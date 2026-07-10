Sigma ladí detaily na ligu, útočník trčí v Africe. Tkáč hlásí návrat, kdo míří pryč?

Ugandský útočník Paul John Dembe přestoupil do Sigmy v zimě ze švédského Häckenu, jenže si záhy vážně poranil koleno a za Olomouc neodehrál ani minutu. Teď má další problém, stále totiž nemá platná víza.
Soupiska Sigmy pro soustředění
Brankáři: Patrik Berka, Matúš Hruška, Jan Koutný.
„Stále ne něj čekáme. To nemáme ve svých rukou,“ posteskl si trenér Sigmy a generální sportovní manažer v jedné osobě Pavel Hapal.
S týmem naopak odcestovali obránci Matúš Malý, Filip Slavíček a Louis Lurvink, kteří vynechali poslední přátelské zápasy Sigmy kvůli větším či menším šrámům. Slovenský stoper Malý má k návratu nejdále, prvotní zprávy hovořily o jeho plném zapojení v srpnu.
Velký návrat hlásí záložník David Tkáč, jenž od října marodil kvůli poraněnému tříslu. Minulou sobotu skóroval v přátelském zápase s Banskou Bystricou.
„Teď se cítím se dobře. V kondici mám ještě nějaké mezery, ale od toho je příprava, abych se do toho zpátky dostal. Měl jsem trochu obavy z toho, jak mi to půjde, ale zatím je to v pohodě,“ prohlásil Tkáč.
„V lednu se ukázalo, že musím na operaci. Od té doby jsem se postupně dostával zpátky do hry,“ popsal Tkáč průběh svého zranění. „Na stadion jsem ale chodil každý den a byl s ostatními v kontaktu. Něčím jsem si už prošel, takže jsem věděl, co mě zhruba bude čekat. Zvládal jsem to dobře,“ cítí 23letý Tkáč.
Podle slov trenéra Pavla Hapala by Tkáč mohl být náhradou ze objev sezony Danijela Šturma, který po skvělém jaru přestoupil do mistrovské Slavie. „Bavili jsme se o tom, zasmáli jsme se tomu. Jsem za to rád, ale byl jsem opravdu dlouhou dobu mimo. Nechci na sebe tlak vůbec dávat,“ řekl fotbalista.
Ve zmiňovaném zápase se slovenským celkem přitáhla pozornost svým solidním výkonem nejnovější posila Olomouce, 19letý francouzský obránce Stephane Noumbissie, jenž minulý týden do Sigmy přestoupil z francouzského Lille.
„Měli jsme trochu strach ho do zápasu dát. Jeho fyzické testy ale ukázaly, že je připravený. Proto jsme ho tam strčili, odehrál celých 90 minut. Chtěli jsme vidět jeho výkonnost a zvládl to výborně. Je velice klidný na míči. Má výbornou postavu, rychlostně je na tom taky dobře, takže spokojenost,“ liboval si Hapal minulý víkend.
Stoppen na odchodu, co Mikulenka?
Do Rakouska s týmem neodcestoval ani útočník Mohamed Jásir, který má podle informací iDNES.cz povolení hledat si nové angažmá, čemuž nahrává i příchod islandského útočníka Hilmira Mikaelssona.
Na seznamu hráčů pro soustředění nechybí ani křídelník Mikulenka, který se rovněž minulý víkend hned dvakrát prosadil v přátelském utkání s Kroměříží. O jeho služby má mít zájem Liberec, přičemž není tajemstvím, že Mikulenka nebyl spokojen s herním vytížením v uplynulé sezoně. Většinu ročníku plnil roli střídajícího hráče.
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Podobně je na tom další odchovanec Olomouce, útočník Jan Fiala, který naposledy hostoval v Karviné. Také kolem něj krouží vícero klubů.
Na Hané zůstal brankář Tadeáš Stoppen. Ačkoliv většinu uplynulé sezony působil strávil ve třetiligovém B-týmu, v minulosti již působil jako jednička Sigmy. Na konci uplynulého ročníku navíc dostal opět šanci v lize a nevedl si špatně, stejně jako v uplynulých přátelských zápasech.
Podle informací iDNES.cz se nyní dotahuje jeho hostování v brněnském Artisu. Brankářské duo Koutný, Hruška tak v Rakousku doplní 20letý brankář Patrik Berka.
„Hráčů jsme chtěli vzít více, ale někteří jsou zranění. Protože nebudou moct absolvovat žádný tréninkový proces, přistoupili jsme k tomu, že jsme je nechali v Olomouci, kde budou mít odpovídající režim. Budou v péči fyzioterapeutů a kondičních trenérů, kteří s nimi budou pracovat. V případě Tadeáše Stoppena řešíme jeho působení v jiném klubu pro větší herní vytížení,“ uvedl Hapal před odjezdem pro klubový web Sigmy.
Mimo jsou třeba stopeři Abdoulaye Sylla a Tomáš Huk, trenér Hapal nevzal ani dalšího obránce Jakuba Elbela, který je vyšetřovaný v korupční kauze.
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První zápas na soustředění odehrají sigmáci v pondělí, kdy vyzvou tým Shabab Al Ahli ze Spojených arabských emirátů. Generálkou bude příští pátek duel s katarským Al Saddem. „Budou to dobré prověrky. Oba týmy mají kvalitní kádry. Poznáme trochu jiný herní styl a mentalitu,“ řekl k soupeřům Hapal.
„Máme necelé tři týdny do prvního mistrovského utkání. Pokud jde o tréninky, na soustředění půjdeme s intenzitou trochu dolů a více se zaměříme na herní složku. Oba zápasy v Rakousku budeme chtít odehrát co nejlépe a dobře se připravit na ligu,“ podotkl Hapal.