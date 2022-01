V Baníku chci zůstat, naplánoval si Falta. Lákají ho ambice

Důvodem je vzestup Baníku?

Ano, přesně tak. Mají ambice hrát poháry, o vyšší příčky. S tím se ztotožňuji, a proto jsem tady.

Co dále rozhodlo, že jste na nabídku Baníku kývl?

Určitě zájem trenéra a celkově Baníku. Také to, že jsem v Plzni nedostával takový prostor, jaký bych si představoval, anebo jaký by byl pro můj růst adekvátní.

Je pro vás Baník úplně neznámé prostředí?

Jo i ne. Něco jiného je tady být každý den, ale zdejší prostředí znám z ligy, takže adaptace bude rychlá.

Trenér Ondřej Smetana říkal, že jste byl na fyzických testech mezi třemi nejlepšími hráči. Jste tak dobře kondičně připravený, anebo to máte od Boha, jak se říká?

(Směje se) Nevím, jestli od Boha, ale nikdy jsem s kondicí neměl problém. Jsem rád, že jsem se tak uvedl.

Jak se vám jeví zdejší konkurence?

Zatím příprava startuje, takže uvidím, ale je to jako ve všech týmech, které mají ambice hrát poháry. S tím se popasuji.

Bavil jste se s trenérem, na jaký post by vás chtěl?

Ještě úplně ne. Je tam více variant, hraji na více postech, takže bude záležet na trenérovi.

A kde byste se v sestavě nejraději viděl vy osobně?

Někde nahoře, furt se považuji za útočně laděného hráče.

Fotbalisté Baníku tento týden odehrají dva přípravné zápasy, ve čtvrtek od 10.30 s Karvinou a v sobotu od 13.00 s Pardubicemi. Tušíte, jestli už do nich naskočíte?

O tom jsme se dosud nebavili, ale mám ještě nějaké povinnosti vůči rodině v Plzni. Musíme vyřešit přesun.

Takže to vás teď zaměstnává nejvíce?

Fotbal je na prvním místě, ale máme dvě děti, takže stěhování není jen tak, že si sbalím baťůžek a jdu. Potřebujeme doladit nějaké detaily.

Tudíž jste se ještě nestihl přestěhovat?

Řešili jsme to přes celé svátky, ale až v neděli večer padlo definitivní rozhodnutí, že se mám hlásit v Ostravě. Všechno je ušité horkou jehlou.

V Olomouci už zázemí nemáte?

Máme, ale je to složitější, protože jsem tam teď prodával byt. Rád bych ale nejméně v přípravě a na začátku ligy bydlel tady, abych to měl co nejblíže a nemusel cestovat z Olomouce, protože by to nedávalo smysl, když nyní budeme mít každý den dvoufázové tréninky.