Sigma se lepší. Nedostatků je ale pořád dost, zjistil kouč v Hlivicích

Na každý pád obranu nakonec lepila dvojice Poulolo, Vraštil, později se za prvně jmenovaného dostal na hřiště také Jan David z B týmu, jenž příliš alternativ neskýtal, neboť ve stejný den i olomoucká rezerva hrála dva mače.

„Sice byl u penaltového zákroku, ale věřím, že to na něm nezanechá nějaké stopy, a pokud bude potřeba, bude připravený do dalších zápasů,“ řekl na adresu dvaadvacetiletého stopera Jílek. I přes smolný zákrok, který střelou doprostřed z penaltového puntíku potrestal Michal Chrapek, si Sigma dvojbrankové vedení vzít nenechala a v Polsku vyhrála 2:1.

„Určitě spokojenost. Zejména první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Měli jsme vynikající vstup do utkání, “ hodnotil Jílek. „Byli jsme aktivní a dočkali jsme se odměny v podobě dvou gólů.“ Dvou krásných gólů. První obstaral už v šesté minutě Lukáš Vraštil, který tak zapsal první branku za Sigmu.

Nacvičený signál od rohu. Breite přízemní prudkou nabídkou našel přesně naběhnuvšího Vraštila, který z první uklidil míč do sítě.

Branka číslo dvě snesla ještě přísnější měřítka. O sedm minut později se Růsek elegantně prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči, předložil Chytilovi a ten z dvaceti metrů napřáhl k výstavní trefě. „Soupeře jsme vůbec nepouštěli do větších šancí, na druhou stranu ani my jsme nebyli na míči tak silní, jak jsem si představoval,“ doplnil Jílek.

Výhra s hlivickým Piastem ale těší. O to víc, že to pro pátý tým uplynulého ročníku polské Ekstraklasy byla generálka na ligu. „Jsem za to rád,“ kývl Jílek.

Poté, co Sigma nezvládla první tři přátelské zápasy, vyhrála minulý týden dvakrát. „Nehroutili jsme se z toho. Věděli jsme, v jakém jsme rozpoložení. Víme, jak ty zápasy vypadaly, takže nebudeme oslavovat po dvou výhrách. Nedostatků je pořád poměrně dost,“ vidí kouč.

„Pořád jsme v polovině přípravy, teď dokončujeme její kondiční část a začínáme pracovat na organizaci a taktice. Věřím, že budeme ještě lepší a že nám vítězství pomůže hlavně v sebevědomí,“ řekl Jílek.

Na pilování herní strategie bude mít dostatek času na rakouském soustředění, kam Hanáci odjíždí ve čtvrtek. „Z 95 procent máme jasno, kdo pojede. Bavíme se ještě o jednom dvou lidech. Máme opět dvojzápas, takže chceme jet v dvaadvaceti hráčích,“ vysvětlil Jílek.

Sigmu čekají dva turecké celky – Sivasspor a proslulý Galatasaray. Následně změří síly i s maďarským Paksem.