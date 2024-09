Američani? Kdepak. O odkup fotbalové Sigmy nově usiluje Pražákův Kaprain

„Prvním výsledkem jednání by měla být indikativní nabídka předložená skupinou Kaprain,“ píše se v prohlášení. Investiční skupinu založil v roce 2013 Karel Pražák, podle listu Forbes 43. nejbohatší Čech. Loni skupina dosáhla zisku přes 3 miliardy korun, specializuje se na chemický průmysl i developerské projekty, vlastní také hokejovou Spartu či mediální skupinu MAFRA.

Pokud by Kaprain do klubu vstoupil, měl by v příštím roce dosáhnout až na 99 procent klubových akcií. Momentálně sice zbylou část drží město Olomouc, jenže magistrát už v roce 2018 odsouhlasil při koupi Androva stadionu směnu, na jejímž konci zůstane městu jen jedna symbolická akcie.

K tomu by ovšem mělo dojít až příští rok v květnu. Naplnění smlouvy s SK Olomouc Sigma MŽ týkající se odkoupení západní tribuny Androva stadionu, nabralo zpoždění kvůli podmínkám využití státních dotací.

Po nabídce Kaprainu se zdá, že tak padá možnost vstupu americké společnosti Blue Crow Sports Group, která o Sigmu měla zájem už od jara. Olomouc nejdřív slíbila fanouškům, že se k nabídce vyjádří po konci uplynulé sezony, nakonec mlčela mnohem delší dobu.

V létě dle zástupců klubu probíhal „nezávislý audit skupinou Grant Thornton,“ který měl posoudit, jak je pro Sigmu nabídka Američanů výhodná. „Čekáme na jejich stanovisko, které bude sloužit jako podklad pro další jednání. Musíme si nastavit parametry, které budou ovlivňovat, zda a jak jednat dále,“ sdělil před začátkem nové sezony první ligy Jakub Beneš, předseda spolku Olomouc Sigma MŽ.

O uplynulém víkendu pak na sociální sítí X uvedl: „Posudek již máme a nyní jde k projednání i s dalším postupem vyjednávání ke klubovým orgánům. Chápu, že byste rádi více informací, ale teď to neumím.“