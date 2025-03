Sparťané v Olomouci obsadí celou tribunu, policisté a psovodi kvůli riziku ulice

Pražští fanoušci s předstihem vyprodali pověstnou „mušli“ a kromě dobré atmosféry tak nebude nouze ani o barevné choreografie.

I ostatní sektory olomouckého stadionu by měly být zcela zaplněné. V pátek zbývalo ještě pár desítek vstupenek do sektoru O, jenž obvykle bývá vyhrazen hostujícím fandům.

Olomouc – Sparta v sobotu od 16:00 ONLINE

„Je to skvělé. Myslím, že fotbal se hraje pro diváky. Jsme rádi, že nás fanoušci přijdou podpořit. Kulisa bude bouřlivá, bude dobrá atmosféra, zápas bude mít ještě vyšší level. Na nás je, abychom naše publikum podpořili dobrou hrou. A pokud možno i dobrým výsledkem,“ prohlásil trenér Tomáš Janotka.

Na podzim se Janotkova družina postarala o velké překvapení, když na Letné porazila Spartu 3:2.

Po únorovém skalpu druhé Plzně a vyrovnané domácí bitvě se Slavií cítí sigmáci, že by opět mohli sparťany oloupit.

„Dvakrát v řadě jsme vyhráli. V kabině je dobrá nálada. Na zápas se Spartou se těšíme, v domácím prostředí ho budeme chtít zvládnout a pokusíme se Spartu obrat o body,“ velí bek Matěj Hadaš.

Do akce se kromě fotbalistů chystají i policisté s psovody. „Zápas byl vyhodnocen jako rizikový. Policisté budou monitorovat příjezd fanoušků do Olomouce i pohyb po městě, a to jak před zahájením, tak i po skončení utkání. Jedná se o preventivní opatření, jehož cílem je zajištění veřejného pořádku ve městě a plynulost dopravy,“ informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.