Na Slavii poprvé s Novákem. Olomoučtí chtějí být nebezpeční a proměňovat šance

„Na mě zbyl černý Petr a oni hráli za tu velkou Sigmu,“ vzpomínal Novák pro podcast Z voleje, který iDNES.cz odvysílá v úterý. Cesty Navrátila a Nováka se tehdy rozešly a teď se ve třiatřiceti letech nečekaně spojily.

Novák to vzal do ligy přes Zlín, vyhrál český pohár s Jabloncem, turecký s Trabzonsporem a dánskou ligu s Midtjyllandem, má 28 startů za nároďák, v poutavém životopise i giganta Fenerbahce Istanbul a v neděli (18.00) proti Slavii ho čeká první start za Sigmu, jež si kdysi vybrala jinak. Obránce se šikovnou levačkou je zpátky z Česku po osmi letech a nezastírá, že by se rád ještě vydal do světa. Do konce sezony se však upsal Olomouci. „A jsem hladový po úspěchu,“ vyhlásil. „Pro Sigmu by bylo důležité, kdyby mohla ukázat hráče v Evropě.“

Očekávané zařazení posily nejspíš na pozici levého stopera může stát místo právě křídelníka Navrátila. Variant má trenér Václav Jílek víc a také záleží na tom, jestli bude po nemoci fit stoper Vít Beneš.

„Filip Novák je už nachystaný. Může hrát levého obránce i stopera, ve trojici nebo ve čtyřčlenné obraně. Otevírá nám to další varianty. Máme v týmu nějaké šrámy a uvidíme, jestli nakonec budou k dispozici úplně všichni. Podle toho se pak rozhodneme,“ mlžil Jílkův pobočník Jiří Saňák, který Nováka trénoval už v Jablonci. Hvězdný navrátilec je připravený, třebaže po konci v exotickém angažmá v Abú Zabí za klub Al Džazíra hrál naposledy v lednu. „Jsme všichni rádi, že Filda podepsal u nás. Už tři měsíce s námi trénuje a těšíme se, až bude hrát,“ podotkl útočník Lukáš Juliš.

Nová posila Sigmy Olomouc obránce Filip Novák se rozcvičuje v Jablonci.

V Jablonci ještě zůstal na lavičce, v neděli s číslem 57 vyběhne na Andrově stadionu poprvé jako domácí v modrém dresu. „Už by mě nenapadlo, že si ještě zahraju za Sigmu. A jsem tady,“ mrkl Novák.

Zažil kupu velkých bitev, kolena se mu netřásla ani před padesáti tisíci vášnivými fanoušky ve Fenerbahce. Zkušený borec se nezalekne ani Slavie, byť herní výpadek má delší, a sešívaní navíc přijedou povzbuzení vítězstvím 2:0 nad AS Řím v Evropské lize.

„Kluci si ukázali potenciální výkonnostní strop. Musejí pracovat na tom, abychom to zopakovali hned v nedělním zápase,“ řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. „Soupeř se na nás bude chtít vytáhnout, ale když chcete být nejlepší, musíte to potvrzovat.“

Ačkoli jde o souboj pátého týmu tabulky s druhým, Hanáci jsou ve vysokém kurzu 5,52 na vítězství jasným outsiderem, což však může být pro odvážnější sázkaře dobrá příležitost.

„Každý, kdo český fotbal sleduje, ví, jak se Slavia dlouhodobě prezentuje. Je to silný, agresivní a běhavý tým, není to pro nás nic nového. Porazit se ale dá každý soupeř,“ zdůraznil Saňák. „V české lize ani pro Slavii není žádný zápas jednoduchý. Rozhodně se pokusíme o to, abychom vyhráli.“

Ostatně Sigma hrála dobře také v Jablonci, leč doplatila na chybu brankáře Digani i zahozené šance Vodháněla se Zorvanem a jen remizovala, když šestou trefou v ročníku srovnal kanonýr Juliš, jenž se po svalovém zranění dostává znovu do formy. „Proti Zlínu jsem nebyl ještě stoprocentně připraven. Byl jsem tam od gólu, který jsem nakonec nedal. Teď už jsem mohl trénovat naplno. I psychika u mě byla lepší. Věděl jsem, že můžu pořádně zabrat. Sval už naštěstí drží. Doufám, že budu hrát dobře,“ přeje si bývalý sparťan. Aby Sigma Slavii skolila, potřebuje mít v herní pohodě nejen Juliše.

„Recept v takových zápasech, kdy stojíte proti favoritovi, je většinou stejný – je to o týmové souhře, aby v den D a v hodinu H všechno do sebe zaklaplo. Podobné to měla Slavia proti AS Řím,“ vypozoroval Saňák. „Musíte předvést na více postech nadstandardní výkony na hranici svého potenciálu. To potřebujete k úspěchu, když nastupujete proti nejlepším.“ A také lepší produktivitu než v Jablonci.

„Důležité bude, abychom byli efektivní, a když si vytvoříme šance, tak je proměnit. V posledních dvou zápasech jsme měli více šancí než soupeř, ale neproměnili jsme, a proto jsme jen remizovali. Proti Slavii bude důležité, abychom byli nebezpeční,“ přemítá Saňák.

To bude úkol i pro zadáka Nováka, který za osm let v zahraničí nastřílel úctyhodných 39 branek.