Vy jste nás ale pokopali! Z techniků válečníci, Olomouc prochází proměnou

Naopak v sobě objevují válečníky. A není to jen tím, že Látal nastupuje se dvěma buldoky v záloze Greššákem a Breitem, kteří do hry přináší špetku pálivosti čili papriček. S příchodem dříče Romana Hubníka do obrany mají lídra, šéfa.

Vacek, odchovanec Sigmy, o bolavé olomoucké proměně ještě dodal: „Sigma se hodně změnila, hraje velmi důrazně. Rozhodčí měl dávat dřív karty, tím je podržel. Ale to je naše chyba, my se musíme daleko líp připravit. Olomouc byla kompaktní, což v minulost moc nebyla. Dostávali jsme se tam těžko.“

Tahle proměna Látala tuze těší. Sám patřil za zarputilce, jenž nenechal soupeře vydechnout. A tuto DNA se snaží druhým rokem dostat i do technického týmu.

„Nikdo nemá rád, když přebírá míč a má soupeře hned za zády, doráží na něj. Na tom jsme dělali a musím celé mužstvo pochválit. Splnilo mi to,“ chválil Látal. „Už před sezonou jsem říkal, že mužstvo se změnilo, vyčistilo. Je v něm síla, dobrý kolektiv a na výkonech hlavně doma je to vidět. Jsme konsolidovaní. S Bohemkou bychom takový zápas minulý rok zremizovali, teď jsme utkání dohráli v bezpečné vzdálenosti od naší branky,“ přemítal.

Poulolo nám hodně pomůže, věří Látal Francouzský stoper Florent Poulolo by se mohl v nominaci fotbalové Olomouce objevit poprvé v neděli v Brně. Po konci kontraktu ve španělském Getafe, kde působil především v třetiligovém béčku, se upsal Sigmě na tři roky. „Pracujeme s ním. Hodně jsem o něj stál. Měl jsem ho odsledovaného, vypadá skvěle. Měl tři týdny dovolené po konci Evropské ligy, kde byl s Getafe. Doma něco poběhal, nechceme to uspěchat,“ řekl trenér Sigmy Radoslav Látal. „Možná ho příště uvidíme už na lavce. Už na trénincích je vidět, jak pracuje, řídí si obranu. Myslím si, že nám velmi pomůže,“ těší se z 23leté posily, která může hrát i v záloze.



„Zvolili jsme náročný způsob hry,“ kvitoval dvougólový záložník David Houska rychlé dostupování soka.

„Celý týden jsme se na to připravovali. Bohemka je agresivní, dynamická, jestliže jsme chtěli uspět, museli jsme se jim aspoň vyrovnat. Vacek je jejich motorem, Hronek je vynikající fotbalista a to samé Vaníček. Jak těmto hráčům dáte prostor, je zle. To jsme viděli, když hráli proti Mladé Boleslavi. Chtěli jsme je eliminovat a to se podařilo,“ ocenil Látal. V první půli pustila Olomouc po ztrátě Gonzáleze Bohemku do jediné šance, ale viděli jste, jakým sprintem se Španěl vracel?

Žádná hlava dolů, leč okamžité přepnutí do defenzivy. Po změně stran domácí nedovolili klokanům nic, proto Látal dlouho nestřídal, hra modrých snesla přísné měřítko, což je po pasivním výkonu a porážce 0:3 na Spartě ideální reparát.

„Za druhý poločas musím kluky pochválit, akcí už bylo víc. Hráli jsme, co jsme si plánovali, měli jsme spoustu šancí. V obranné fázi jsme dobře pracovali. To je rozdíl oproti minulé sezoně,“ říká Látal.

Faktor Hubník

Tahoun Houska znovu potvrdil, že je nejlepším fotbalistou Olomouce. Bylo mu líto, že se na rozdíl od pěti sigmáků nedostal do dodatečné nominace na Ligu národů proti Skotsku. A znamenitý výkon byla nejlepší reakce. Přitom po sezoně je bez smlouvy, neboť chce změnu.

„Jsem rád, že ho tady ještě mám. Potřebujeme ho,“ podotkl Látal.

Šestatřicetiletý stoper Hubník zase hraje po návratu z Plzně jako by ošálil čas, což potvrdil i v národním dresu. Běhá mu to. Povýšil defenzivu Sigmy o úroveň. „Příchod Romana nám strašně pomohl. O něj s Houskou se to vše opírá, jsou to dva stavební kameny mužstva,“ povídá Látal. I proto se modlil, aby se mu reprezentanti nezranili.

„Trpěl jsem u televize, víme, co pro nás znamenají Jemelka s Hubníkem. Na marodce máme Víťu Beneše, kdyby se nám někdo zranil, tak jsme bez stopera. Jak zápas skončil, vydechl jsem si, kluci podali dobrý výkon, byla spokojenost a věděl jsem, že se na zápas nechystají,“ poznamenal. „Venca Jemelka může hrát za dva dny další zápas, Roman Hubník je trošku starší, ale dali jsme mu jiný režim. On je zkušený, nechali jsme mu volnost, umí se na zápas připravit sám.“

Látalovi se vykrystalizovala sestava, navíc i náhradníci se podíleli na dvou gólech. Na střídajícího útočníka Zifčáka byla penalta a rozjel i třetí gólovou akci, ve které si vyměnili míč další žolíci - přihrávající Falta a do prázdné branky skórující Chytil. Ukázkový brejk.

David Houska (vlevo) z Olomouce v souboji s Kamilem Vackem z Bohemians

„Cítím sílu mužstva už v kabině, která se změnila, je úplně jiná. Myslím si, že to vidí i lidé. Musím fanoušky pochválit, byli vynikající, moc nám pomohli a budeme rádi, když nás tak podpoří i v dalších zápasech,“ těší Látala po zpackané minulé sezoně, kdy kotel žádal jeho odvolání, pozitivní atmosféra na Andrově stadionu. „Dřív jsme dělali spoustu chyb a zápasy si prohrávali. Mladí kluci bojují, chtějí se dostat do sestavy. Abych se přiznal, do poslední chvíle jsme uvažovali, jestli dáme Nešpora, nebo Zifčáka, protože na tréninku vypadali oba dobře. Zif tam pak přišel a mužstvu pomohl. O tom mluvím - soudržnost mužstva v kabině je, šlape to.“

A po třech kolech je z toho šest bodů, dvě čistá konta. „Na mužstvu cítím, ať s Libercem, nebo proti Bohemce, že je pevně postavené vzadu,“ vypíchl Látal znovu Hubníkův přínos. Zásadní v proměně týmu, jenž už nemá jen líbeznou tvář, která si nechávala nafackovat.