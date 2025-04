Aby to nevyznělo příliš hrubě – zejména dvacetiletý Jan Koutný, který se po loňském debutu v lize letos ustálil na pozici olomoucké jedničky – dokáže podat špičkový výkon. Podobně jde mluvit i o rok starším Tadeáši Stoppenovi, ale oba olomoucké odchovance sráží velká chybovost.

Stoppenův zkrat v poslední minutě stál na podzim Hanáky výhru v Hradci Králové, proti stejnému soupeři chyboval i při jarní prohře 1:2 na Andrově stadionu. Koutný na podzim pustil laciný gól ze třiceti metrů při porážce 1:4 s Libercem a s nelichotivou vizitkou se připomněl i v sobotu na domácím zápase s Karvinou (1:2).

Ačkoliv nedobře umístěnou střelu karvinského Tomiče zprvu přes obránce neviděl, rozhodně měl zareagovat lépe. Míč mu doslova podjel pod tělem. „Chyb už je hodně. Nedá se nic dělat, je to nekonečný příběh. Šli jsme do toho s touhle dvojicí, proto je to tak trpké. Problém je v tom, že kluci si chybu vyberou v nejméně vhodný okamžik,“ uvědomuje si Janotka. „My takový laciný gól nedáme,“ povzdechne si.

Nejde přitom jen o obdrženou branku. Nejen mladé hráče podobná chyba srazí i psychicky do zbytku zápasu. Třeba proti Karviné pak pozorujete Koutného a vidíte jednu zkaženou rozehrávku, kterou k nelibosti diváků následuje další dlouhý balón kamsi do autu.

Olomoucký gólman Jan Koutný diriguje své spoluhráče v průběhu utkání s Jabloncem.

Olomoučtí dokázali na obdržený gól v zápase s Karvinou zareagovat, jenže hosté krátce před koncem udeřili podruhé, tentokráte zase po chybě před pokutovým územím. „Chyby dělají zápasy. Věřil jsem, že když tým vyrovnáním Koudyho podržel, dotáhneme zápas do vítězného konce. Bohužel se tak nestalo a v ten moment je ta chyba sakra viditelná,“ cítí olomoucký kouč.

Na Andrově stadionu se téma brankářů otevírá v aktuální sezoně již poněkolikáté. „Když se to takto kumuluje, poznamená to každý tým, my nejsme výjimkou. Kluci ale svoje kvality mají a je na nich, aby – možná ne hned, ale v průběhu časového období – týmu a klubu vrátili důvěru, kterou dostali,“ apeluje Janotka.

Zároveň přiznává, že posílení na postu brankáře, je pro realizační tým Sigmy a její vedení předmět diskuze. Několikrát se již skloňovalo jméno zlínského gólmana Dostála. „V rámci skládání kádru pracujeme systematicky. V přestupovém období a během sezony přemýšlíme, jak a kde kádr doplnit, je jasné, že pozice brankářů je pro nás téma.“

Celý tým za kluky stojíme

„Oba dva jsou mladí kluci, je těžké házet je přes palubu,“ poví křídelník Sigmy Jan Navrátil. I zkušený harcovník dobře ví, že fotbal je o chybách. „Když nedáme velkou šanci my, je to podobná chyba, ale u nich to jde o hodně víc vidět. Celý tým za kluky stojíme, vidíme, jak pracují v tréninku. Je to samozřejmě škoda, určitě nás to nějak sráží, ale nemůže to házet vše na ně. My jsme zase v poli od toho, abychom dali góly,“ říká Navrátil.

Vybavíte si, kdy měla naposledy Sigmy top brankáře? Že by snad Aleše Mandouse? Toho Mandouse, který Sigmu opustil před čtyřmi roky? Od té doby se brankářské chyby na Andrově stadionu opakují.

Olomoucký brankář Aleš Mandous během zápasu proti Jablonci

Matúš Macík, který přicházel jako zkušený brankář, několikrát dostal hloupý gól. I třeba kuriózní vlastňák, kdy mu pod nohou podjela malá domů kapitána Breiteho. V létě Macíka trenér Janotka přeřadil do béčka, dnes působí 31letý gólman na Slovensku.

Nesčetněkrát chyboval i odchovanec Jakub Trefil, který po hostování na Slovensku nyní dělá dvojku v Ostravě. A velkým kiksům se nevyvaroval ani třetí do party – Tomáš Digaňa, jenž v Sigmě stále působí, byť jako trojka. Zaslouží po delší odmlce šanci?

Koutnému by totiž možná odpočinek prospěl, jenže Stoppen bůhvíjak spolehlivě nezachytal ani za druholigové béčko, kterému vypomáhal v zápase s rezervami Slavie a Baníku (0:2 a 0:3).

„Přeli jsme se, diskutovali jsme. Za sezonu a půl těch chyb bylo strašně, ale strašně moc. Každý má právo udělat chybu, ale když jich je tolik, tak nad tím přemýšlíte. Ti kluci nejsou hloupí, čtou to, mohou slyšet i Mináře, který řekne, že je to v pr..., že už nevíme, koho tam máme dát. Není to pro ně jednoduché, přemýšlím nad tím, jestli to bude stačit,“ prohlásil už před rokem sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Dnes by tahle slova mohl do puntíku zopakovat.