Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania

Václav Havlíček
  7:39
Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase chtěla okysličit. Na nové hráče si brousí zuby také Plzeň posílená o nového majitele i trenéra. Podobně na tom jsou Pardubice či Karviná. A v neposlední řadě také olomoucká Sigma.
Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce.

Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Ermin Mahmič z Liberce slaví svůj gól v zápase proti Baníku.
Hráči Slovanu Liberec se radují po gólu Marka Icha v 83. minutě utkání proti...
Brankář Olomouce Jan Koutný zasahuje proti střele.
Liberecký Vojtěch Stránský nahání Samuela Šimka z Pardubic v souboji o balon.
68 fotografií

Hanácký celek se jen za poslední půlrok stal zajímavou adresou i pro hráče z širší tuzemské špičky. Křídelník Ghali a záložník Beran, které Olomouc přivedla za téměř pět milionů eur (asi 120 milionů korun), by mohli vyprávět.

Za změnou stojí příchod nových majitelů i evropské poháry. Sigma se navíc přiblížila k tomu, aby v Konferenční lize hrála i po zimní pauze.

„Stali jsme se atraktivní adresou teď i do budoucna,“ konstatuje trenér Tomáš Janotka. „Důvodů je daleko víc. Evropa je jeden z nich. Další je změna vlastnické struktury, ambice klubu jsou výrazně reálnější. To může být motivací změny prostředí pro některé hráče. Myslím, že je z nás cítit síla.“

Z kritizovaného odpadlíka hrdinou. Icha parádní ranou vystřelil Liberci top čtyřku

Sílu hodlá Olomouc demonstrovat i během zimního přestupového období. Ač jen za léto přivedla rekordních třináct posil, jako by noví majitelé a donátoři neměli dost. Sigma se poohlíží po středním záložníkovi, větší konkurenci by měla ráda také v obraně.

Server inFotbal.cz přišel s informací, že Hanáci chtějí po nákupu křídelníka Ahmada Ghaliho, jenž v posledním zápase Konferenční ligy vstřelil dva góly, opět zavítat do Liberce.

A opět s velmi štědrou sumou.

Olomouc má totiž mít zájem hned o trio libereckých hráčů – kometu aktuální sezony Ermina Mahmiče (20), českého reprezentanta do jedenadvaceti let Lukáše Maška (21) a Vojtěcha Stránského (22).

Ermin Mahmič z Liberce slaví svůj gól v zápase proti Baníku.

„Všechny by tři čtvrtě ligy bralo do svého kádru,“ povídá Janotka. „Jsou to hráči, kteří mají perspektivu i kvalitu. Zejména Stránský a Mašek mají ligovou zkušenost, u Mahmiče je to zatím krátký vzorek. I pro nás by v případě, že by nás posílili, přínos měli.“

Majitelé obou klubů se již setkali a o případném transferu jednali.

Předložená částka? Bezprecedentní! 12 milionů eur (290 milionů korun).

Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

„V rámci posílení kádru sledujeme českou ligu i zahraniční soutěže. A tohle jsou hráči, kteří nás zajímají. Mají potenciál i kvalitu. Už proběhla setkání vedení obou klubů a je to jenom o tom, aby našla společnou řeč,“ poznamenal Janotka po nedělním vzájemném zápase Liberce s Olomoucí.

Severočeši vyhráli 1:0. Jejich trenér Radoslav Kováč, jenž je odchovancem Sigmy, po zápase komentoval i přestupové rošády a spekulace. A nadšený nebyl. „Každý má právo říkat si, co chce. Ale já vám upřímně říkám, že tohle bych si nedovolil,“ pronesl.

Ještě před dvěma týdny po liberecké výhře v Pardubicích vtipkoval: „Já ty články nečtu.“

Jenže se zdá, že vývoj nabral obrátky. „Já to hráčům neříkal, ale oni nejsou hloupí, všechno to vnímají. Bavili jsme se o tom hlavně v realizačním týmu, že tohle není úplně správně. Ale soustředili jsme se na náš výkon, to je nejdůležitější,“ řekl v neděli liberecký trenér.

Liberecký trenér Radoslav Kováč

Fanoušky Slovanu alespoň částečně uklidnil majitel klubu Ondřej Kania, který na svůj Instagram vyťukal vzkaz: „Tito tři jsou hráči s potenciálem pro velké evropské soutěže. Jednat o jejich prodeji do Olomouce úplně klidně můžeme, ale až v okamžiku, kdy Olomouc bude hrát bundesligu nebo La Ligu. Do té doby je neprodáme ani za miliardu.“

Otázkou ovšem zůstává, proč se tedy zástupci Liberce a Olomouce kvůli tomu setkávali, jak potvrdil i trenér Janotka.

„Příchodem velmi bohatých lidí se fotbal změnil a je to dobře. My to ale bereme tak, že se soustředíme na výkon, kabinu, která je pro mě nejdůležitější. Některé věci jako trenér těžko ovlivním,“ poznamenal Kováč. „Ale snažím se dělat tu nejlepší práci, nejlepší rozhodnutí, někdy i s chybami.“

Liberec - Olomouc 1:0, hosty dlouho držel brankář Koutný, překonal ho až Icha

Přijde o své fotbalisty? Předsedkyně Slovanu a manželka majitele Petra Kania pro iSport uvedla, že Liberec upřednostňuje sportovní úspěch před prodejem hráčů: „Pokud by k nějakému prodeji v zimě došlo, musela by přijít skutečně výjimečná nabídka v cenové relaci, kterou z české ligy neočekáváme.“

Jenže Olomouc už v létě ukázala, že nemá problém zaplatit opravdu horentní, leckdy až přemrštěnou sumu. Zhruba sedmdesát milionů korun za středopolaře Berana budiž toho důkazem.

Vysází další miliony i Liberci, nebo Slovan své opory udrží? „Ujištění není nikdy. Záleží samozřejmě, jaká bude cenovka,“ ví dobře Kováč.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
