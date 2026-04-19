Chance Liga 2025/2026

Stoper Bammens se těší na Plzeň: Hrošovský je u nás legenda, každý ho zná

  10:22
Nedělní bitvu v Plzni by nedočkavě vyhlížel tak jako tak. Ale pro Simona Bammense, belgického stopera fotbalových Pardubic, má duel první ligy ještě další přidanou hodnotu. Na trávníku totiž narazí i na slovenského záložníka Viktoriánů Patrika Hrošovského.

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

„Hrál v Belgii za Genk, kde jsem kopal za mládež. Bude pro mě speciální nastoupit proti někomu, kdo tam je braný za legendu,“ říká Bammens před zápasem, který začne v 18.30.

„Když se po sezoně vracím domů, lidi se ptají, proti komu jsem hrál. Teď budu moci uvést Hrošovského, kterého tam zná úplně každý. Českou ligu moc nesledují, takže jiní hráči jim nic moc neřeknou,“ podotýká 27letý obránce.

Když se Pardubice s Plzní utkaly loni v půlce července v úvodním kole soutěže, Bammens ještě v týmu nebyl. Ponižujícímu debaklu 1:5 tak unikl. Ale i díky němu v zásadě ví, do čeho půjde.

Divoký konec? Mám se všemi dobrý vztah, tvrdí Lurvink. Trousil chce posílit obranu

„Protivníka si samozřejmě analyzujeme, víme, jaké jsou jeho silné stránky. Probíráme to společně, abychom našli co nejlepší řešení, jak je eliminovat. Ale nesmíme to zase přehánět, měli bychom se snažit využít taky našich předností,“ nastiňuje Bammens.

Současná plzeňská jména každopádně budí respekt. Když dáme stranou Hrošovského, lze zmínit třeba Dweha, Spáčila, Višinského, Adua nebo Ladru. A také Krčíka, krajana Hrošovského, který v součtu s předchozím angažmá v Karviné vstřelil deset ligových branek (půlku jich dal z penalt).

„Plzeň má úžasný tým. V Evropě hrála výborně, pro nás to bude obrovská výzva, pokusit se jí přiblížit,“ konstatuje Bammens.

Pardubický Simon Bammens brání ostravského záložníka Marka Havrana.
Pardubický obránce Simon Bammens hlavičkuje míč před brankářem Hugem Janem...

Před týdnem doma proti olomoucké Sigmě mohl s mančaftem žehnat „haluzi“. Finální výsledek 2:1 pro Pardubice byl v kontextu katastrofálního prvního poločasu vyloženě snový.

„Úvodní půle byla extrémně špatná. Nepředváděli jsme to, co normálně umíme. Nevím, byl to jeden z těch zápasů, kdy to prostě nejde... Už se nám to ale předtím stalo v Boleslavi,“ vybavuje si Bammens.

Sigma, naštěstí pro Východočechy, plýtvala tutovkami a prosadila se jen jednou zásluhou záložníka Berana, který kdysi krátce v Pardubicích hostoval. Bammens se potom v nastaveném čase poroučel na zem ve vápně po faulu Mikulenky a Patrák srovnal z penalty.

„Do vápna letěl dlouhý balon, byl tam hlavičkový souboj a odrazilo se to k mým nohám. Tak jsem po tom šel a obránce taky. Byl jsem u míče dřív, trefil mi nohu. Spadl jsem, byla z toho penalta. Dalo nám to šanci do druhé půle,“ přibližuje Bammens.

Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek

Trenér Trousil v šatně tým, nehledě na průběžnou remízu, náležitě „zpucoval“.

„Neštvalo to jenom jeho, ale i asistenty, kapitána Vojtu Patráka a vlastně nás všechny. Věděli jsme, že umíme hrát mnohem lépe. Snažili jsme se namotivovat do zbytku utkání. Podařilo se nám to nakonec dotáhnout k výhře, což bylo skvělé,“ lebedí si Bammens.

O vítězný zásah se z brejku postaral svým premiérovým ligovým gólem benjamínek Jelínek. Akci zakončil mazácky.

„Bylo to pro něj super, pro mladého hráče není jednoduché v téhle lize skórovat. Do hry přitom naskakoval za zraněného Sama Šimka. Teď o víkendu Jeldu budeme zase potřebovat,“ říká Bammens.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
