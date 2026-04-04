Sigmáci dobře vědí, že po konci v Konferenční lize (KL) vede cesta do evropských pohárů už jenom přes ligu. Olomouc tak čeká honba za čtvrtým místem, jež dává definitivní jistotu účasti v předkole KL.
„Chceme se dostat mezi čtyři nejlepší,“ prohlásil před pauzou záložník Sigmy Peter Baráth.
K tomu Olomouc potřebuje tři body. V tabulce je pátá se 40 body, o příčku výše postavený Jablonec jich má 45.
Ale pozor. Šestý Liberec zaostává o bod, sedmý Hradec o tři.
„Budeme vděční za každého fanouška, který nás přijde podpořit v úsilí zvítězit, což je náš jednoznačný cíl,“ říká před zápasem trenér Tomáš Janotka. „Na nás je, abychom v domácím prostředí potvrdili a naplnili očekávání.“
Poslední utkání odehrála Sigma v německé Mohuči, kam přijelo přes tisíc jejích příznivců.
„Věřím, že i fanoušci vnímají, že nyní už jde do tuhého. Čekají nás poslední čtyři zápasy v základní části Chance Ligy, doma máme Mladou Boleslav a Slovácko. Rozhoduje se o tom, kde budeme po třicátém kole,“ láká Janotka na mače.
Boleslav je sice v tabulce až třináctá, jenže naposledy v lize porazila Pardubice a předtím ve čtvrtfinále poháru vyřadila Spartu.
„Troufnu si říct, že je jedním z nejlepších týmů jara. Nasbírala obrovské množství čistých kont, v její defenzivě je patrná výrazná proměna,“ vypozoroval Janotka, jenž bude chtít navázat na poslední vzájemný zápas, jenž Sigma vyhrála 4:1.
Tehdy se nicméně Středočeši trápili, pod trenérem Alešem Majerem se houpala židle.
„Na podzim dostávala Boleslav velké množství branek, teď její tým patří mezi nejlépe bránící mužstva, o čemž svědčí její výsledky. Mají ale také kvalitu v ofenzivě. Zmínit musím trojlístek Solomon, Kabongo a Ševčík, kteří jsou velice výrazní. Mladá Boleslav má silný tým,“ varuje kouč Sigmy.