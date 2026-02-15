Šimek si vydřel místo v sestavě Pardubic: Vyvíjel jsem se, šanci nechci pustit

A od závěru října loňského roku v mateřském klubu nevynechal ani jedinou ligovou minutu, pro kouče Jana Trousila je nedílnou součástí základní jedenáctky.
„Snažil jsem se to celou dobu vnímat hlavně tak, že se pro první tým Pardubic postupně vyvíjím. Hostování ve druhé lize mi hodně pomohla, cítím se dobře fyzicky i herně. Chytil jsem svoji šanci a chci si ji udržet,“ hlásil 23letý Šimek.
Ve středu zálohy v letošní sezoně nastoupil už ke dvaceti zápasům a k jeho hlavním zbraním patří zejména nebezpečné zahrávání standardních situací. Jednu před koncem roku uklidil do sítě Sparty, při výhře 4:2 dal první ligový gól kariéry, a k radosti mu nechybělo mnoho ani v prvním jarním kole se Slavií (1:1). Obzvlášť ve chvíli, kdy je zraněný jejich dvorní exekutor Vojtěch Patrák, má Šimek výsadní postavení.
„Už proběhly nějaké vtípky, že až se ‚Patras‘ uzdraví, tak bude mít těžké dostat ten míč zpátky,“ usmíval se Šimek. „Ale jeho kopací technika je skvělá, třeba ve druhém. kole v Liberci (1:2) trefil přímák nádherně. Samozřejmě to dál bude na domluvě, jak se kdo bude v konkrétním zápase cítit,“ dodal kolegiálně.
Zatím ale musí tuhle roli vzít na sebe. Třeba už v neděli ve 13 hodin doma proti Jablonci. Třetí tým Chance ligy bude chtít za každou cenu zastavit pardubickou vlnu pěti zápasů bez prohry.
Pardubice podle plánu ulovily dalšího defenzivního hráče. Na pravý kraj obrany si pořídily 22letého mládežnického reprezentanta ze slovenské Žiliny Samuela Kopáska. Ten na východě Čech podepsal smlouvu na čtyři a půl roku.
„Na loňském Mistrovství Evropy do 21 let patřil k nejlepším hráčům svého týmu. Jde o perspektivního hráče jak po fotbalové, tak po prodejní stránce,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jiří Bílek.
Přiveze si k tomu třeba dva osmigólové střelce Lamina Jawa a Jana Chramostu či nepříjemného srbského stopera Nemanju Tekijaškiho.
„Do zálohy Jablonec získal taky velmi kvalitního Filipa Zorvana,“ upozornil Šimek. „Musíme se na ten zápas nachystat opravdu pečlivě. Liga šla hodně nahoru a Jablonec není výjimkou,“ dodal.
Na druhou stranu, Pardubice nadnáší už zmíněná aktuální série, kterou Východočeši prodloužili nedělní výhrou v oslabení na Bohemce (2:1). Tým si v týdnu před Jabloncem navíc užil i dva dny volna.
„Máme to nově zavedené, jako takovou odměnu za výhru. Odvádíme dobrou práci a je to super. Držíme se našeho předsezonního cíle zachránit se v lize, spolu s přípravnými zápasy (dvě výhry a jedna remíza) máme vybudovanou nějakou šňůru a nálada v týmu tomu odpovídá,“ pochvaloval si Šimek.