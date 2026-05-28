Záleží na úhlu pohledu.
Sigma v zimě za průbojného a technicky velmi zdatného křídelníka položila na stůl 1,9 milionu eur. Někteří fanoušci si klepali na čelo. „Tolik za hráče, kterému je 27 let?!“
Teď Olomouc posílá Šturma do Slavie podle informací iDNES.cz za více než dvojnásobek (4 miliony euro). Což je solidní byznysový počin. Další milion eur navíc může Hanákům přitéct, pokud se naplní blíže nespecifikované podmínky pro dosažení bonusů, které jsou zahrnuty v přestupní částce.
Jde tak o rekordní transfer mezi dvěma kluby v české lize. Ani přestup útočníka Tomáše Chorého z Plzně do Slavie nevyšel na tolik.
Jenže...
Šturm měl být tváří nového olomouckého projektu. Ambiciózního. Pohárového. To, že se ho Sigma zbavuje – byť za slušnou nabídku –, mohou někteří fanoušci vnímat jako zradu na vyhlášené ambice. Těmi je útok na pohárové příčky, tedy ideálně na top čtyřku.
„Nemyslím si, že by top trojka měla být adresa, kam budeme hráče prodávat. Ale rozhoduje nabídka,“ řekl před časem pro server Seznam Zprávy generální sportovní manažer a trenér Olomouce Pavel Hapal.
To je další věc, která fanouškům Sigmy vadí.
Způsob, jakým byl transfer ze strany Olomouce komunikován.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský o víkendu prohlásil, že o Šturma má zájem. Stejně jako o dalšího hráče Sigmy, záložníka Pétera Barátha. „Rádi bychom ze Sigmy Olomouc někoho získali, ale oni si budují svůj tým a mají svůj sen. Když dopadne alespoň jeden, tak budu rád,“ řekl.
A Hapal v sobotu tvrdil: „Žádná nabídka nepřišla.“
Jenže ve středu odpoledne bylo hotovo.
Předseda: Nemohli jsme mu bránit ve snu
Od příznivců Sigmy ale zaznívají i chápavé názory. Třeba takové, že za pět milionů eur Šturma osobně fandové do Edenu dovezou. A další stránka věci je ta, že by jistě nedělalo dobrotu bránit hráči, který projeví zájem odejít.
Není se co divit. Sigma bude na podzim bez evropských pohárů. Ve Šturmově rozhodování určitě nehrála hlavní roli finanční stránka, byť si jistě polepší. Ale copak jde ve 27 letech odmítnout Liga mistrů? Dost možná to pro slovinského reprezentanta byla poslední možnost velkého přestupu.
„Daniho přáním bylo odejít a využít mimořádnou příležitost. Chce hrát Ligu mistrů, plnit si své sny. Bude mu 28 let a podobná nabídka může pro něj být tou poslední. Proto nás poprosil, abychom mu vyhověli,“ napsal v prohlášení Ondřej Navrátil, předseda Sigmy.
„Držet ho násilím by nepomohlo ani jemu, ani nám. V této situaci pro nás nebylo jiné východisko než vyjednat rekordní přestup v rámci české ligy. Další nabídky ze Slavie jsem odmítli a plně se soustředíme na posílení týmu pro další sezonu,“ ubezpečil Navrátil.
Najít za Šturma adekvátní náhradu bude pro Sigmu stěžejní bod léta.
Fyzička? Šturm se nadnášel nad tartanem!
Šturm si za půl roku udělal velmi slušné renomé. Za 17 soutěžních zápasů zaznamenal šest gólů a pět asistencí, což jsou skvělá čísla. Už když přicházel v zimě ze slovinského Celje, tehdejší kouč Sigmy Tomáš Janotka měl jasno: „Okamžitá posila do základu.“
Trefa. Kromě techniky a skvělých individuálních dovedností Šturm zaujal také fyzickým fondem. Otřepaná potřeba zvykat si na náročnou českou ligu? Minimální. Šturm jako by měl dvoje plíce, i proto nastupoval nejen na křídle, ale také na pozici wingbeka, lajnu dokázal pilovat neúnavně celý zápas.
I to je samozřejmě jeden z důvodů, proč zaujal realizační tým Slavie, který si na atletické připravenosti zakládá. „Že je fyzicky skvěle připravený, jsme poznali už během zimní přípravy. Při běžeckých trénincích se nadnášel nad tartanem. Díky jeho neúnavnosti a fyzickému fondu dovede zvládat i náročné anglické týdny,“ uvedl již dříve Janotka.
„Vyniká driblinkem i střelou z dálky. Je v tom jeden z nejlepších hráčů ligy. Kredit olomouckému skautingu, jeho příchod byl trefa,“ řekl iDNES.cz datový analytik společnosti Opta Jakub Kadrnožka. V průměru na zápas udělal Šturm 4,8 driblinku a vytvořil 1,7 šance ze hry. V těchto aspektech byl nejlepším hráčem Sigmy.
Olomoučtí sledovali Šturma delší dobu, zaujal i ve vzájemném zápase Sigmy s Celje v Konferenční lize na podzim. Pak už Olomouc neváhala. Jeho kvalitu brzy poznali odborníci i protivníci. „Určitě to byl hráč, který mě překvapil nejvíc,“ prohlásil fotbalový expert a bývalý hráč Olomouce David Kobylík.
„Šturm by nás měl inspirovat. Má zakončení jako z Premier League,“ chválil po vzájemném zápase i Jaroslav Veselý, trenér Bohemians.
Slavii čekají v ofenzivě odchody
Teď tak slovinského šikulu čeká nová kapitola. „Je to úžasný pocit. Nečekal jsem, že už po šesti měsících přestoupím do největšího klubu v Česku. Další přestup a velký krok vpřed v mojí kariéře. Nemůžu se dočkat, až se pustím do práce,“ řekl Šturm klubovému webu Slavie, kde podepsal smlouvu do roku 2030.
„Kádr chceme osvěžit, v ofenzivě nás čekají i odchody. Chceme reagovat hráči, co znají úroveň české ligy. O Danijelovi jsme věděli už v Celje, teď potvrdil kvalitu nejen v lize, ale i v evropských pohárech. Umí být rozdílový v poslední třetině, je dobrý v driblinku jeden na jednoho, do toho má skvělou střelu, tu ukázal v posledních zápasech,“ poznamenal zase sportovní ředitel ligových mistrů Přemysl Kovář.
A loučení se Sigmou? „Vždycky budu na Olomouc vzpomínat. Ale nemohl jsem odmítnout možnost zahrát si Ligu mistrů, což byl vždycky můj sen. I proto jsem rád, že mi vedení klubu vyšlo vstříc a umožnilo mi odejít. Chtěl bych poděkovat fanouškům za obrovskou podporu během celé jarní části sezony. Moc si vážím toho, že si mě tak rychle oblíbili. Celému klubu přeji do budoucna jen to nejlepší,“ řekl Šturm na rozloučenou.
Tak vzhůru na novou výzvu!