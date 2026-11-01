Největší příležitost Brna měl až v 90. minutě exolomoucký Daniel Vašulín. Jinou stoprocentní šanci si on ani jeho spoluhráči nevypracovali. Na druhé straně mohlo klidně padnout gólů více, ale tři zásahy ke třem bodům pohodlně stačily.
U první branky Olomouce maďarský záložník Baráth asistoval po tlaku na dalšího bývalého hráče Sigmy Štěpána Langera. „Baráth splňuje to, co třeba Beran nebo Soldo nemají. Je neskutečně agresivní, má výbornou předvídavost a je v soubojích včas,“ popisuje trenér Sigmy Pavel Hapal.
„Podstoupil souboj a vyhrál ho, z toho pramenila první branka. Neskutečně si ho ceníme a je dobře, že se nám vrátil na hřiště,“ pochvaloval si kouč.
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Baráth se do základní sestavy vrátil poprvé od začátku září, kdy si připsal gól a asistenci při výhře nad Bohemians. Potom se ještě stihl zúčastnit pohárového duelu v Prostějově. Od té doby laboroval se zraněním a vrátil se až minulý týden na 19 minut proti Zlínu.
„Na hřišti jsem cítil, že jeho hra je to, co nám možná chybělo. Hodně nám pomohl,“ ocenil olomoucký útočník Václav Sejk.
Maďarský středopolař je pro hru Sigmy klíčový v defenzivě a při rozehrávce. V devíti ligových zápasech má 85procentní úspěšnost přihrávek. Navíc přidal i bilanci 3+2, což z něj dělá třetího nejproduktivnějšího hráče týmu. Ve statistice očekávaných gólů je mezi Hanáky druhý.
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Olomouc - Zbrojovka 3:0, dva góly dal Sejk, druhý po zmatcích kolem penalty
Není proto divu, že kolem Barátha krouží velké týmy. Už v létě byl spojován s možným odchodem do Slavie, kam ale nakonec zamířil pouze jeho parťák Danijel Šturm. Teď se zase spekuluje o tom, že se na 24letého záložníka vyptává Plzeň.
„Mně se zatím nikdo z Plzně neptal, takže o ničem nevím. S Radkem Kováčem jsme si v týdnu telefonovali. Vynadal jsem mu, že nám lezou do hráčů, to je všechno. Ale byl to krátký rozhovor, zrovna se chystali na zápas s Jihlavou. Říkal, že mi zavolá, ale doteď nevolal,“ prohlásil Hapal.
Hapal: Dnes jsem nebyl nervózní
Hráči Brna v úvodu zápasu chybovali v rozehrávce, čehož Hanáci i díky své aktivní hře využili. Počet střel na bránu vyzněl po závěrečném hvizdu jednoznačně pro domácí (10:0). Nebýt skvělého brankáře Hrdiny a bloků obrany, mohlo Brno odjíždět s větším výpraskem.
„Byl to zatím náš nejlepší zápas sezony. Od první do poslední minuty jsme hráli nátlakově a měli spoustu zisků. Jen je škoda, že se na góly pořád nadřeme. I za stavu 3:0 se člověk někdy obává, že inkasujeme a soupeř nás potrápí, ale z dnešního zápasu jsem měl dobrý pocit. Nebyl jsem nervózní z toho, že bychom měli o výsledek přijít,“ usmál se 57letý kouč.
Přitom začátek druhého poločasu vypadal po trojím střídání hostů na to, že se Zbrojovka vzchopí a Sigmu ještě potrápí. Další chyba Brna však vrátila hru do starých kolejí. Míč znovu vybojoval Baráth, posunul jej na Ghaliho a ten před prázdnou bránou našel Marka Solda.
„Po takovém zápase by člověk chtěl žít nonstop, ale vím, že potom přichází špatné zápasy. Dnešní utkání splňovalo parametry, které jsme chtěli. Výjimkou bylo prvních deset minut druhé půle, kdy nás trošku překvapilo rychlé střídání soupeře a jejich aktivita. Zápas jsme rozlouskli druhým gólem, který měl podle mě přijít už v prvním poločase. Potom už jsme dominovali,“ hodnotil výkon svých svěřenců Hapal.
V 71. minutě kopala Sigma penaltu po faulu na Ekerotha. Míč si vzal Dominik Janošek, ale trefil pouze tyč. Následně však našel Soldo před bránou Sejka a 24letý útočník se mohl radovat podruhé v zápase.
Radost mu ale vzal VAR, který právě kvůli Sejkovu předčasnému vběhnutí do šestnáctky nařídil opakování penalty. „Od začátku se řešilo, že tam někdo vběhl dřív. Podvědomě jsem tušil, že jsem to asi byl já. Věděl jsem, že to možná neuznají. Naštěstí tam se mnou vběhl i hráč Zbrojovky, takže se penalta opakovala,“ popsal situaci Sejk.
Napodruhé se k penaltovému puntíku postavil právě on a se štěstím prostřelil Hrdinu. Sejk se svým šestým gólem posunul na druhé místo tabulky střelců celé ligy za mladoboleslavského Šuberta. „Sejky má fazonu nejen gólovou, ale má i běžeckou formu, není líný na krok,“ líčil Hapal.
Sigma v neúplné tabulce Chance Ligy poskočila na druhé místo. Na vedoucí Slavii ztrácí sedm bodů. A právě obhájce titulu z Prahy bude v sobotu 21. listopadu dalším soupeřem, kterého Hanáci přivítají na svém stadionu. Před tímto zápasem a reprezentační přestávkou ještě vyjedou na hřiště Hradce Králové.
V týdnu se do tréninku po zranění vrátili Fabijan Krivak, Jáchym Šíp a Jan Král. Dva z nich už by teoreticky mohli být ve víkendové nominaci. „Krivak zatím trénoval individuálně, ale věříme, že už se k nám tento týden připojí. U Šípáka se nepotvrdilo natržení svalu. Nechali jsme si ho podle protokolu dojít do příštího týdne, kdy by měl začít,“ přiblížil Hapal.
„U Králise bych byl opatrnější. Bude mít problém v soubojovém chování, přece jen je po operaci ramene. Ale do přihrávkových cvičení a modelových situací už se s náma dostal,“ doplnil trenér.