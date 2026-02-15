Chance Liga 2025/2026

Šimek si vydřel místo v sestavě Pardubic: Vyvíjel jsem se, šanci nechci pustit

Marek Votke
  6:00
Není to tak dávno, co musel „kousat“ druholigová hostování v Prostějově a sousední Chrudimi. Jeho místo v kádru účastníka nejvyšší soutěže z Pardubic bylo jeden čas tak trochu v nedohlednu, v zápasech dostával jen epizodní role a navíc ho přibrzdilo i zranění. Fotbalový záložník Samuel Šimek možná o své pardubické budoucnosti občas pochyboval, ale vydržel.
Fotogalerie

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč. | foto: Anna Kristová, MAFRA

A od závěru října loňského roku v mateřském klubu nevynechal ani jedinou ligovou minutu, pro kouče Jana Trousila je nedílnou součástí základní jedenáctky.

„Snažil jsem se to celou dobu vnímat hlavně tak, že se pro první tým Pardubic postupně vyvíjím. Hostování ve druhé lize mi hodně pomohla, cítím se dobře fyzicky i herně. Chytil jsem svoji šanci a chci si ji udržet,“ hlásil 23letý Šimek.

Ve středu zálohy v letošní sezoně nastoupil už ke dvaceti zápasům a k jeho hlavním zbraním patří zejména nebezpečné zahrávání standardních situací. Jednu před koncem roku uklidil do sítě Sparty, při výhře 4:2 dal první ligový gól kariéry, a k radosti mu nechybělo mnoho ani v prvním jarním kole se Slavií (1:1). Obzvlášť ve chvíli, kdy je zraněný jejich dvorní exekutor Vojtěch Patrák, má Šimek výsadní postavení.

Ostravský záložník Michal Kohút si zpracovává míč před pardubickým Samuelem Šimkem.

„Už proběhly nějaké vtípky, že až se ‚Patras‘ uzdraví, tak bude mít těžké dostat ten míč zpátky,“ usmíval se Šimek. „Ale jeho kopací technika je skvělá, třeba ve druhém. kole v Liberci (1:2) trefil přímák nádherně. Samozřejmě to dál bude na domluvě, jak se kdo bude v konkrétním zápase cítit,“ dodal kolegiálně.

Zatím ale musí tuhle roli vzít na sebe. Třeba už v neděli ve 13 hodin doma proti Jablonci. Třetí tým Chance ligy bude chtít za každou cenu zastavit pardubickou vlnu pěti zápasů bez prohry.

Pardubice podle plánu ulovily dalšího defenzivního hráče. Na pravý kraj obrany si pořídily 22letého mládežnického reprezentanta ze slovenské Žiliny Samuela Kopáska. Ten na východě Čech podepsal smlouvu na čtyři a půl roku.

„Na loňském Mistrovství Evropy do 21 let patřil k nejlepším hráčům svého týmu. Jde o perspektivního hráče jak po fotbalové, tak po prodejní stránce,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jiří Bílek.

Přiveze si k tomu třeba dva osmigólové střelce Lamina Jawa a Jana Chramostu či nepříjemného srbského stopera Nemanju Tekijaškiho.

„Do zálohy Jablonec získal taky velmi kvalitního Filipa Zorvana,“ upozornil Šimek. „Musíme se na ten zápas nachystat opravdu pečlivě. Liga šla hodně nahoru a Jablonec není výjimkou,“ dodal.

Na druhou stranu, Pardubice nadnáší už zmíněná aktuální série, kterou Východočeši prodloužili nedělní výhrou v oslabení na Bohemce (2:1). Tým si v týdnu před Jabloncem navíc užil i dva dny volna.

„Máme to nově zavedené, jako takovou odměnu za výhru. Odvádíme dobrou práci a je to super. Držíme se našeho předsezonního cíle zachránit se v lize, spolu s přípravnými zápasy (dvě výhry a jedna remíza) máme vybudovanou nějakou šňůru a nálada v týmu tomu odpovídá,“ pochvaloval si Šimek.

22. kolo

23. kolo

Kompletní los

21. kolo

22. kolo

Kompletní los

1.FC Slovácko - FK Pardubice

21. 2. • 15:00 • Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
4. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

15. února 2026

Hyský chválil tým a vyzdvihl střelce Krčíka: Osm gólů ze stopera? Neuvěřitelné číslo

Martin Hyský koučuje plzeňské fotbalisty během utkání v Olomouci.

Dva rohy Patrika Hrošovského, dva góly. Plzeň si díky skvělé kopací technice slovenského záložníka pomohla k výhře 2:1 v Olomouci. „Když standardky zahráváte dobře a jste hladoví, je to plus. Pomůže...

14. února 2026  22:03

Olomouc - Plzeň 1:2, góly jen od zimních posil, hosté dvakrát udeřili z rohů

Plzeňští fotbalisté se radují z vedoucího gólu v Olomouci. Vstřelil ho Salim...

Souboj dvou ambiciózních mužstev fotbalové ligy vyzněl pro Plzeň, která se po vítězství 2:1 v Olomouci posunula v neúplné tabulce na třetí příčku před Jablonec. Tři body získala ve 22. kole po gólech...

14. února 2026  17:44,  aktualizováno  21:29

Bořil se vsadil s trenérem. A vyhrál! Snad miliardáři v lize zainvestují do terénů, řekl

Slávistický brankář Jindřich Staněk drží míč, stojí nad ním kapitán Jan Bořil.

Vítězným gólem na hřišti Karviné obránce slávistických fotbalistů Jan Bořil vyrovnal své střelecké maximum ze sezony 2020/2021, kdy v lize rovněž vstřelil tři góly. „Mám sázku s trenérem a myslím, že...

14. února 2026  19:39

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

14. února 2026  17:23,  aktualizováno  18:44

Češi zazářili v bundeslize: Schick dal opět gól, Coufal měl při výhře dvě asistence

Patrik Schick z Leverkusenu (vlevo zády) slaví svůj gól v utkání proti St....

Pokud se v sobotu odpoledne díval na německou bundesligu kouč české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek, určitě byl spokojený. Patrik Schick skóroval při výhře Leverkusenu 4:0 nad St. Pauli,...

14. února 2026  18:14

Dukla - Zlín 0:0, bezgólová premiéra kouče Šustra. Hosté v závěru zahodili penaltu

Lukáš Penxa z Dukly a Stanley Kanu ze Zlína v souboji o míč.

Fotbalová Dukla bude i po 22. kole poslední v lize, i když v domácím utkání se Zlínem získala první jarní bod. Soupeř v závěrečných minutách neproměnil pokutový kop, premiéru na lavičce pražského...

14. února 2026  14:53,  aktualizováno  17:44

Slovácko - Bohemians 1:2, další góly Hůlky s Lischkou. Domácí pak ztrátu nedohnali

David Lischka z Bohemians se raduje z gólu na hřišti Slovácka.

V důležité záchranářské řeži berou všechny body hosté z Prahy. Fotbalisté Bohemians v 22. kole zvítězili na Slovácku 2:1, čímž soupeři odskočili v tabulce na sedm bodů. Přes pauzou se radovali Lukáš...

14. února 2026  17:28

Kinský má v Tottenhamu nového trenéra, Tudor kývl na smlouvu do konce sezony

Chorvatský trenér Igor Tudor

Vedení Tottenhamu potvrdilo angažování trenéra Igor Tudora, chorvatský kouč povede tým s českým brankářem Antonínem Kinským do konce sezony. Sedmačtyřicetiletý bývalý reprezentační útočník se v...

14. února 2026  14:24

Rušné hodiny, Sigma dokončila přestavbu: Snažíme se o dlouhodobou koncepci

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Tak a vydechnout. Přestupové období v první fotbalové lize je počínaje pátkem u konce. Určit tým, který byl na trhu nejaktivnější, nestojí moc přemýšlení. Sigma. Jestli se utracených tři sta milionů...

14. února 2026  12:52

Teplické počty: sedmkrát menší rozpočet než Sparta, ale nový stadion navýší příjmy

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

S vymazlenou arénou začne i hra na honěnou za vyššími příjmy. Fotbalové Teplice si slibují jejich raketový růst, díky němuž se přiblíží pražským „S“. Nebo spíš budou stahovat finanční manko.

14. února 2026  7:15

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. února 2026  16:19,  aktualizováno  13. 2. 15:49

