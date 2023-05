Naše výkony v nadstavbě jsou příslibem, ujišťuje olomoucký trenér Jílek

Místy kouče přehlušovaly chorály fanoušků Sigmy před stadionem.

Bylo čtvrté místo zaručující předkolo Konferenční ligy blízko?

Bylo to jako na houpačce. Byli jsme mrtví po dvou domácích porážkách na konci základní části, výchozí pozice byla velmi špatná. Potom jsme se zápasem v Plzni přiblížili a myslím, že jsme byli na Slovácku pět minut od velmi reálné šance o čtvrté místo bojovat. Ale Bohemka si to uhrála v Plzni, čímž to potvrdila, což je zasloužené, protože je na čtvrtém místě dlouhodobě. Chtěli jsme vyhrát a udržet šanci do posledního kola, abychom se o ni pobili. Jsme si ale vědomi, že jsme rozdílové body neztratili v nadstavbě. Naše výkony v ní jsou velmi dobré a jsou příslibem pro další zápasy v příští sezoně. Byl náš cíl, abychom si vytvořili sebevědomí a základ, ze kterého můžeme těžit dál.

Jenže bez svého nejlepšího střelce Mojmíra Chytila, který přestupuje do Slavie. Jak hodnotíte jeho příspěvek týmu?

Nejprůkaznějším ukazatelem je počet branek, i když jich bylo hodně z penalt, ale ani ty nejsou jednoduché. Odchází obrovský srdcař, strašně fajn kluk, se kterým se dobře pracovalo, vnímal nás. Moc mu to přeji nejen já, ale celý realizační tým i kabina, kde měl krátký prostor. Dostává možnost ochutnat ligový fotbal na vyšším levelu s možností další konfrontace v Evropě. Pro jeho další růst je to krásná příležitost. Ale když bude ve vzájemných zápasech na druhé straně, tak zase budou moje pocity úplně jiné a přát mu nebudu.

Prosadí se ve Slavii?

Prosadí, ale bude to podobné jako s Vencou Jurečkou – bude potřebovat čas, aby zapadl do týmu, vstřebal nároky trenérů, byl připravený na nejfyzičtější herní způsob, který v lize je. S tím je spojená i práce na vlastní fyzické dispozici. Čeká ho velký skok. Kvalita tréninků s kvalitou hráčů v okolí roste. Má velké předpoklady, je vnímavý, chytrý a týmový hráč s charakterem, což Slavia hledá prvotně.

Koho teď hledáte vy?

Bavíme se o tom. Budeme potřebovat jednoho hráče do stoperské pozice, ale hlavní úkol bude útočník. Jinak je mužstvo skladbou stabilní, jsem za to rád. Není potřeba dělat extrémní rošády.

Pro útočníka Denise Kramáře byla Slavie ještě velké sousto?

Nechtěl bych hodnotit Denise v konfrontaci s obranou Slavie. Víme, jaký hráč přišel, v jakém stavu. Teď nemyslím ve špatném, ale v nárocích a návycích, jaké máme, je vidět, že je na něm hodně práce. Chtěli jsme mu ale šanci dát, Pavel Zifčák měl zdravotní problém, u Moji Chytila bylo vidět, že se vydal, takže jsme Denisovi chtěli dát minutáž, aby navnímal, co to vůbec je, konfrontovat se se Slavií, a viděl také prostor ke zlepšení. Nemůžu to hodnotit pozitivně, že by přinesl velkou kvalitu, ale bylo to pro něj zjištění, o čem je ten fyzický způsob a na čem je potřeba pracovat.

Proč jste neudrželi dvougólový náskok?

Nemáme se za co stydět. Mužstvo zaslouží absolutorium, jak se prezentovalo. Diváci si to užili, což dokumentují i venku. Po dlouhé době tady z toho cítím správnou atmosféru. Pomohly nám rychlé góly, ale když jsem se podíval na čas, tak jsem si říkal, jestli to není zbytečně brzo, protože měla Slavia s nastavením devadesát minut na to, aby s tím něco udělala. Hodili jsme býkovi kořist do arény. Soupeř ukázal kvalitu. Dostal nás pod tlak.

A udeřil ze tří střel na bránu.

Slavia neměla velké množství šancí, měla jich méně než na podzim, kdy jsme ji porazili. Utkání provázela obrovská efektivita, my jsme dali z prvních dvou střel dva góly, to stejné Slavia. Šli jsme do poločasu s remízovým stavem, udělali jsme změnu v rozestavení, v napadání. Stálo nás to velké množství sil, hlavně první poločas. Vstup do druhé půle jsme měli velmi dobrý a Zmrzlý měl velkou příležitost, aby strhl vedení na naši stranu. Soupeř pak z tlaku vytěžil vítěznou branku. Nehodnotil bych vyloučení Ventúry, mužstvo se nevzdalo až do konce, měli jsme ještě jednu dobrou situaci v deseti, ale už jsme fyzicky neměli příliš možností, jak soupeře ohrozit, a to na kýžený bod, který by si tým zasloužil, nestačilo.

Budete vyčítat defenzivě inkasované góly? Jurečka měl v obou případech dost prostoru.

Máme dané principy, na kterých bazírujeme. Připravenost od celé obranné linie na míč za obranu musí být stoprocentní. I tlak do hráče s míčem, který je na pětatřiceti metrech, chyběl. Pokud by Kuba Pokorný správně zareagoval, nebo ve dvojici s Benešem, tak jednoduchý náběh za obranu ze statické pozice musíme zavřít. To jsou laciné góly. Ale i Slavia by mohla říct, že jsme dali laciné góly. Fotbal chyby přináší. Mrzí mě, že jsou to věci, na kterých pracujeme.

Nedocházely týmu síly?

Zvolili jsme hodně aktivní herní způsob. Měli jsme možnost sáhnout k pasivnějšímu, jak to využily jiné týmy se Slavií, ale my jsme nechtěli se jí přizpůsobit a jen čekat na ojedinělé brejky. Chtěli jsme hrát hodně aktivně, napadat. Nebylo to tím, že by nám docházely síly, že bychom na to nebyli fyzicky připravení, ale odcházely nám kvůli tomu, že jsme neudrželi míč a tím se převrací i mentalita z útočné na obranou. Obranná je na běhání složitější. Bylo to zbytečné. Několikrát se nám povedlo soupeře přehrát, ale bylo to málo. Mohli jsme být klidnější na míči, víc hrát a víc si na balonu odpočinout. Jinak jsme se dostávali pod tlak, doháněli jsme to někde a většinou jsme to nedohonili, rychle jsme ztráceli míče a pak vám fyzické síly ubývají.

Dáte v posledním utkání sezony na Bohemians šanci méně vytěžovaným hráčům?

Protáčeli jsme teď sestavu, síly jsme rozložili adekvátně. Dali jsme šanci Delemu, nastupoval Filip Zorvan, teď Honza Vodháněl, který měl delší tréninkový výpadek. Jsou to hráči, se kterými počítáme do příští sezony. Do posledního zápasu nám pro karty vypadli Pavel Zifčák a Denis Ventúra. Máme i zdravotní problémy, takže k obměně dojde i vzhledem k typologii soupeře. Nebude to tak, že tam pojedeme sezonu dohrát. Už po zápase jsem v kabině apeloval, že nás ještě čeká jeden těžký zápas.

Olomoucký trenér Václav Jílek během zápasu se Slavií.

Co říkáte jako bývalý kouč Sparty na to, že ji k titulu dovedl Brian Priske hned v první sezoně?

Je to zasloužené, čísla jsou jasná, Sparta měla nejlepší jaro, jedno z nejlepších za poslední roky. Stáhla Slavii, napomohly tomu nečekané ztráty soupeřů. Nezbývá než Spartě pogratulovat. Akorát z mého čistě trenérského pohledu na fotbal to bylo cestou velkého pragmatismu v závěru. Uměl bych si představit, že Sparta jako šampion bude i jako šampion vypadat v zápasech. Zejména proti Slavii nebo proti nám. Je to ale jen má představa, že se nebude tolik přizpůsobovat soupeři. Nakonec jim to ale přineslo kýžený cíl a sen, který měli dlouhé roky. Cest k úspěchu je velké množství, evidentně zvolili tu správnou a už jim to nikdo nevezme.

Byl velký rozdílné hrát proti Slavii a Spartě?

Ano, charakter hry je úplně jiný, hlavně teď v nadstavbě. Sparta hrála ze zajištěného bloku na brejkové situace a na standardky, což hrála i proti Slavii. Kromě střely Minčeva tady proti nám možná neměla jedinou brankovou příležitost. To Slavia vás dostane pod větší tlak, hraje ve vyšší intenzitě a na větší riziko, to je evidentní. To přináší i chyby. Podobný způsob, jakým jsme skórovali, by se asi proti Spartě nestal, protože k těm situacím jeden na jednoho by nedocházelo. Mně je bližší výrazná aktivita, která je podložená větší kvalitou hráčů, kterou obě mužstva ve srovnání s námi mají. Když vezmu obrovskou fyzičnost Slavie a dynamiku, běžecké nároky, zaujetí, tak to jsou věci, na kterých potřebujeme pracovat a musíme je posunout, abychom byli v zápasech dominantnější.