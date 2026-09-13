Po blamáži v poháru čeká Hapal pozitivní reakci v Plzni. Hubník: Sigma může vyhrát

Jen ambice Plzně, která před sezonou vyhlásila útok na titul, dokazují sílu Západočechů. Ani oni ovšem neprožili poslední zápas podle představ, když v Hradci Králové po velmi bezzubém výkonu remizovali 0:0. Navíc už v aktuální sezoně Plzeň měnila trenéra, právě kvůli neuspokojivým výsledkům.
„Očekávám od kluků pozitivní reakci. Pořád převládá zklamání z vypadnutí. Měli jsme za každou cenu postoupit. Sice nás čeká těžký zápas v Plzni, ale reakce mužstva bude velmi důležitá,“ řekl před utkáním olomoucký trenér Pavel Hapal.
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Proti němu se postaví bývalý hráč Sigmy, rodák ze Šumperku Radoslav Kováč, který se snaží dostat Plzeň z devátého místa zpět na špičku.
„Bude to velký zápas. Plzeň je favorit, ale bude to mít těžké. I když Olomouc má výkyvy. Ale přišlo tam spoustu hráčů, sestava si sedá. Liga je nicméně tak vyrovnaná, že Sigma může klidně vyhrát,“ prohlásil někdejší reprezentant Roman Hubník, který působil v obou týmech.
Zápas začíná v Doosan Aréně v 15.00, Olomouc do něj půjde ze čtvrtého místa. „Nemyslím si, že bychom se trápili. V lize jsme odehráli spoustu dobrých zápasů,“ nepřipustil Hapal pokles formy navzdory patálii v poháru.
Poslední tři vzájemné zápasy Plzně a Olomouce dopadly vždy vítězstvím Západočechů o jeden gól.
Podaří se Sigmě ukončit nelichotivou sérii?