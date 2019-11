Hráči Olomouce přišli na tiskovku, postavili se za Látala a proti Pilařovi

Slovo si vzal kapitán Vít Beneš. „Přišli jsme mezi vás, abych mohl říct pár slov za celou kabinu ohledně toho, co se událo minulý týden. Mrzí nás, jak to dopadlo a hlavně to, jak se veřejnost vyjadřuje na adresu klubu a především na adresu trenéra,“ začal krátký proslov.

„V klubu máme my hráči určitá pravidla, která musíme respektovat a plnit. Bohužel Venca Pilař ta pravidla porušil. Rozhodnutí trenéra plně respektujeme a podporujeme. Trenér má právo určit sestavu na základě formy nebo zdravotního stavu. Měl jsem potřebu to říct nejen vám tady, ale hlavně všem lidem, kteří fandí Sigmě,“ poděkoval Beneš za pozornost a s týmem zase odešel.

Gesto působilo opravdu silně a jednotně. Už před ním komentoval nepříjemnou kauzu také Látalův asistent Jiří Neček, který mužstvo vedl v zápase, neboť Látal pykal za čtyři žluté karty.

„Tyhle věci mají zůstat v kabině. I v každé rodině jsou spory. Mrzí nás to a myslím, že by se měl Venca Pilař omluvit. Pod Radkem Látalem odehrál za poslední dva roky nejvíc zápasů, měl to dobře rozjeté, ještě chtěl jít do zahraničí. Je to škoda.“

Liberec měl mnohem víc šancí, ale Sigma obětavostí důležitý zápas dotáhla do vítězného konce. O třech bodech rozhodl v 15. minutě levý obránce Michal Vepřek.

Podle něj bylo znát, že se mančaft po kauze s Pilařem semknul. „Už delší dobu je vidět, že jsme jeden tým. Minimálně od zápasu se Slavií si toho mohli lidé všimnout a dnes jsme to jen potvrdili,“ podotkl sváteční střelec.