Možná za rok, Evropo. Sigma se do pohárů nevrátí, kdo ji povede v nové sezoně?

„Věděli jsme, že to nemáme ve svých rukou. Ukázali jsme, že jdeme udělat všechno pro to, abychom vyhráli. Bohužel to nedopadlo,“ smutnil po zápase útočník Olomouce Václav Sejk.
Sigma na hřišti vedoucí Slavie bojovala, ale nakonec padla 1:2. Zápas ovlivnila červená karta stopera Hanáků Louise Lurvinka ze 31. minuty. „Musím smeknout klobouk před klukama. Zápas zvládli velice dobře, i v deseti bojovali. Dovolím si říct, že jsme do červené karty byli daleko nebezpečnější,“ hodnotil trenér a generální sportovní manažer Olomouce Pavel Hapal.
Sigma se do první šestky tabulky nedostala potřetí z pěti ročníků hraných v aktuálním formátu. Už v neděli nastoupí na hřišti pražských Bohemians. Odveta se hraje na Andrově stadionu o týden později. „Prostřední skupinu budeme chtít vyhrát a přistoupíme k ní zodpovědně,“ slibuje Hapal.
Hanáci tak mohou pomalu začít pomýšlet na následující sezonu. V prostřední skupině se totiž hraje pouze o umístění. Nabízí se možnost vyzkoušet nové hráče. „Budeme pracovat dál, teď před sebou máme Bohemku. Popřemýšlíme o nasazení hráčů, kteří neměli takové vytížení, aby nám potvrdili, jestli na ně budeme moct v budoucnu cílit,“ prozradil 56letý kouč.
Olomouc nasbírala v aktuálním ročníku stejný počet bodů jako v minulé sezoně. Přesto to tentokrát nestačilo. „Mrzí nás to, ale šesté místo jsme neztratili proti Slavii. Bylo více zápasů, ve kterých jsme nedokázali bodovat,“ ví Hapal.
Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?
Klíčová série nezdarů pro Sigmu přišla mezi březnem a dubnem, kdy ztratila body postupně s Karvinou, Pardubicemi a Mladou Boleslaví. Mrzet bude určitě i podzimní výprask ve Zlíně, vzájemný zápas s Libercem nebo porážka s posledním Baníkem.
Mimochodem právě zápasy proti týmům ze skupiny o udržení Hanákům zlomily vaz. Kromě porážek s Baníkem, Boleslaví a Zlínem nedokázali modrobílí ani jednou vyhrát s Duklou. Na podzim si z Hané odvezly bod i Teplice. Z možných 36 bodů proti posledním šesti týmům tabulky Sigma získala 20. K postupu by jim přitom stačilo pouze o čtyři body více.
Hapal: Krivakův příchod nebyl omyl
Otázkou stále zůstává, kdo Olomouc do nové sezony povede jako trenér. „Situace se vyvíjí, nějaké myšlenky máme, ale z naší strany zatím neproběhlo žádné jednání s konkrétním trenérem,“ konstatoval trenér a generální sportovní manažer v jedné osobě.
Mohl by na střídačce zůstat sám Hapal, který se do role trenéra vrátil po půl roce? „Neříkám, že taková varianta neexistuje, ale necháme tomu volný průběh. Sezonu dokončím a uvidíme, co bude dál... Zas tak dlouho jsem bez trénování nebyl,“ smál se dočasný trenér Hanáků.
Góly jen jako náhradník. Už je to u nás zase mnohem veselejší, líčil slávista Chytil
Olomouc utkání začala aktivně. Kvalitní výkon předvedl Chorvat Fabijan Krivak, který ve svých 21 letech dělal zkušené obraně Slavie problémy. „Vyzkoušel si hrát těžký zápas na Slavii. Nevím, jestli takové utkání někdy hrál. Dokud měl sílu, odehrál výborný zápas. Víme, že je to zajímavý hráč, a prokazuje se, že jsme se jeho příchodem do Sigmy nespletli,“ mnul si ruce Hapal.
Krivak však odkulhal ze hřiště už po šesti minutách druhého poločasu. „Pracoval v neskutečné intenzitě. Už se Slováckem měl skvělá běžecká a rychlostní čísla. Dostal křeče do lýtek a nechtěli jsme riskovat zranění,“ odůvodňoval brzké střídání trenér.
Druhý poločas už byl jednoznačně v režii pražské Slavie, která se radovala po brankách exolomouckého Mojmíra Chytila a záložníka Davida Mosese, jehož ránu zpoza šestnáctky tečoval do vlastní brány Kliment. „Červená karta zápas ovlivnila. Slavia je v domácím prostředí velice silná. To se ukázalo ve druhém poločase. Dostali nás do hlubokého bloku a už jsme si bohužel nedokázali nic vytvořit,“ usoudil Hapal.
Ještě před vyloučením vstřelil druhý gól ve druhém zápase v řadě Václav Sejk. Při své oslavě dal fanouškům Slavie jasně najevo, kde s profesionálním fotbalem začínal. „Jeho historie je ve Spartě, takže to tak asi vnímal, ale nemyslím si, že by to bylo za hranou. Spíše lehká provokace,“ míní Hapal.
Sejk fanoušky domácích umlčel nejen gólem, ale taky následným gestem přímo pod jejich kotlem. Efekt byl pochopitelně opačný. Ale nebylo to žádné kontroverzní gesto, klasická oslava, kterou v různých formách používá více hráčů.
„Tu oslavu dělám každý zápas. Neříkám, že to na tribunu Slavie vyšlo náhodou, udělal jsem to záměrně, aby mi to dodalo energii. O tom to přece je, aby hráči góly slavili. Myslím si, že to zvedne i atmosféru na stadionu, užil jsem si to. Myslím si, že to nebylo přehnané. Jestli ano, tak se omlouvám,“ řekl Sejk.