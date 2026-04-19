Stoper Bammens se těší na Plzeň: Hrošovský je u nás legenda, každý ho zná

„Hrál v Belgii za Genk, kde jsem kopal za mládež. Bude pro mě speciální nastoupit proti někomu, kdo tam je braný za legendu,“ říká Bammens před zápasem, který začne v 18.30.
„Když se po sezoně vracím domů, lidi se ptají, proti komu jsem hrál. Teď budu moci uvést Hrošovského, kterého tam zná úplně každý. Českou ligu moc nesledují, takže jiní hráči jim nic moc neřeknou,“ podotýká 27letý obránce.
Když se Pardubice s Plzní utkaly loni v půlce července v úvodním kole soutěže, Bammens ještě v týmu nebyl. Ponižujícímu debaklu 1:5 tak unikl. Ale i díky němu v zásadě ví, do čeho půjde.
„Protivníka si samozřejmě analyzujeme, víme, jaké jsou jeho silné stránky. Probíráme to společně, abychom našli co nejlepší řešení, jak je eliminovat. Ale nesmíme to zase přehánět, měli bychom se snažit využít taky našich předností,“ nastiňuje Bammens.
Současná plzeňská jména každopádně budí respekt. Když dáme stranou Hrošovského, lze zmínit třeba Dweha, Spáčila, Višinského, Adua nebo Ladru. A také Krčíka, krajana Hrošovského, který v součtu s předchozím angažmá v Karviné vstřelil deset ligových branek (půlku jich dal z penalt).
„Plzeň má úžasný tým. V Evropě hrála výborně, pro nás to bude obrovská výzva, pokusit se jí přiblížit,“ konstatuje Bammens.
Před týdnem doma proti olomoucké Sigmě mohl s mančaftem žehnat „haluzi“. Finální výsledek 2:1 pro Pardubice byl v kontextu katastrofálního prvního poločasu vyloženě snový.
„Úvodní půle byla extrémně špatná. Nepředváděli jsme to, co normálně umíme. Nevím, byl to jeden z těch zápasů, kdy to prostě nejde... Už se nám to ale předtím stalo v Boleslavi,“ vybavuje si Bammens.
Sigma, naštěstí pro Východočechy, plýtvala tutovkami a prosadila se jen jednou zásluhou záložníka Berana, který kdysi krátce v Pardubicích hostoval. Bammens se potom v nastaveném čase poroučel na zem ve vápně po faulu Mikulenky a Patrák srovnal z penalty.
„Do vápna letěl dlouhý balon, byl tam hlavičkový souboj a odrazilo se to k mým nohám. Tak jsem po tom šel a obránce taky. Byl jsem u míče dřív, trefil mi nohu. Spadl jsem, byla z toho penalta. Dalo nám to šanci do druhé půle,“ přibližuje Bammens.
Trenér Trousil v šatně tým, nehledě na průběžnou remízu, náležitě „zpucoval“.
„Neštvalo to jenom jeho, ale i asistenty, kapitána Vojtu Patráka a vlastně nás všechny. Věděli jsme, že umíme hrát mnohem lépe. Snažili jsme se namotivovat do zbytku utkání. Podařilo se nám to nakonec dotáhnout k výhře, což bylo skvělé,“ lebedí si Bammens.
O vítězný zásah se z brejku postaral svým premiérovým ligovým gólem benjamínek Jelínek. Akci zakončil mazácky.
„Bylo to pro něj super, pro mladého hráče není jednoduché v téhle lize skórovat. Do hry přitom naskakoval za zraněného Sama Šimka. Teď o víkendu Jeldu budeme zase potřebovat,“ říká Bammens.