„Nebudu se dívat na to, jestli někoho nahrazuju, nebo ne. Jak a s kým mě ostatní budou porovnávat, nechám na nich. Pro mě bude klíčové, jak mě bude hodnotit trenér. Když o mně budou lidé říkat, že jsem horší než Kuba Pokorný, přijmu to. A když budou říkat, že jsem lepší, budu rád,“ hlásí Huk.

Další přáteláky Sigmy Středa 25. 6., 13.30

Trenčín (SVK),

Olomouc, Řepčín Středa 25. 6., 17.00

Zlaté Moravce (SVK),

Olomouc, hřiště 2 u Andr. stadionu Pondělí 30. 6., 17.00

FC Universitatea Kluž (RU),

Rakousko Pátek 4. 7., 17.00

Debreceni VSC (MAĎ),

Rakousko Sobota 12. 7., 13.00

GKS Katowice (POL),

Katowice

Slovenský obránce hrál uplynulých šest sezon v polských Hlivicích za Piast. V desátém týmu minulého ročníku tamní Ekstraklasy odehrál v sezoně 29 ligových mačů, v nichž vsítil tři góly. „Klub se rozhodl jít cestou mladších hráčů, takže jsme si podali ruky a korektně se rozešli,“ poodkrývá olomoucký novic.

Proto si nové angažmá hledal už od zimy. Nabídku měl i ze slovenské ligy, kde už hrával za Košice či Dunajskou Stredu. „Bylo to zajímavé, ale mé nastavení bylo, že chci zůstat v zahraničí. Taky jsem si chtěl zkusit českou ligu. Není tu ani jazyková bariéra. Mám rodinu, nechtěl jsem moc spekulovat a Sigma byla nejkonkrétnější,“ přibližuje.

„Tomáš je zkušený střední obránce. Má přes tři stovky startů v polských, slovenských i evropských soutěžích. Věříme, že jeho zkušenosti nám pomohou v lize i v Evropě,“ slibuje si sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Trenér Tomáš Janotka zase jako plus vnímá Hukovu univerzálnost. „Tomáše jsme sledovali, protože jsme hledali stopera na pravou stranu místo Pokorného. Zaujal nás svojí stabilní výkonností a univerzálností. V obraně dokáže hrát na jakékoliv pozici, což určitě využijeme,“ kvituje trenér. V Piastu Huk v době personální krize nastupoval i na kraji obrany. „Nikdy jsem trenérovi neřekl, že někde hrát nebudu. Odmala jsem byl střední obránce, ale když jsou dobří spoluhráči, zahrát se dá všude,“ míní Huk.

„Je to zkušený stoper, hrál těžkou ligu, takže by pro něj nemuselo být složité se u nás v české lize adaptovat. Je spolehlivý, má dobrou rozehrávku a důraz v soubojích. Také byl gólový, dokonce kopal i penalty. Má gólový čich v ofenzivních standardkách, byť bude těžké v tomhle ohledu nahradit Kubu Pokorného,“ cítí trenér Janotka.

V uplynulém ročníku zahrávali v Sigmě pokutové kopy buďto Jan Kliment, nebo Filip Zorvan. „Jsem zastáncem toho, že by je měli kopat útočníci, pomůže jim to víc. Ale pokud trenér chce, abych je kopal, přijmu zodpovědnost. Nicméně v Piastu jsem se k nim dostal, protože náš hlavní exekutor byl zraněný a druhý vykartovaný,“ směje se Huk.

Evropa jako argument? Kdeže!

Možná překvapí, že Huk byl pro přesun do Olomouce rozhodnutý už předtím, než si Sigma vítězstvím v Mol Cupu zajistila účast v evropských pohárech. „To už byla jenom velká třešnička na dortu,“ libuje si obránce, který již nastoupil do pár zápasů v předkole Evropské ligy.

Sigmákům tak ve finále proti Spartě fandil s čistou hlavou. „Nechtěl jsem to moc prožívat. Ale je to samozřejmě super úspěch. Porazit Spartu ve finále je zkrátka úžasné,“ ví novopečený hráč Olomouce.

Teď jej čeká úmorná příprava. Kouč Janotka je známý neúprosnými drily a důrazem na fyzickou připravenost. „Uvidíme, co bude, netěším se na to,“ prohodí Huk. „Ale je to věc, která v sezoně může extrémně pomoct. Nemám nic proti tomu hodně běhat, věřím, že se to zvládne. Mám třicet roků, ale cítím se v nejlepší formě života,“ říká.

Tomáš Huk jako posila olomoucké Sigmy.

Byť českou ligu nikdy v kariéře nehrál, tuší odchovanec i rodák z Košic, co jej čeká. „Neumím moc srovnat polskou ligu s českou, ale když jsme v přípravě hráli proti českým týmům, tak jsme to nenáviděli, protože jsme se strašně naběhali. Proto říkám, že česká liga je o dost běhavější, což se odráží i v Evropě,“ líčí.

I proto je důležité, že v novém působišti absolvuje celou přípravu. „Ačkoliv jsem českou ligu sledoval v televizi už jako malý, nejvíc se o vaší soutěži dozvím až v prvních zápasech. Bude to jiné než v Polsku. Polsko je obrovská země, obrovský trh. Televizní zpracování zápasů je fantastické, dost se to prodává. A hlavně je to taky extrémně vyrovnaná soutěž. Dvanáct týmů bojuje o záchranu a jen třeba pět týmů může cítit, že bude hrát o špici. Předloni třeba hrála Wroclaw o titul a letos sestoupila,“ nabízí Huk zajímavé srovnání.

I on sám bude srovnáván. Fanoušci ho jistě budou měřit optikou Jakuba Pokorného, který se na Hané stal oblíbencem. Nová angažmá si ještě nenašel, a proto má podle sportovního manažera Mináře na Andrův stadion stále dveře otevřené. Ale jeho pokračování v Olomouci je nepravděpodobné. „Dělali jsme maximum, aby prodloužil smlouvu,“ posteskl si Janotka.

Teď zkusí vybrousit nový klenot.