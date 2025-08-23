„Nesmíme se tam bát, to bychom neměli šanci. Musíme si věřit, protože rozhodně nemáme špatný tým,“ říká Bammens před utkáním, jehož výkop je v pražském Edenu naplánován na sobotní 20. hodinu.
Pardubické angažmá je vaše vůbec první zahraniční. Jaký na vás dosud udělalo dojem?
Líbí se mi tu, skvěle mě tu přijali – všichni, spoluhráči i realizační tým. Zprvu to bylo trošku náročnější, protože jsem byl ubytovaný na hotelu. Ale mezitím už jsem si našel byt a cítím se v něm jako doma.
I na hřišti jsem si musel chvíli zvykat na odlišný styl; první zápas v základní jedenáctce (derby proti Hradci) byl ale úžasná zkušenost. S prvním gólem mi taky obrovsky narostlo sebevědomí, snad se bude dál dařit jak mně, tak i celému týmu. Teď na Slavii to samozřejmě bude obtížné, ale jsem zvědavý, co tam naše mužstvo bude schopné předvést.
Proč jste si k přestupu z týmu Patro Eisden ve druhé belgické lize vybral zrovna Pardubice?
Já vlastně celou kariéru strávil v nižších soutěžích doma v Belgii. Chtěl jsem proto zkusit i něco jiného, odlišný fotbal. Velká výzva byla zahrát si na nejvyšší ligové úrovni, kde máte třeba pět zápasů proti účastníkům evropských pohárů. Zajímá mě, jestli i tady budu schopen dál střílet góly. Uvidíme, jak mi to půjde proti Slavii.
Je vám 27. Bylo jednodušší opustit rodnou zemi, když už v seniorském fotbale nejste žádný nováček?
Řekl bych, že ano. Být mladší, asi bych si tu někdy mohl připadat opuštěný. Ale přijede sem za mnou přítelkyně, bude to fajn. Dobré je také to, že Pardubicím mohu být prospěšný hned od začátku, protože už mám něco za sebou.
Co Chance liga?
Je dost silová, to pociťujete na každém kousku trávníku. Obránci jsou agresivní a důrazní v soubojích. Taky se tu hodně běhá, konkrétně ode mě kouč očekává, že si budu poctivě plnit i svoje defenzivní úkoly. Fyzicky je to náročné. V české lize jsou také skvělé fotbalové individuality. Když to srovnám s Belgií, je to poměrně podobné, jen u nás doma se možná někdy víc dbá na obranu v jednom bloku a je to takticky svázanější. Tady určitě otevřenější.
Vaší zjevnou výhodou je výška (191 cm). Nakolik si tu věříte ve vzdušných bitvách?
Záleží na tom, kde se zrovna pohybuju. Ve středu pole je při nákopech složité někoho přeskočit, protože obránci jsou velmi důslední. Naproti tomu ve vápně, kde si můžu najít kus volného prostoru, už ale ze svojí výšky těžím víc a můžu dobře hlavičkovat směrem na bránu. Je nutné hrát chytře, rozhoduje reakce v milivteřinách.
Pojďme k vašemu gólu v derby po centru Abdullahiho Tanka. Jste sice útočník, ale to nebyla nikterak snadná pozice. Takhle se prosazují kanonýři...
Považuju ho za jeden z nejlepších, co jsem kdy dal. Nebyla to nějaká jednoduchá teč, stál jsem tak jedenáct dvanáct metrů od branky. Naštěstí jsem stačil hlavičkovat dřív, než by mě pokryli obránci. Ale jinak myslím, že na té pozici zase až tolik nezáleží, když je dobrý centr, jsem ho ve vápně schopný dostat do sítě odkudkoliv. Proto také křídla mají za úkol na mě takové balony posílat. Pak můžeme být nebezpeční a já prodám svoje přednosti.
Vychutnal jste si atmosféru derby?
Moc. Vnímal jsem, že to je velice důležitý zápas i z pohledu fanoušků. Stadion v Hradci byl skoro plný, už během rozcvičky bylo evidentní, že to bude speciální mač. Pro mě to bylo znásobené tím, že jsem před tolika diváky nikdy nehrál. A na Slavii bude lidí ještě mnohem víc! Nemůžu se dočkat, věřím, že nám to pomůže vybičovat se k co nejlepšímu výkonu.
Těší vás, že jste skóroval už ve třetím utkání a nemusel nějak dlouho čekat?
Já utkání v Hradci vlastně považuju za svoje první tady, v základu to je totiž vždycky úplně jiné, než když nastoupíte jako náhradník. Třeba se Spartou jsem šel na plac v momentě, kdy jsme prohrávali 0:3 a její beci už byli zatažení. Ta branka mě správně nakopla, rozváže mi to nohy.
V Liberci jste hrál 11 minut, proti Spartě 19 a v Hradci už 90. Potřeboval jste čas na adaptaci, pokud jde o kondici?
Jo, bylo to nezbytné. Trénujeme tu úplně jinak, než když jsem byl předtím v Eisdenu. Navíc jsem neměl letní přípravu, musel jsem se chystat sám. Kouč věděl, že mi bude trvat týdny či možná i měsíce, než se dostanu do optimální formy. A i teď, byť jsem na hřišti vydržel celý zápas, jsem cítil, že po přestávce už šel můj výkon kvůli fyzičce dolů. Je důležité, abych mohl hrát na sto procent po celou dobu.
Ještě ke Slavii. Co o úřadujícím českém šampionu víte?
Že letos bude hrát Ligu mistrů, že má obrovský stadion, který je skoro každý zápas narvaný, a že hraje velmi agresivní fotbal plný průnikových nahrávek a pasů do vápna ze stran na vysoké útočníky. V té agresivitě se Slavii musíme vyrovnat.