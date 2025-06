„Valná hromada jako nejvyšší orgán spolku dále pověřila výbor k dojednání podmínek převodu akcií zájemci SIGMA SPORT s. r. o., uzavření příslušné smluvní dokumentace a učinění veškerých souvisejících právních jednání,“ okomentoval vývoj mluvčí klubu SK Sigma Olomouc Jiří Fišara.

Rozhodnutí ještě posvětí i klub na své valné hromadě, která se koná 30. června, nicméně hlavní slovo o prodeji má právě spolek SK Olomouc Sigma MŽ, který v pátek prodej většinového podílu schválil.

„Vážíme si toho, že se vytvořila takto silná regionální partnerská skupina, která nám představila jasný plán dalšího rozvoje klubu. Hlavním a zásadním bodem je podpora klubové DNA a filozofie postavené na rozvoji mládeže. Současně také ale posílení rozpočtu, který zaručí zvýšení konkurenceschopnosti A-týmu. To by měla garantovat nejen pozice nového majitele, ale také jeho podpora ze strany nejsilnějších regionálních partnerů,“ řekl předseda spolku Jakub Beneš.

„Jsem rád, že valná hromada přijala doporučení výboru spolku. Obě strany teď vyvíjí maximální úsilí, aby vše bylo dotaženo ještě před začátkem nového soutěžního ročníku,“ doplnil Beneš.

Kdy přesně ale k prodeji a převodu dojde, nelze momentálně specifikovat, záležet bude na tom, jak rychle se stihnou provést všechny administrativní a platební úkony.

„Vstupem do klubu chceme navrátit fotbalové Sigmě důvěru, hrdost a fanoušky na stadion. Jako společnost působící na světových trzích a zároveň firma se silnými regionálními kořeny budeme vytvářet podmínky pro to, aby fotbalový klub byl místem pro růst mladých nadějných a talentovaných fotbalistů,“ uvedla společnost SPL Holding v prohlášení poté, co obě strany v dubnu potvrdily zájem o odkup.