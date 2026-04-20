Sigma se do šancí dostávala, ale stejně jako pod vedením odvolaného trenéra Tomáše Janotky je nedokázala využít.
„Mohli jsme rozhodnout daleko dřív, ale myslím si, že začaly pracovat hlavy. Každý z kluků udělal spíš krok dozadu než dopředu. Kdybychom rozhodli v první půli a do kabin šli za stavu 3:1, nemuselo to být tak nervózní až do konce,“ myslí si Hapal.
Nový kouč udělal v sestavě čtyři změny oproti poslední nominaci bývalého trenéra Janotky. Místo Malého, Ghaliho, Mikulenky a Berana nastoupili Král, Sejk, Krivak a Janošek. V důsledku toho se Danijel Šturm z ofenzivní trojice přesunul na kraj hřiště.
„Chtěli jsme do zápasu zapracovat dalšího ofenzivního hráče, proto jsme Šturma dali níž. Nasazení Sejka se povedlo, hrál dobrý zápas. Škoda, že nepřidal další branku,“ vysvětlil Hapal a dodal: „O další změně jsem se rozhodl až dnes v noci, a to bylo zařazení Králise do sestavy. Malému jsem řekl, že to není z výkonnostních důvodů, ale chtěli jsme do stoperské trojice dostat leváka.“
|
Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti
Čtvrtá změna v sestavě byla vynucená. Vykartovaného Michala Berana nahradil Dominik Janošek, který pomohl týmu gólem a asistencí.
„Odehrál výborný zápas, měl tam spoustu situací, které uhrál fotbalově. Bohužel teď nedostával moc prostoru, takže nemá herní praxi a měl křeče. Dokud měl sílu, byl aktivní na balonu a výborně kopal standardní situace, takže jsem s ním spokojený,“ pochválil 27letého záložníka Hapal.
Svůj druhý gól v dresu Sigmy vstřelila zimní posila Václav Sejk. „Když jsem míč naváděl, chtěl jsem jít na pravou nohu, ale periferně jsem viděl, že to udělat nemůžu. Potom už jsem jenom mířil na zadní tyč po zemi,“ popsal situaci útočník.
Kromě změn v sestavě chtěl Hapal spíše než taktiku změnit celkové nastavení mužstva. „Dnes jsme to chtěli urvat na morál, jezdit po hřišti a do určité fáze zápasu se nám to dařilo. Zamávala s námi obdržená branka. Hráči ukázali charakter, ale hra skřípala,“ vycítil Hapal.
„Když se mění trenér, vždycky to do kabiny přinese nový impuls. V první půli to bylo vidět a takovou energii si musíme přenést i do dalších zápasů,“ vrátil se k změně trenéra Sejk.
Zápas ovlivnily dvě červené karty týmu z Uherského Hradiště a čtyři intervence VAR. Ve druhém poločase oslabené Slovácko působilo lepším dojmem než Sigma, ale nedokázalo se dostat do stoprocentních šancí. „Slovácko nás velice trápilo a hrálo dobře kombinačně. Byli jsme od nich daleko a nedostupovali je. Za stavu 2:1 pořád žili,“ vyzdvihl soupeře trenér Sigmy.
Musíme bojovat a bodovat, zní z klubu
Hanáci nadále zůstávají v boji o elitní šestku. Osud však nemají ve svých rukou se 43 body, vyrovnanou vzájemnou bilancí a horším skóre oproti Liberci a Hradci Králové budou muset bodovat na Slavii a zároveň doufat v zaváhání jednoho z konkurentů. Liberec v posledním kole čeká derby s Jabloncem a Hradec jede do Teplic.
„Musíme za každou cenu bodovat, abychom měli šanci. Víme, že to bude těžké, ale o to víc to pro nás může být jednodušší. Nebudeme favoriti,“ ví Hapal.
Poslední kolo se hraje v sobotu v 16:00. Olomouci na závěr zbyl nejtěžší možný soupeř. Pro exsparťana Sejka ale může být právě pražská Slavia dalším důvodem ke zvýšené motivaci.
„Takové zápasy chceme hrát všichni každý týden. Víme, pro co tam pojedeme. Potřebujeme bojovat a je jedno, jakého máme soupeře. Musíme být sebevědomí a dívat se na sebe,“ vybízí Sejk.