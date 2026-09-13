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Chance Liga 2026/2027

Po blamáži v poháru čeká Hapal pozitivní reakci v Plzni. Hubník: Sigma může vyhrát

Václav Havlíček
  9:03
Olomoučtí fanoušci v Prostějově.

Olomoučtí fanoušci v Prostějově. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Prostějovský obránce Dominik Fišer hlavičkuje v utkání proti Olomouci.
Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Prostějovem. FOTO: RADIM...
Hlavičkový souboj mezi Michalem Beranem (Olomouc) a Denisem Dziubou (vlevo) z...
Michal Surzyn slaví se spoluhráčem z Prostějova gól v utkání proti Olomouci.
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Fotbalisté Sigmy mají velkou výhodu. A to sice, že soutěžní harmonogram pokračuje v rychlém sledu. Po pohárovém fiasku, kdy je z MOL Cupu vyřadil druholigový Prostějov, si už v neděli mohou reputaci napravit. Fanoušci by Olomouckým jistě odpustili, pokud by dovedli vyloupit stadion plzeňské Viktorie. Půjde ale o těžkou zkoušku.

Jen ambice Plzně, která před sezonou vyhlásila útok na titul, dokazují sílu Západočechů. Ani oni ovšem neprožili poslední zápas podle představ, když v Hradci Králové po velmi bezzubém výkonu remizovali 0:0. Navíc už v aktuální sezoně Plzeň měnila trenéra, právě kvůli neuspokojivým výsledkům.

„Očekávám od kluků pozitivní reakci. Pořád převládá zklamání z vypadnutí. Měli jsme za každou cenu postoupit. Sice nás čeká těžký zápas v Plzni, ale reakce mužstva bude velmi důležitá,“ řekl před utkáním olomoucký trenér Pavel Hapal.

Další pohárová blamáž Sigmy, nestačila na Prostějov. Janošek: Musíme jezdit po pr...

Proti němu se postaví bývalý hráč Sigmy, rodák ze Šumperku Radoslav Kováč, který se snaží dostat Plzeň z devátého místa zpět na špičku.

„Bude to velký zápas. Plzeň je favorit, ale bude to mít těžké. I když Olomouc má výkyvy. Ale přišlo tam spoustu hráčů, sestava si sedá. Liga je nicméně tak vyrovnaná, že Sigma může klidně vyhrát,“ prohlásil někdejší reprezentant Roman Hubník, který působil v obou týmech.

Fotbalový vánoční turnaj hvězd. Roman Hubník.

Zápas začíná v Doosan Aréně v 15.00, Olomouc do něj půjde ze čtvrtého místa. „Nemyslím si, že bychom se trápili. V lize jsme odehráli spoustu dobrých zápasů,“ nepřipustil Hapal pokles formy navzdory patálii v poháru.

Poslední tři vzájemné zápasy Plzně a Olomouce dopadly vždy vítězstvím Západočechů o jeden gól.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
13. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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