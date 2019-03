Má dělovku. Pomůže olomouckému Faltovi zpátky do formy?

Do sestavy pětadvacetiletého sprintera s dynamitem v levé noze, který v minulé sezoně táhl Sigmu do předkola Evropské ligy a sám se podíval do české reprezentace, vrátil na Spartě.

A dlouho to vypadalo na skvělý tah. Falta v poslední minutě první půle přízemní dělovkou zpoza vápna poslal Hanáky do vedení, avšak v tempu hosté nevydrželi a kvůli dvěma penaltám zápas po přestávce ztratili.

Faltova branka byla jedním z mála pozitiv pro fanoušky Sigmy.

Tedy pokud zafunguje i jako povzbuzení a výkonnost olomouckého odchovance půjde zase nahoru.

„Šimon má pořád ještě rezervy v tom, jakým způsobem se prezentoval v minulé sezoně a jak nebezpečný je teď. Ale myslím, že gól mu pomůže,“ věří Jílek, který se drží filozofie hráče z formy neodepisovat, nýbrž podržet a nastartovat.

Podobný pokles potkal i další středopolaře Housku a Plška, jenž Faltovi na gól nahrával. „Je to o práci všech hráčů. Nemůžeme se podívat po týmech a vybrat si hráče, musíme pracovat s tím, co máme, a naší povinností je snažit se je vrátit do optimální formy, aby z toho těžilo celé mužstvo,“ povídá Jílek.

Litoval, že Faltova pumelice do šatny neměla kýžený efekt: Spartu nesrazila a Olomouc nenabudila.

Ba naopak. „Očekával jsem, že gól těsně před poločasem nám pomůže, ale naprosto zásadní byla naše nekvalita v přechodové fázi ve druhém poločase. Když poztrácíte osm míčů z deseti, tak soupeř s kvalitou, kterou disponuje, vás zatlačí a chyby přijdou. Sparta mohla skórovat i dřív, měla minimálně dvě situace, které nezužitkovala,“ uznal. „Přitom hráči na to schopnosti mají, ale v momentě, kdy nejde hlava tak, jak by měla, a začnete se bát o výsledek s jakýmkoli silnějším soupeřem, tak to většinou takhle dopadne.“

První půli Falta výkon podložil nejen mimořádnou střelou, ale také vyhranými souboji a přesnými pasy. Sparťana Karlssona, který nečekaně nahradil zraněného lídra Bořka Dočkala, na křídle převyšoval. Jenže po změně stran stejně jako ostatní sigmáci už upadal. Absence klíčového hráče Sparty nevyužili.

„Kdo zná Bořka Dočkala, tak ví, že dozadu to není úplně ono, měli jsme připravené varianty, jak se tam dostávat přes levou stranu. Trošku se nám to zavřelo. Nemyslím si, že by to bylo pro vývoj zásadní. Bořek by přinesl rozdílové věci, ale nikdo neví, jak by se případně vyvíjely situace po ztrátě míče,“ musel Jílek kvůli změně v sestavě Sparty upravit taktický plán. „Bořek je persona a už tím, že je na hřišti, dodává spoluhráčům sebedůvěru. Není to jen technická kvalita.“

Nejvíc Jílka zaujal nejmladší sparťan na hřišti - talent Adam Hložek. „Klobouk dolů. Neřekl bych, že by byl nebezpečný, ale způsob, jakým uhrává míče v tomhle věku, je neuvěřitelný. On snad neztratil balon. Má hodně rychlou kličku pravou nohou. Je schopen i zvýhodnit spoluhráče. Nejen pro Spartu, ale celý český fotbal je tady velmi zajímavý hráč.“

Větší kvalitu od svých hráčů na Letné postrádal. „Kdybychom ji měli, tak bychom utkání rozhodli. Do 60. minuty tam byly tři situace čtyři na čtyři, nebo čtyři na tři. Minimálně byste je měli dovést k ohrožení branky, a nám to skončí třicet metrů od branky, naopak z toho útočí soupeř do otevřené obrany.“

Skvělou formu na pravém křídle Olomouce tentokrát nepotvrdil ani Tomáš Zahradníček. „Kdyby třikrát podržel šířku, dostali jsme se tam víc,“ vyčítal Jílek.

I proto Sigmě skončila před reprezentační přestávkou čtyřzápasová vítězná šňůra. Ale potvrdila, že jde nahoru tabulkou i herně. To bude chtít ve Zlíně potvrdit také Falta.

Ví, že by měl sbíhat do středu z křídla, aby častěji využil silnou levačku k palbě. Všechny tři góly v sezoně - dva v lize a jeden v poháru - dal výstavními střelami ze střední vzdálenosti.