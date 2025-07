Patří Sigma k dnešnímu dni novému majiteli?

Jménem výboru spolku Sigma MŽ můžu říci, že jsme na pondělním jednání projednali a schválili převod 2734 akcií. To následně schválila také valná hromada Sigma Olomouc a.s. Je tedy legitimní označit tento den za konec jedné bohaté etapy, ale i jako začátek nové éry olomouckého fotbalu. Od nástupu do funkce předsedy spolku jsem cítil, že nalezení nového strategického partnera bylo dost možná životním úkolem.

Co vše se musí dokončit, aby to bylo definitivní?

Už opravdu jen formality. Smlouva o převodu akcií je podepsaná, nyní přijde krátké due diligence ale nic nebrání převzetí. Do startu dalšího ročníku ligy bude vše vyřešeno.

Jaká byla role spolku v celém mnohaletém fungování?

Nebyli jsme majitelem, jen dobrým správcem. Nebyli jsme tradičním partnerem, který by byl schopen dál výrazně profesionální fotbal rozvíjet. Za spolek mohu garantovat, že jsme i nadále připraveni být dobrým partnerem v dalším pokračování, hlavně v otázce rozvoje klubové akademie a výchově evropsky konkurenceschopných hráčů.

Co se dá o Sigma Sportu nyní říci?

Vlastník představí sebe, vizi a plány 17. července na předsezonní tiskové konferenci. Za nás je ale nyní vhodné konstatovat, že klub předáváme někomu, kdo je s ním spojený už šedesát let, navíc s výraznou podporou nejsilnějších regionálních podnikatelů a partnerů.

Jak je na tom samotný klub?

Sigmu předáváme do dobrých a zodpovědných rukou a za velmi příznivých vstupních podmínek. Sigma je účastníkem evropských pohárů, úřadujícím vítězem poháru a s akademií, která je dlouhodobě hodnocená jako jedna ze tří nejlepších v Česku.

Proč se nepodařilo dotáhnout jednání se společností Kaprain, ale uspěl Sigma Sport?

Jednání měla svůj průběh, my si vcelku jasně stanovili podmínky, při kterých jsme ochotni do všeho jít. V závěru jednání se společností Kaprain se ukázalo, že naše představy jsou natolik odlišné, že nenalezneme shodu.

A nový zájemce všechny vaše požadavky akceptoval?

Mohu spokojeně konstatovat, že zástupci společnosti Sigma Sport naopak naše požadavky dokázali splnit. Místní skupina přispěchala s pomocnou rukou. Zásadní byly garance dané spolku. Nemusíme ale zastírat, že regionalita a místní provázání hrála obrovskou roli. S panem Milanem Šimonovským se známe tak dlouho, že jsme dokázali celou transakci rychle dokončit.

Jaká je celková výše transakce?

Cena není veřejnou informací, ale celý objem transakce je v řádech stamilionů s tím, že část peněz jde do spolku jako takového. Tyto prostředky jsme připraveni rozpustit do mládeže, akademií a všech oddílů nejen fotbalu, neboť náš spolek vede oddílů osm. Spolek se v rámci Sigmy dostane do role, kterou plní v ostatních klubech. Bude mít pod sebou mládež od přípravky po U19, spolek bude nájemcem stadionu v Řepčíně.

Přislíbil nový majitel i výstavbu nového centra mládeže, o němž se už delší dobu diskutuje?

Je v jednání, že něco nového vyroste. Nechtěl bych ale střílet data, kdy na to dojde.

Nový majitel má získat 99,96 procent akcií. Proč to není sto?

Sto procent to není proto, že jedna akcie stále patří městu Olomouc, ale jsme domluveni, že i město tuto akcii v blízké době převede.

Majitel holdingu Sigma Milan Šimonovský (vlevo) s náměstkyní primátora města Olomouce Miroslavou Ferancovou a předsedou spolku Sigma MŽ Jakubem Benešem při převodu akcií klubu.

Klub kupuje společnost, která s ním je spojena šedesát let. Proč nepřišel impuls ke koupi už dříve? Nejde jen o reakci na zájem Kaprainu a amerických investorů?

Jakákoliv jednání, která jsme začali něco vyvolávala. Já to říkám tak, že další nabídky by tu bez těch předchozích nebyly. Proč to tedy nepřišlo dříve bude dotaz na nové majitele, ale český fotbal obecně udělal výrazný progres a pro řadu investorů a podnikatelů je prestižní být součástí české ligy, rozhodně mnohem více, než tomu bylo v dřívější době.

Bývalý vynikající brankář Petr Čech má být jedním z potenciálních partnerů celého nového projektu. Jaká má být jeho role?

Mohu říct, že jednání s ním probíhají, ale jaké bude jeho zapojení neznáme a dozvíme se to zřejmě právě až 17. července. Dnes (v pondělí, pozn. red) převádíme akcie, takže předpokládám, že nový majitel bude potřebovat nějaký čas, aby si tyto záležitosti uspořádal.

Vy sám jste byl zastáncem americké cesty, minimálně v začátcích jednání. Proč se tedy nepodařila realizace těchto námluv?

Pořád si myslím, že know-how tohoto zahraničního zájemce byla obrovská přidaná hodnota a stále bych si přál vidět Blue Crow Sports Group rozbalit někde v Česku naplno svůj um. Byl to také jediný zájemce a neměli jsme alternativy, takže jsem zastával názor, že máme s tímto tehdy jediným zájemcem seriózně jednat.

Během jednání a zvláště v jejich závěru přišly i osobní útoky a vytahování soukromých konverzací. Máte v sobě morální blok s těmito lidmi dále jednat?

Vnímám to tak, že je to nějaké vyjednávání. Mohu mít svůj názor a pohled, ale nakonec to stejně musí být názor většiny. A dnešní rozhodnutí bylo jednomyslné.

V diskuzích kolem dvou dalších nabídek americké společnosti Blue Crow Sports Group a skupiny Kaprain se někteří členové vedení netajili sympatiemi k nim. Nemůže to nyní působit rozkol mezi členy?

Jednání pro nás nebyla jednoduchá. Výbor spolku natáhl svá jednání na čtyři nebo pět hodin a určitě jsme nebyli jednotní. Jenže to není vůbec špatně. Hledali jsme varianty a byli striktní ve vyjednávání. To má zásluhu na tom, že nyní všichni cítíme, že jsme dnes udělali krok tím nejlepším směrem.

Kolik peněz ročně přislíbil nový majitel Sigmě?

Neměl bych to asi rozpitvávat, ale alespoň řádově jde o desítky milionů korun v té nejnižší garanci, ale já věřím, že to bude ještě mnohem, mnohem výše.

Dostane sportovní vedení už nyní nějakou finanční injekci na posily i bez čekání na prostředky za účast v evropských pohárech?

Já doufám, že už to trošku vidět je a věřím, že to bude jen markantnější. Mám z toho dobrý pocit a věřím, že Sigma bude v Evropě konkurenceschopná.