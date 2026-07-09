Za Sigmu může nastoupit bratrské duo. Štěpán Beran se zatím připojil k B-týmu

Štěpán Beran přichází ze Slovácka, kde ovšem v uplynulé sezoně nezasáhl ani do jednoho prvoligového zápasu. Těch má na kontě osm ze sezony 2024/25, právě za družstvo z Uherského Hradiště. „Detaily jeho působení v klubu se prozatím dolaďují,“ uvedla Sigma.
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Naposledy Beran hostoval v druholigové Vlašimi, za sebou má také několik sezon v rezervě Slavie. Tam se mu nejvíc dařilo v sezoně 2022/23, ve druhé lize za 26 zápasů stihl 11 gólů. Kromě toho jde o mládežnického reprezentanta. V kategoriích od 15 do 20 let nasbíral 25 startů, stihl v nich dva góly.
Opačným směrem, tedy ze Sigmy do Slovácka, míří dvojice hráčů z A-týmu. Stejně jako na jaře tam bude nejspíš působit středopolař Tihomir Kostadinov, kterého doplní křídelník Artur Dolžnikov. „Oba dostali povolení zapojit se do přípravy 1. FC Slovácko, se kterým už odcestovali na soustředění. Forma jejich případného působení na jihu Moravy je momentálně v řešení,“ informovala Sigma.
Další pohyby v kádru Olomouce, která ve čtvrtek odjíždí na soustředění do Rakouska, se ještě dají očekávat. Zájem je podle informací iDNES.cz například o záložníka Matěje Mikulenku, po němž pokukuje Liberec. Není zároveň tajemstvím, že Mikulenka nebyl spokojen s herním vytížením v uplynulé sezoně.
Na soustředění čekají Sigmu tři zápasy, ten první odehrají už v sobotu proti polskému celku Wisla Plock. Na utkání bude dohlížet také nová posila realizačního týmu Olomouce – trenér gólmanů David Hampel.
„Rozšíří A-tým na pozici druhého trenéra brankářů a zároveň zaštítí brankářskou přípravu napříč mládežnickou akademií Sigmy,“ sdělil klub