Hapal poprvé jako olomoucký trenér: Kluci ukázali charakter, ale hra skřípala

Lukáš Jakubíček
  7:17
První zápas po nástupu Pavla Hapala do manažerské funkce fotbalová Olomouc v listopadu vyhrála. To samé se povedlo i po přesunu Hapala na střídačku. Sigma první zápas pod novým dočasným trenérem zvládla a v neděli porazila Slovácko 2:1. „Zápas byl pro nás důležitý. Po mentální stránce jsme byli dobře připravení, ale začne zápas a prohráváme 0:1. Museli jsme otáčet, což se podařilo,“ řekl po utkání Pavel Hapal.
Olomoucký trenér Pavel Hapal v utkání se Slováckem. | foto: ČTK

Sigma se do šancí dostávala, ale stejně jako pod vedením odvolaného trenéra Tomáše Janotky je nedokázala využít.

„Mohli jsme rozhodnout daleko dřív, ale myslím si, že začaly pracovat hlavy. Každý z kluků udělal spíš krok dozadu než dopředu. Kdybychom rozhodli v první půli a do kabin šli za stavu 3:1, nemuselo to být tak nervózní až do konce,“ myslí si Hapal.

Nový kouč udělal v sestavě čtyři změny oproti poslední nominaci bývalého trenéra Janotky. Místo Malého, Ghaliho, Mikulenky a Berana nastoupili Král, Sejk, Krivak a Janošek. V důsledku toho se Danijel Šturm z ofenzivní trojice přesunul na kraj hřiště.

„Chtěli jsme do zápasu zapracovat dalšího ofenzivního hráče, proto jsme Šturma dali níž. Nasazení Sejka se povedlo, hrál dobrý zápas. Škoda, že nepřidal další branku,“ vysvětlil Hapal a dodal: „O další změně jsem se rozhodl až dnes v noci, a to bylo zařazení Králise do sestavy. Malému jsem řekl, že to není z výkonnostních důvodů, ale chtěli jsme do stoperské trojice dostat leváka.“

Čtvrtá změna v sestavě byla vynucená. Vykartovaného Michala Berana nahradil Dominik Janošek, který pomohl týmu gólem a asistencí.

„Odehrál výborný zápas, měl tam spoustu situací, které uhrál fotbalově. Bohužel teď nedostával moc prostoru, takže nemá herní praxi a měl křeče. Dokud měl sílu, byl aktivní na balonu a výborně kopal standardní situace, takže jsem s ním spokojený,“ pochválil 27letého záložníka Hapal.

Svůj druhý gól v dresu Sigmy vstřelila zimní posila Václav Sejk. „Když jsem míč naváděl, chtěl jsem jít na pravou nohu, ale periferně jsem viděl, že to udělat nemůžu. Potom už jsem jenom mířil na zadní tyč po zemi,“ popsal situaci útočník.

Kromě změn v sestavě chtěl Hapal spíše než taktiku změnit celkové nastavení mužstva. „Dnes jsme to chtěli urvat na morál, jezdit po hřišti a do určité fáze zápasu se nám to dařilo. Zamávala s námi obdržená branka. Hráči ukázali charakter, ale hra skřípala,“ vycítil Hapal.

„Když se mění trenér, vždycky to do kabiny přinese nový impuls. V první půli to bylo vidět a takovou energii si musíme přenést i do dalších zápasů,“ vrátil se k změně trenéra Sejk.

Zápas ovlivnily dvě červené karty týmu z Uherského Hradiště a čtyři intervence VAR. Ve druhém poločase oslabené Slovácko působilo lepším dojmem než Sigma, ale nedokázalo se dostat do stoprocentních šancí. „Slovácko nás velice trápilo a hrálo dobře kombinačně. Byli jsme od nich daleko a nedostupovali je. Za stavu 2:1 pořád žili,“ vyzdvihl soupeře trenér Sigmy.

Musíme bojovat a bodovat, zní z klubu

Hanáci nadále zůstávají v boji o elitní šestku. Osud však nemají ve svých rukou se 43 body, vyrovnanou vzájemnou bilancí a horším skóre oproti Liberci a Hradci Králové budou muset bodovat na Slavii a zároveň doufat v zaváhání jednoho z konkurentů. Liberec v posledním kole čeká derby s Jabloncem a Hradec jede do Teplic.

„Musíme za každou cenu bodovat, abychom měli šanci. Víme, že to bude těžké, ale o to víc to pro nás může být jednodušší. Nebudeme favoriti,“ ví Hapal.

Poslední kolo se hraje v sobotu v 16:00. Olomouci na závěr zbyl nejtěžší možný soupeř. Pro exsparťana Sejka ale může být právě pražská Slavia dalším důvodem ke zvýšené motivaci.

„Takové zápasy chceme hrát všichni každý týden. Víme, pro co tam pojedeme. Potřebujeme bojovat a je jedno, jakého máme soupeře. Musíme být sebevědomí a dívat se na sebe,“ vybízí Sejk.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
