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Chance Liga 2026/2027

Sigma ladí detaily na ligu, útočník trčí v Africe. Tkáč hlásí návrat, kdo míří pryč?

Václav Havlíček
  7:32
Trenér Sigmy Pavel Hapal před prvním tréninkem.

Trenér Sigmy Pavel Hapal před prvním tréninkem. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Stephane Noumbissie poprvé v dresu Sigmy.
Jaime Monroy, asistent trenéra Olomouce.
Olomoucký David Tkáč zkouší zakončit přes domácího Čermáka.
Filip Rydval, asistent trenéra Olomouce.
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Olomoučtí fotbalisté zahájili závěrečnou část letní přípravy před novým ročníkem Chance Ligy. Ve čtvrtek odcestovali na soustředění do Rakouska, kde dva přátelské zápasy proti exotickým soupeřům. Na palubě modrobílého autobusu nechyběl David Tkáč, který k soutěžnímu zápasu nastoupil naposledy v říjnu. Naopak zimní posila, útočník Dembe, řeší zapeklité problémy.

Ugandský útočník Paul John Dembe přestoupil do Sigmy v zimě ze švédského Häckenu, jenže si záhy vážně poranil koleno a za Olomouc neodehrál ani minutu. Teď má další problém, stále totiž nemá platná víza.

Soupiska Sigmy pro soustředění

Brankáři: Patrik Berka, Matúš Hruška, Jan Koutný.
Obránci: Matěj Hadaš, Jan Král, Louis Lurvink, Matúš Malý, Stephane Noumbissie, Filip Slavíček, Abdoulaye Sylla.
Záložníci: Péter Baráth, Michal Beran, Ahmad Ghali, Dario Grgić, Dominik Janošek, Jakub Jezierski, Fabijan Krivak, Jiří Spáčil, Jáchym Šíp, David Tkáč.
Útočníci: Jan Kliment, Jan Fiala, Hilmir Mikaelsson, Matěj Mikulenka, Antonín Růsek, Václav Sejk.

„Stále ne něj čekáme. To nemáme ve svých rukou,“ posteskl si trenér Sigmy a generální sportovní manažer v jedné osobě Pavel Hapal.

S týmem naopak odcestovali obránci Matúš Malý, Filip Slavíček a Louis Lurvink, kteří vynechali poslední přátelské zápasy Sigmy kvůli větším či menším šrámům. Slovenský stoper Malý má k návratu nejdále, prvotní zprávy hovořily o jeho plném zapojení v srpnu.

Velký návrat hlásí záložník David Tkáč, jenž od října marodil kvůli poraněnému tříslu. Minulou sobotu skóroval v přátelském zápase s Banskou Bystricou.

„Teď se cítím se dobře. V kondici mám ještě nějaké mezery, ale od toho je příprava, abych se do toho zpátky dostal. Měl jsem trochu obavy z toho, jak mi to půjde, ale zatím je to v pohodě,“ prohlásil Tkáč.

„V lednu se ukázalo, že musím na operaci. Od té doby jsem se postupně dostával zpátky do hry,“ popsal Tkáč průběh svého zranění. „Na stadion jsem ale chodil každý den a byl s ostatními v kontaktu. Něčím jsem si už prošel, takže jsem věděl, co mě zhruba bude čekat. Zvládal jsem to dobře,“ cítí 23letý Tkáč.

Olomoucký David Tkáč zkouší zakončit přes domácího Čermáka.

Podle slov trenéra Pavla Hapala by Tkáč mohl být náhradou ze objev sezony Danijela Šturma, který po skvělém jaru přestoupil do mistrovské Slavie. „Bavili jsme se o tom, zasmáli jsme se tomu. Jsem za to rád, ale byl jsem opravdu dlouhou dobu mimo. Nechci na sebe tlak vůbec dávat,“ řekl fotbalista.

Ve zmiňovaném zápase se slovenským celkem přitáhla pozornost svým solidním výkonem nejnovější posila Olomouce, 19letý francouzský obránce Stephane Noumbissie, jenž minulý týden do Sigmy přestoupil z francouzského Lille.

„Měli jsme trochu strach ho do zápasu dát. Jeho fyzické testy ale ukázaly, že je připravený. Proto jsme ho tam strčili, odehrál celých 90 minut. Chtěli jsme vidět jeho výkonnost a zvládl to výborně. Je velice klidný na míči. Má výbornou postavu, rychlostně je na tom taky dobře, takže spokojenost,“ liboval si Hapal minulý víkend.

Stoppen na odchodu, co Mikulenka?

Do Rakouska s týmem neodcestoval ani útočník Mohamed Jásir, který má podle informací iDNES.cz povolení hledat si nové angažmá, čemuž nahrává i příchod islandského útočníka Hilmira Mikaelssona.

Na seznamu hráčů pro soustředění nechybí ani křídelník Mikulenka, který se rovněž minulý víkend hned dvakrát prosadil v přátelském utkání s Kroměříží. O jeho služby má mít zájem Liberec, přičemž není tajemstvím, že Mikulenka nebyl spokojen s herním vytížením v uplynulé sezoně. Většinu ročníku plnil roli střídajícího hráče.

Za Sigmu může nastoupit bratrské duo. Štěpán Beran se zatím připojil k B-týmu

Podobně je na tom další odchovanec Olomouce, útočník Jan Fiala, který naposledy hostoval v Karviné. Také kolem něj krouží vícero klubů.

Na Hané zůstal brankář Tadeáš Stoppen. Ačkoliv většinu uplynulé sezony působil strávil ve třetiligovém B-týmu, v minulosti již působil jako jednička Sigmy. Na konci uplynulého ročníku navíc dostal opět šanci v lize a nevedl si špatně, stejně jako v uplynulých přátelských zápasech.

Podle informací iDNES.cz se nyní dotahuje jeho hostování v brněnském Artisu. Brankářské duo Koutný, Hruška tak v Rakousku doplní 20letý brankář Patrik Berka.

„Hráčů jsme chtěli vzít více, ale někteří jsou zranění. Protože nebudou moct absolvovat žádný tréninkový proces, přistoupili jsme k tomu, že jsme je nechali v Olomouci, kde budou mít odpovídající režim. Budou v péči fyzioterapeutů a kondičních trenérů, kteří s nimi budou pracovat. V případě Tadeáše Stoppena řešíme jeho působení v jiném klubu pro větší herní vytížení,“ uvedl Hapal před odjezdem pro klubový web Sigmy.

Mimo jsou třeba stopeři Abdoulaye Sylla a Tomáš Huk, trenér Hapal nevzal ani dalšího obránce Jakuba Elbela, který je vyšetřovaný v korupční kauze.

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

První zápas na soustředění odehrají sigmáci v pondělí, kdy vyzvou tým Shabab Al Ahli ze Spojených arabských emirátů. Generálkou bude příští pátek duel s katarským Al Saddem. „Budou to dobré prověrky. Oba týmy mají kvalitní kádry. Poznáme trochu jiný herní styl a mentalitu,“ řekl k soupeřům Hapal.

„Máme necelé tři týdny do prvního mistrovského utkání. Pokud jde o tréninky, na soustředění půjdeme s intenzitou trochu dolů a více se zaměříme na herní složku. Oba zápasy v Rakousku budeme chtít odehrát co nejlépe a dobře se připravit na ligu,“ podotkl Hapal.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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