Velká očekávání v nové éře. Janotka chválí posily, Olomouc vyhlíží evropskou sezonu

Fanoušci Olomouce se nicméně už teď chystají na evropské výjezdy a představují si, kam se za svým týmem vydají. Jedni chtějí třeba anglický Crystal Palace, další by zase rádi na podzim za sluncem na jih Evropy.

Trenér Sigmy Tomáš Janotka bude mít příjemné starosti. Před novou sezonou se dočkal kvalitního posílení kádru i jeho rozšíření. Na koho ukáže v neděli prstem?

V sobotní generálce proti Katowicím začal v bráně mladík Koutný před letní posilou Hruškou. V obraně trenér zcela jistě vsadí na stoperské duo Král, Huk. Na pravém kraji znovu nastoupí Hadaš. Menší otazník bude nalevo, ale lze čekat, že olomoucký odchovanec Sláma si místo v sestavě z loňské sezony uhájí. Ve středu nebude scházet buldok a kapitán Breite, jenže koho vedle něj?

„Myslím si, že každý jednotlivec jasně ukazuje, že chce hrát v základní sestavě. Každý si chce říct svým výkonem o svůj díl nebo aby proti Slovácku začal od začátku. Do startu ligy je ještě týden, to je dost času na to, abychom dobře vybrali. Věřím, že budeme mít šťastnou volbu na konkrétní hráče, kteří v prvním kole nastoupí,“ prohlásil Janotka.

Do středu pole mu přišly hned tři nové akvizice – Janošek, Tkáč a Kostadinov. Každý typologicky jiný. Tkáč a Kostadinov si v sobotu v Katowicích připsali debut, druhý jmenovaný totiž marodil se zadním stehenním svalem, Tkáč přišel do Olomouce teprve před pár dny. „Hráli skvěle. Oba v tréninkovém procesu vypadají výborně. Je to první seznamování obou s naší hrou a se svými spoluhráči. Je to otázka času, aby se sehráli ještě víc. Z hlediska jejich individuální kvality o ně nemám vůbec obavy,“ řekl kouč po utkání do klubové kamery.

Určitě ale nezapomněl na odchovance Langera a Spáčila, kteří mu v minulé sezoně notně dopomohli k šestému místu a vítězství v Českém poháru.

Křídla? Na jednom bude pravděpodobně Litevec Dolžnikov, který se ke konci uplynulé sezony rozehrál do dobré fazony. A pak je otázka, kdo nastoupí na druhém kraji. Může to být Matěj Mikulenka, jenže ten v generálce nastoupil na hrotu.

Tam Sigma přivedla Daniela Vašulína a netají se, že by ještě jednoho hroťáka ráda přivábila.

Tak či onak, ostře sledované zápasy teprve přijdou. Jedenáct mužů, kteří nastoupí v úvodním kole proti Slovácku, určitě nebudou mít garantované místo pro zbytek sezony. Janotka ví, že mu naroste porce zápasů. Že bude muset tým často rotovat. „Myslím si, že nachystaní jsme. Ještě doladíme pár detailů a můžeme se vrhnout na Slovácko,“ těší se na start sezony Mikulenka.

Sigmáky může těšit mimořádně zdařilá příprava. Ačkoliv šlo jenom o přátelské zápasy, Olomouc jich vyhrála šest ze sedmi. A trenér Janotka hlásí: „Výsledek je vždycky důležitý.“

Slavia předložila nabídku, stále chce Klimenta

I v sobotu jeho hoši vyhráli 2:1 nad osmým celkem uplynulého ročníku polské nejvyšší ligy. Sigma proti Katowicím skóre otáčela, po změně stran nejprve srovnal Mikulenka, v poslední minutě po tečované střele skóroval Růsek.

„Zápas nebyl vůbec jednoduchý. Katowice hrály skvěle – je to výborně kombinačně založený tým. Nám se tohle hodilo do způsobu hry, kterým se chceme prezentovat, chceme napadat soupeře.Ve druhé půli přišla dobrá reakce týmu. Zaslouženě jsme to otočili, protože brankových příležitostí jsme v utkání měli hodně,“ zhodnotil Janotka.

I útočník Antonín Růsek, který se na hřiště vrátil v uplynulé sezoně po téměř dvouročním zranění s ploténkou, může zamíchat kartami v sestavě. Další hroťák Vašulín totiž v sobotu chyběl na soupisce z důvodu „menšího zdravotního problému“. A víc útočníků Olomouc momentálně nemá.

Antonín Růsek v přípravném zápase B týmu Sigmy proti Prostějovu. Pod výhru 3:1 se podepsal úvodní brankou.

Zranění jsou stále Muritala, Fiala a také nejlepší střelec uplynulého ligového ročníku Jan Kliment. Po zlomenině lýtkové nohy už sice pobíhá po běžícím pásu, ale jeho návrat na hřiště ještě potrvá. Navíc s ním stále koketuje Slavia.

„Uvidíme, jak to s ním dopadne. To jméno mám pořád v hlavě, teď to řeší vedení klubu. Já si to umím představit. Víme, že bychom si na něj museli počkat. Ale nechci, aby jeho zranění ovlivňovalo naše uvažování, jestli přijde, nebo nepřijde,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský serveru iSport.cz.

„Záležitost Jana Klimenta řešíme. Olomouc má nového majitele, tým má logicky jiné ambice, než měl. Chce postoupit do evropské ligy, chce mít úspěšnou sezonu. O hráči i s ohledem na jeho zdravotní stav stále diskutujeme. Nabídku jsme ale předložili,“ prohlásil na předsezonní tiskové konferenci šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Sigma každopádně v přípravě naznačila, že si dokáže poradit i bez šutéra Klimenta. Opět bude běhavá, nechutná, aktivní. „Běhá se tu fakt dost. Je to těžké, ale musíme to zvládat, pomůže nám to v lize i v Evropě,“ vypozoroval za pár týdnů v olomouckém dresu Tihomir Kostadinov. I reprezentant Severní Makedonie se těší na českou ligu.

Ale hlavně na evropské poháry.

Sigma chce zažít velkou sezonu.