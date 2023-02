Sigmě se zalíbil jihlavský bek Křišťál. Musí si na něj ale počkat

V přípravě na pozici krajního beka třiadvacetiletého odchovance chystal už opakovaně, neboť věděl, že alternativu za prověřeného Juraje Chvátala nemá dlouho a že rameno slovenského reprezentanta hapruje. Operace byla otázkou času a došlo na ni v zimní pauze.

„Jurajovi vypadávalo delší dobu rameno, vždycky si s tím uměl poradit, hodilo se zpátky a drželo. Teď jsme řešili, jestli půjde na operaci hned, anebo až během jara podle toho, jak to rozehrajeme. Doporučení lékařů bylo, že když to neuděláme hned, nemusel by chybět tři měsíce, ale půl roku. Tak jsme se v prosinci pro operaci rozhodli,“ vysvětluje sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „Chvátal může být do měsíce připravený,“ věří Jílek.

Na pravém kraji zkoušel také nadané odchovance Slavíčka s Hadašem, ale vyhodnotil si, že na první ligu to ještě není, a zkušenosti budou dál nabírat v druholigovém béčku. „Do budoucna s nimi určitě počítáme. Aktuálně je to o připravenosti pro první ligu a konfrontaci se špičkovými soupeři, tam vidíme prostor pro práci,“ podotkl.

„Z těch dvou je ortodoxní pravý bek jen Slavíček,“ upozorní Minář. „Hady tam hrál v mládežnické reprezentaci třeba proti Francii jako alternace. Možná mu škodí, že může hrát na více pozicích, že s ním házíme. Měli bychom mu stanovit pozici, je to krajní hráč. A Sláva ještě potřebuje praxi, i závěr druhé ligy ukázal, že se s tím kluci perou a mají toho až nad hlavu.“

I proto Minář sháněl posilu už pro jarní část ligy a zalíbení našli s trenéry ve Vojtěchu Křišťálovi, třiadvacetiletém pravém obránci druholigové Jihlavy. Leč s Vysočinou se nedohodli na podmínkách, a tak na Hanou dorazí nejspíš až v létě po konci smlouvy zadarmo. „Chtěli jsme kluka, který má perspektivu. Jihlavě jsme dali velice slušnou nabídku i na participaci z dalšího prodeje, ale jejich představy byly úplně jiné, a protože mu končí v létě smlouva, nechtěli jsme se do toho pouštět,“ objasnil Minář před týdnem na tiskové konferenci před startem jarní části. Jihlava se na odchod Křišťála připravuje, jeho post má obsadit Matěj Vlk z Mladé Boleslavi. Teoreticky by se tak ještě mohly pohnout ledy, leč Křišťálův dřívější odchod do Sigmy se reálně nejeví. „To nevím. Jednání pokračují, ale to jde mimo mě,“ řekl kouč Vysočiny Ondřej Smetana, který Křišťála v přípravě využívá na pozici stopera.

Fyzicky nejlépe připravený hráč Jihlavy zatlačí na Chvátala

Jílek si musí na vyhlédnutého zadáka počkat. Čím ho Křišťál zaujal? „Je potenciál ho rozvíjet. Byť nemá ligové zkušenosti, bude mít v sobě ambici, zápal, liga pro něj bude velkou motivací. Když jsem Vojtu viděl proti našemu béčku, tak mi to naskočilo, protože byl dynamický, soubojově silný,“ povídá. „Prostor na zlepšení vidíme v řešení situací, ale potenciál hráče se nám zdál dobrý. Informoval jsem se na něj také u trenéra Jana Kameníka, na charakter. A vyšlo nám, že do budoucna by tady mohl být do konkurence s Jurajem Chvátalem, anebo jako hlavní bek.“

Že má Sigma o 187 centimetrů vysokém hráči dobré informace, potvrzují i slova brankáře Jihlavy Adama Jágrika, který parťáka popisuje pro iDNES.cz podobně: „Hodný a pracovitý kluk, maká na sobě i bokem. Má naběháno, fyzicky je velmi dobře připravený, řekl bych, že nejlíp z týmu. Občas mu chybí klid na míči, ale časem se to zlepšilo. Má velmi dobrý centr, neprohrává vzdušné souboje. Je zarputilý, dokáže se kousnout, ale občas to překročí hranici a má trošku červeno.“

Od příští sezony bude Chvátalovi dýchat na záda. Nejen v sobotu na Slovácku však bude muset zvládnout záskok Zifčák. Byla by ale škoda nevyužívat jeho ofenzivní schopnosti, které většinou naznačil, když hrál vepředu, leč na pořádnou šanci v nabitém útoku Sigmy stále čeká.

Místo nevděčné role žolíka tak plní nezvyklou roli beka.