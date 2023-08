Zdecimovaný sok i Vodháněl pro Evropu. Jílek: Pohlídám, aby nebyl na hrušce

Fotbalové Teplice přijely na Hanou pouze se čtyřmi náhradníky do pole. A už v 68. minutě neměli žádného z nich, leda by se do dresu navlékl náhradní gólman Filip Mucha. Smolný zápas prožil Senegalec Abdallah Gning, který na hrací plochu přišel v 58. minutě, jenže už po prvním souboji se chytal za stehenní sval.