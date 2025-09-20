Chance Liga 2025/2026

Beran jako na tenise. Střelecké trápení Olomouce už řeší i krajní obránci

Jiří Černý
  20:46
Fotbalisté Olomouce udrželi v devátém kole Chance ligy domácí neporazitelnost. Jenže proti Teplicím platil účastník evropských pohárů za jasného favorita, místo toho mohl děkovat brankáři Janu Koutnému za famózní představení, které Hanáky uchránilo od absolutní ztráty bodů. „Chytil dva nebo tři góly, dnes mu musíme poděkovat,“ přitakal obránce Sigmy Jiří Sláma po bezbrankové remíze.
Fotogalerie3

Michal Beran z Olomouce a Benjamin Nyarko z Teplic hledí na míč. | foto: ČTK

Byl jste nejblíže gólu, sklopil jste nárt ve střele, ale rána nakonec nezamířila mezi tři tyče. Co scházelo?
Snažil jsem se to vypálit, nijak nemířit a je to škoda, už jsem ho tam viděl. Gól by nám strašně pomohl, v té situaci, ve které se nyní nacházíme. Trápí nás to a musíme na tom zapracovat.

Vašulín si šel pro míč, musel jste si křiknout, že bude váš?
Musel jsem si říct. Já byl v lepší pozici, ale do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli mi to pustí. I proto jsem to chtěl hlavně propálit a nevymýšlet.

Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí

Cítíte sám, že to gólově i fotbalově zkrátka drhne?
Fanoušci si občas postesknou a mají pravdu. Jdeme s nějakým záměrem do zápasu, ale zase se nám to úplně nepovedlo. Měli jsme mít lepší nabídku, hrát více po zemi, kde byly místa. Volili jsme občas špatná řešení, zbytečně jsme to kopali vzduchem, panikařili. Potřebujeme si spíš nachystat jednu slušnou šanci.

Trenér nakousnul, že vám prospívá příchod konkurence v podobě Dumitrescua, cítíte, že jste se zaktivoval?
Abych řekl pravdu, tak jsem to doteď neřešil. Tady vždy byla na levém beku konkurence a já jsem rád, že hraji tolik. Nehroutím se z toho.

Do týmu se zapracovává střední záložník Michal Beran. Mění se s ním výstavba hry?
Když máte v týmu takového fotbalistu, tak budete sami proti sobě, pokud ho budete vynechávat. Musíme mu dát co nejvíc míčů, protože každý vidí, že je to fotbalista. Je pak občas škoda, že si pak jako dnes připadá jak na tenise, že míče létají přes něj. Na tom musíme zapracovat.

Říkáte, že je třeba hrát více po zemi, více chystat hru. Nesvádí to ale k dlouhým nákopům, když máte na hrotu dva vytáhlé útočníky?
My to pak zjednodušili a snažili se, ale když tam byl Vašulín sám, tak to měl proti vysokým stoperům těžké. Hlavně nám ale chybí větší hlad po gólu.

Olomoucký obránce Filip Slavíček leží v bolestech na trávníku, teplický záložník Matěj Radosta se diví.

Máte tedy v ročníku stále čtyři vstřelené branky a pět inkasovaných. To je skvělá vizitka obrany. Je to oproti loňsku významný posun?
Od defenzivy se dá vždy odrazit, ale dnes musíme všichni poděkovat Koutňasovi, protože ten chytil dva nebo tři góly. Máme ale vždy nějaký výchozí bod, díky kterému můžeme získat body. Ale oproti minulé sezoně se hlavně změnilo, že my měli jednu šanci, ze které jsme dali gól. Pak jsme hráli naši hru s poctivou obranou, byli jsme nechutní, využili standardky, co nám nyní nejdou.

Čeká vás nyní olomoucké derby, což je poměrně unikátem, protože pojedete k pohárovému utkání na Nové Sady. Je to příležitost se chytit?
Je to zajímavé pro lidi a hráči tady to také zřejmě nepamatují. Pro nás je největší výhoda, že se nemusí cestovat. Na druhou stranu, víme, jak to máme nyní se vstřelenými brankami. Třeba to tam ale zlomíme, když k tomu přistoupíme s největší vážností. Tyle zápasy bývají o prvním gólu.

Znáte se vůbec takto v různých soutěžích?
Vůbec nevím, kdo tam hraje. Třeba někoho znám, ale vážně nevím.

Vstoupit do diskuse

9. kolo

10. kolo

Kompletní los

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
3. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

Beran jako na tenise. Střelecké trápení Olomouce už řeší i krajní obránci

Fotbalisté Olomouce udrželi v devátém kole Chance ligy domácí neporazitelnost. Jenže proti Teplicím platil účastník evropských pohárů za jasného favorita, místo toho mohl děkovat brankáři Janu...

20. září 2025  20:46

ONLINE: Krejčímu první trefa zhořkla. Šlágr pro Manchester, Liverpool vyhrál i derby

Sledujeme online

Fotbalisté Wolverhamptonu nastoupili k pátému kolu Premier League v sestavě i s Ladislavem Krejčím. Český obránce se poprvé v soutěži trefil a poslal svůj tým do vedení, nakonec ale musel kousat...

20. září 2025  13:20,  aktualizováno  20:41

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu za svůj...

20. září 2025  19:39,  aktualizováno  20:36

Karviná - Jablonec 1:2, vítězové byli chvíli novým lídrem ligy, gólem přispěl i Růsek

Jablonečtí fotbalisté byli tři hodiny novým lídrem ligy. V devátém dějství vyhráli v Karviné 2:1 a přeskočili druhou Spartu i vedoucí Slavii. Sparta se však ještě v sobotu večer před Jablonec...

20. září 2025  14:37,  aktualizováno  20:24

Zbrojovka jde do čela druhé ligy. Artis opět nedal gól, remizoval s Táborskem

Zbrojovka využila zaváhání Táborska a poskočila před něj o skóre do čela neúplné tabulky, navíc má zápas k dobru. Duel rozhodl dvěma góly Oliver Velich. Táborsko doma ve šlágru remizovalo bez branek...

20. září 2025  18:53,  aktualizováno  19:56

Remíza mrzí. Týmy jako Slovácko musíme porážet, říká pardubický Smékal

V sobotním utkání se Slováckem nakonec pardubickým fotbalistům pomohl alespoň k remíze 1:1, když v akci střídajících hráčů v 56. minutě připravil trefu pro dalšího forvarda Tanka. Ale velkou radost z...

20. září 2025  19:34

Na skok do čela díky dlouhému autu. Styl mě naučili v Dánsku, říká jablonecký Novák

Dlouhé auty mohou být velká zbraň, což dobře předvedli jablonečtí fotbalisté v Karviné. Filip Novák hodil míčem takřka čtyřicet metrů ke vzdálenější levé tyči, kde vyskočil Antonín Růsek a hlavou v...

20. září 2025,  aktualizováno  19:17

Coufal se poprvé trefil v bundeslize, Hoffenheim ale zničil hattrickem Kane

Fotbalisté Bayernu Mnichov ve 4. kole německé ligy zvítězili na hřišti Hoffenheimu 4:1 a díky hattricku Harryho Kanea zůstávají stoprocentní v čele tabulky. Za domácí celek snížil v 82. minutě z...

20. září 2025  18:23,  aktualizováno  18:35

Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí

0:1, 1:0, 0:1. 1:0, 0:1. Výsledky fotbalistů Olomouce v posledních pěti kolech zrovna neukazují na atraktivní zápasy pro fanoušky. A nejinak tomu bylo také v sobotu proti Teplicím. V utkání na Hané...

20. září 2025  14:40,  aktualizováno  18:20

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  17:54

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Pardubice - Slovácko 1:1, hosté vedli po kiksu Konečného, po půli srovnal Tanko

Pardubičtí fotbalisté nevyužili možnost zvednout se ze dna tabulky. V souboji dvou týmů ze se spodních příček v devátém kole Chance ligy se Slováckem, remizovali 1:1 a zůstávají poslední. Hosté šli...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  16:55

Český fotbal tíží jeho prostředí. Rosický o přestupech, plánech i fungování Sparty

Běžně tolik obsáhlých rozhovorů neposkytuje. „Ale ne proto, že bych je neměl rád. Jen znám svou roli a vím, kdy být vidět mám a kdy naopak ne,“ pravil s úsměvem sparťanský sportovní ředitel Tomáš...

20. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.