poprvé roztrhli jeho stoperskou dvojici s Dominikem Plechatým. Proti Dukle se vedle něj od začátku postavil francouzský mladík Ange N’Guessan, který přišel do Liberce teprve před pár týdny z italského Turína.

„Poprvé jsem k sobě dostal nového kolegu, bylo to samozřejmě něco jiného, ale je to chytrý hráč a rychle pochopil, co po něm chceme. V Liberci máme velké nároky na defenzivu. Klobouk dolů, že se snaží co nejrychleji přizpůsobit a myslím, že na to, že je tady tak krátkou dobu, to zvládl dobře,“ konstatoval Gabriel.

Utkání už však zase dohrával se svým tradičním parťákem Plechatým, N’Guessana totiž po hodině hry začaly brát křeče.

Liberci v domácím utkání s Duklou hodně pomohl kiks soupeřova brankáře Matrevicse, jemuž ve 30. minutě nepochopitelně propadla do sítě Julišova lehká střela. Duklu, která do té doby byla nebezpečnějším týmem, tato chvíle položila.

„Tu situaci jsem dobře viděl a nejdřív nevypadala gólově,“ uznal Gabriel. Sám pak ve druhém poločase pražského soupeře dorazil.

Slovan měl zatím doma relativně lehčí soupeře a s Pardubicemi i Duklou si poradil. V příštím kole to ovšem bude mít o hodně těžší, pod Ještěd dorazí Sparta.

Mužstvo Z V R P S B
1. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
2. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
3. SK Slavia PrahaSlavia 3 2 1 0 5:2 7
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
6. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
8. FK JablonecJablonec 3 1 2 0 4:2 5
9. FK TepliceTeplice 2 1 0 1 4:3 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 0 2 1:5 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
13. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 1 2 3:6 1
16. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 3:10 0
Zobrazit více
Sbalit

