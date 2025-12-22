Chance Liga 2025/2026

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Václav Havlíček
  7:49
Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct posil je na olomoucké poměry bezprecedentní počin. Některé akvizice si vedly lépe, jiné hůře, některé toho kvůli zranění odehrály pramálo. Například útočník Jásir nenaskočil za A tým ani na minutu.
„Všichni si teď zaslouží volno a relax. Zejména hráči, pro které to bylo extrémně náročné. Před námi jsou na jaře další výzvy. V lize jsme na dostřel, v Evropě jsme postoupili. Takže poslední zápasy budou zapomenuty a nebude třeba se v nich pitvat,“ míní trenér Tomáš Janotka.

A byť začínají sílit polemiky o tom, zda by neměl pozici opustit, je potřeba zohlednit i druhou stranu mince.

Sigma má vesměs nezkušený kádr postavený na odchovancích. Tým prošel rozsáhlou obměnou, a tak je logické, že má výkyvy. A hlavně – v konečném výčtu podzimu Olomouc zase tak špatně nevychází.

Chycené penalty skoro byly málo. Koutný: Byl jsem naštvaný, klukům nic nevyčítám

V lize se drží na dostřel top šestce, z osmého místa ztrácí na skupinu o titul čtyři body. Podle informací iDNES.cz se o Janotkově pozici spekuluje spíše kvůli napjatým vztahům v rámci realizačního týmu i hráčské kabiny.

Vyjma posledních pěti výsledků totiž prožila Olomouc povedený podzim. „Fotbal je o tlaku, profisport je o výsledcích. Za výsledky nesu odpovědnost a je na vedení, aby si to vyhodnotilo,“ ví trenér.

Vedení klubu si bude vyhodnocovat i počínání na přestupovém trhu. Další se totiž otevírá v lednu a Sigma je opět na špičkách.

Trenér Sigmy Tomáš Janotka mává fanouškům.

„Cílem je jednoznačně posílit ofenzivu. Záměr je přivést rozdílové hráče s velkou individuální kvalitou. Co se defenzivy týče, můžeme se bavit o nějakých kusovkách, ale směrem dopředu potřebujeme zkvalitnit,“ má jasno kouč.

Jak ale sám podotkl, ještě není nic definitivní, a to ani z hlediska odchodů. Tedy kromě nejlepšího střelce ligy Daniela Vašulína, kterého si z hostování stáhne zpět mateřská Plzeň.

Naopak u trojice slávistů (Dumitrescu, Michez a Tijani) podobný požadavek Sigma neregistruje. I olomoucký klub má možnost hostování předčasně ukončit, žádný ze zmíněných slávistů se na Hané zatím neprosadil.

„Hráče máme nasmlouvané, takže dokud nebudeme mít náhradu, nebudeme se nikoho zbavovat,“ ozřejmil Janotka. „V posledních týdnech komunikujeme, jakou skladbu kádru bychom tady měli mít. Teď budeme mít víc klidu udělat nějaké rozhodnutí.“

Viróza komplikovala přípravu

Je možné, že Sigmu na konci podzimu jednoduše dohnal náročný styl, kterým se trenér Janotka prezentuje. Neustálý presink, napadání, hra založená na běhání a atletičnosti.

„Stoprocentně, dá se jen souhlasit,“ kývl Janotka. „Proti Lechu kluci zejména v druhém poločase předvedli skvělý morál a pracovali velice dobře. Ale ano, dohnalo nás to. Nechtěli jsme si to připouštět, náš tým je skvěle kondičně připravený. Ale cestujete, hrajete dvakrát týdně, a když ne, tak je reprepauza, takže zase nehrajete vůbec.“

Na koho narazí české týmy v play off? Sparta může jít na Celje, Sigma do Anglie

Sigmu navíc po zápase na Gibraltaru skolila viróza, i proto ve čtvrtečním zápase Konferenční ligy s Lechem (1:2) neměl Janotka k dispozici například pravidelně nastupujícího záložníka Berana či stopera Huka a křídelníka Mikulenku.

„Postihlo to hodně hráčů, někteří neřeknou, že jim něco je, protože chtějí hrát. Je těžké se do toho vžít, pro hráče byl podzim neuvěřitelně náročný. To není fráze,“ shrnul Janotka.

Navzdory náročnému programu se Sigma nakonec dokázala kvalifikovat do jarní fáze Konferenční ligy, což se musí považovat za úspěch. Vždyť kromě Sparty, Slavie, Plzně a Liberce se žádný český klub do play off evropského poháru nedostal.

Daniel Vašulín nastupuje k zápasu s Poznaní.

„Určitě to vrhá lepší světlo na konec našeho podzimu,“ cítí Janotka. „Je to další z historických milníků nejen pro náš klub, ale celý český fotbal. Myslím, že to, co jsme dokázali, je obdivuhodné.“

„Je to pro nás všechny skvělé. Myslím, že si postup zaslouží kabina za to, jak pracuje, realizační tým i fanoušci, protože nás neustále podporují, což cítíme. Ženou nás, je vidět, že se to zvedá. A samozřejmě si postup zaslouží i celé vedení, za to jaký vytváří pro hráče servis, ať už z hlediska vybavení či zázemí. Je to zkrátka odměna pro všechny a určitě půjdeme do zimní přestávky v lepším rozpoložení. Pauza přijde vhod, určitě se budeme mít na jaře na co těšit,“ dodal olomoucký kouč.

