Beran jako na tenise. Střelecké trápení Olomouce už řeší i krajní obránci

Byl jste nejblíže gólu, sklopil jste nárt ve střele, ale rána nakonec nezamířila mezi tři tyče. Co scházelo?
Snažil jsem se to vypálit, nijak nemířit a je to škoda, už jsem ho tam viděl. Gól by nám strašně pomohl, v té situaci, ve které se nyní nacházíme. Trápí nás to a musíme na tom zapracovat.
Vašulín si šel pro míč, musel jste si křiknout, že bude váš?
Musel jsem si říct. Já byl v lepší pozici, ale do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli mi to pustí. I proto jsem to chtěl hlavně propálit a nevymýšlet.
Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí
Cítíte sám, že to gólově i fotbalově zkrátka drhne?
Fanoušci si občas postesknou a mají pravdu. Jdeme s nějakým záměrem do zápasu, ale zase se nám to úplně nepovedlo. Měli jsme mít lepší nabídku, hrát více po zemi, kde byly místa. Volili jsme občas špatná řešení, zbytečně jsme to kopali vzduchem, panikařili. Potřebujeme si spíš nachystat jednu slušnou šanci.
Trenér nakousnul, že vám prospívá příchod konkurence v podobě Dumitrescua, cítíte, že jste se zaktivoval?
Abych řekl pravdu, tak jsem to doteď neřešil. Tady vždy byla na levém beku konkurence a já jsem rád, že hraji tolik. Nehroutím se z toho.
Do týmu se zapracovává střední záložník Michal Beran. Mění se s ním výstavba hry?
Když máte v týmu takového fotbalistu, tak budete sami proti sobě, pokud ho budete vynechávat. Musíme mu dát co nejvíc míčů, protože každý vidí, že je to fotbalista. Je pak občas škoda, že si pak jako dnes připadá jak na tenise, že míče létají přes něj. Na tom musíme zapracovat.
Říkáte, že je třeba hrát více po zemi, více chystat hru. Nesvádí to ale k dlouhým nákopům, když máte na hrotu dva vytáhlé útočníky?
My to pak zjednodušili a snažili se, ale když tam byl Vašulín sám, tak to měl proti vysokým stoperům těžké. Hlavně nám ale chybí větší hlad po gólu.
Máte tedy v ročníku stále čtyři vstřelené branky a pět inkasovaných. To je skvělá vizitka obrany. Je to oproti loňsku významný posun?
Od defenzivy se dá vždy odrazit, ale dnes musíme všichni poděkovat Koutňasovi, protože ten chytil dva nebo tři góly. Máme ale vždy nějaký výchozí bod, díky kterému můžeme získat body. Ale oproti minulé sezoně se hlavně změnilo, že my měli jednu šanci, ze které jsme dali gól. Pak jsme hráli naši hru s poctivou obranou, byli jsme nechutní, využili standardky, co nám nyní nejdou.
Čeká vás nyní olomoucké derby, což je poměrně unikátem, protože pojedete k pohárovému utkání na Nové Sady. Je to příležitost se chytit?
Je to zajímavé pro lidi a hráči tady to také zřejmě nepamatují. Pro nás je největší výhoda, že se nemusí cestovat. Na druhou stranu, víme, jak to máme nyní se vstřelenými brankami. Třeba to tam ale zlomíme, když k tomu přistoupíme s největší vážností. Tyle zápasy bývají o prvním gólu.
Znáte se vůbec takto v různých soutěžích?
Vůbec nevím, kdo tam hraje. Třeba někoho znám, ale vážně nevím.