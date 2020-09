Do fotbalové Olomouce chtějí vstoupit i podnikatelé v čele s Rozehnalem

Podle informací MF DNES však Rozehnalovi a spol. nejde o koupi akcií, ale o partnerský vstup do klubu s tím, že by se podíleli na jeho chodu. Nabízí za to deset milionů korun ročně. Na twitteru to potvrdil předseda spolku Jakub Beneš.

„Uskupení bývalých hráčů Sigmy a místních podnikatelů prezentovalo nabídku partnerského vstupu do klubu. Iniciativa garantuje sponzorské plnění ve výši deseti milionů korun ročně, požaduje pak možnost podílet se na dalším chodu a rozvoji klubu,“ uvedl osmadvacetiletý právník Beneš, jenž v čele spolku nahradil dlouholetého funkcionáře Jaromíra Gajdu. „Součástí uskupení jsou například Radim Kučera, Tomáš Ujfaluši nebo David Rozehnal,“ jmenoval sigmácké legendy.

Rozehnal už v klubu působí jako místopředseda spolku, ten si nyní musí vyhodnotit, jaká nabídka je pro olomoucký fotbal výhodnější a posune jej na vyšší úroveň.

Prodej většiny akcií Lébrovi a zároveň vstup do klubu podnikatelů zastoupených Rozehnalem zřejmě není pravděpodobný.

Josef Lébr David Rozehnal

Lébr v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že by dával do klubu 20 milionů korun ročně, tedy dvakrát tolik. „Nabízel jsem deset let garanci nějakých peněz každý rok. Bavíme se o částce přes dvě stě milionů korun,“ řekl Lébr na konci května.

„Chtěl bych být většinovým majitelem. Pokud chce někdo, abych pomohl, musí taky něco nabídnout. A Sigma nemůže nabídnout nic jiného než akcie. Nejde mi o funkci.“

Jednání se však vlečou. Lébr, který byl ještě před třemi roky spolumajitelem Sigmy, chtěl mít jasno už do 8. června. „Jednání pokračují. Čeká se na klíčový znalecký posudek na hodnotu klubových akcií, který bude sloužit jako podklad pro případný převod,“ vysvětlil průtahy Beneš.

Sigmu chce otevřít sportovním trendům i veřejnosti. „Přeji si, aby fanoušci opět zažili evropské poháry, abychom byli schopní dostat hráče do top evropských klubů. Také cítím, a to je pro mě možná ještě důležitější, že máme velký dluh směrem k veřejnosti a fanouškům. Z olomouckého prostředí potřebujeme vytvořit jeden klub,“ prohlásil Beneš na webu Sigmy.

Prvoligová Olomouc hledá silného mecenáše už třetím rokem. Ke stabilizaci si pomohla prodejem Androva stadionu městu.