Za Chytila prověřený střelec Juliš. Sigma vyhlíží i zdravého Růska

Oceňuje, s jakou svědomitostí Růsek přistupuje k léčbě a rehabilitaci. „Dělá maximum. I když nemusel byl každý den na stadionu, nejede na dovolenou, bude cvičit, dřít, makat. Věřím, že se mu to vrátí a že se jeho rekonvalescence urychlí.“

Přání je to zásadní, neboť i Růskův vliv na hru Olomouce je zásadní, což bylo až příliš patrné v okamžiku, kdy kvůli problémům se zády vypadl. Poslední utkání odehrál 18. března při výhře proti Mladé Boleslavi (2:0). Sigmě a zejména hroťákovi Mojmíru Chytilovi chyběl čtyřiadvacetiletý technik nastupující většinou pod hrotem citelně.

Vyniká ve hře v meziprostoru, umí si odskočit pro míč a připravit velkou šanci. To potvrzuje i šest asistencí, které stihl za 24 zápasů v sezoně nasbírat. Nikdo ze sigmáků jich neměl víc. Kaňkou na Růskových výkonech byly pouhé tři góly, což je na hráče s jeho zakončením a herním myšlením žalostně málo.

Nutno však podotknout, že měl i smůlu, když pětkrát trefil konstrukci branky. Sigma i kvůli jeho zranění neudržela po podzimu čtvrté místo a skončila šestá bez evropských pohárů, což je i tak posun a splnění cíle.

„Dovolím si tvrdit, že kdybychom Tondu měli v závěru sezony k dispozici, tak můžeme směle atakovat čtvrtou příčku,“ prohlásil Jílek. „Začátek jara měl rozeběhnutý výborně. Když si vybavím třeba první jarní zápas proti Spartě, Tonda předvedl nejlepší výkon za celou dobu svého působení u nás.“

Olomoucký útočník Lukáš Juliš (vlevo) se raduje ze svého gólu.

I s odstupem považuje Jílek za správné rozhodnutí, že klub prodal dvanáctigólového Chytila do Slavie až po sezoně, byť na tom ekonomicky tratil.

„To, že tu ještě půl roku zůstal, bylo geniální, silné a těžké rozhodnutí. Byla to hlavně zásluha Ladi Mináře, který za to sportovní hledisko bojoval,“ ocenil sportovního manažera Sigmy. „Byl to důležitý krok k tomu, že jsme skončili tam, kde jsme skončili. Nikdo nemohl vědět, že se zraní Tonda Růsek. Vůbec si neumím představit, že bychom byli bez Růska i Chytila a měli se rvát o nejvyšší příčky.“

Upřednostnil Sigmu

Prioritou letního přestupového období je pro Olomouc najít za Chytila nástupce. Stát by se jím měl exsparťan Lukáš Juliš, který strávil jarní část sezony ve druholigové španělské Ibize, kde však ve třinácti zápasech skóroval jedinkrát.

Letní příprava sigmáků Program 19. června: začátek přípravy 24. června: Olomouc – Dolný Kubín (11.00) 1. července: Olomouc – Banská Bystrica (11.00) 4. července: Olomouc – Termalica Nieciecza (Wodzislaw) 7. července: Olomouc – Trenčín (12.00) 9.–16. července: soustředění v Maďarsku 11. července: Olomouc – Rapid Vídeň 15. července: Olomouc – dosud neurčený soupeř.

Sigma má ovšem s osmadvacetiletým hroťákem výbornou zkušenost. Před třemi lety na Hané hostoval na jaře a dal jedenáct gólů v lize, další dva přidal v českém poháru. I teď byl o něj značný zájem – v Polsku, či Maďarsku. Stály o něj také Pardubice. Jde však o odlišný typ útočníka, než jaký je Chytil, který se vyznačuje obrovskou pracovitostí po celém hřišti, kdežto Juliš vyniká hlavně v zakončení ve vápně.

„Získat útočníka je vzhledem k odchodu Chytila nutnost. Nejsme klub, který si dovolí koupit útočníka za milion eur, který dá hned patnáct gólů za sezonu. Je to citlivá věc. Musíme na to jít s rozvahou, je potřeba, abychom se trefili,“ zdůraznil Jílek.

Rád by přivedl také stopera, jelikož se Sigma nedohodla na nových smlouvách s Greššákem a Poulolem, kteří byli do rotace jako náhradníci. „Hlavně s ohledem na to, že jsme hodně hráli na tři stopery, kdy hodně na této pozici alternoval Ondra Zmrzlý. Jinak je mužstvo stabilní,“ zopakoval Jílek.

Konečného šestého místa a premiérové účasti v mistrovské skupině, ve které sigmáci vyhráli v Plzni i na Bohemians, remizovali na Slovácku a těsně prohráli se Spartou a Slavií, si považuje. „S umístěním jsme spokojeni. Můžeme se bavit o tom, že jsme mohli pomýšlet na ještě vyšší příčky, ale náš cíl postoupit do šestky a vylepšit postavení z minulé sezony jsme splnili,“ vypíchl. „Je třeba sezonu s plnou vážností a respektem k soupeřům hodnotit pozitivně, protože za námi zůstali i soupeři, kteří mají vyšší sportovní ambici a ekonomickou sílu.“ Zaútočit na evropské poháry by se rád pokusil v novém ročníku.

Trenér Václav Jílek na tréninku fotbalistů Olomouce.

Byť bez reprezentanta Chytila, ale s Julišem a snad s uzdraveným Růskem, který ukázal, že může hrát i na hrotu. „Každá sportovní organizace by měla usilovat o vylepšení své pozice. Z nadstavby vnímám v týmu velkou kvalitu a odhodlání. Vidím u kluků touhu se porvat o ještě vyšší příčky, které by třeba do Olomouce mohly vrátit pohárové pohlazení,“ sní Jílek, který se svým pobočníkem Jiřím Saňákem podepsal v Sigmě nové smlouvy na neurčito. „Cíle ale budeme vyhlašovat, až bude jasné, v jakém složení do sezony půjdeme.“