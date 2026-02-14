Chance Liga 2025/2026

Rušné hodiny, Sigma dokončila přestavbu: Snažíme se o dlouhodobou koncepci

Václav Havlíček
  12:52
Tak a vydechnout. Přestupové období v první fotbalové lize je počínaje pátkem u konce. Určit tým, který byl na trhu nejaktivnější, nestojí moc přemýšlení. Sigma. Jestli se utracených tři sta milionů korun bude hodnotit jako zdařilá investice, ukáže až čas. Společně s letním přestupovým obdobím hanácký celek utratil přes čtyři sta milionů korun, což je bezprecedentní suma, a to nejen na Olomouc.
Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové. | foto: ČTK

Jakub Jezierski přichází do Sigmy Olomouc ze Slasku Wroclav.
Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce...
Louis Lurvink přestoupil do olomoucké Sigmy.
Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se snaží probít mezi dvěma hráči...
9 fotografií

V Sigmě se událo za posledního tři čtvrtě roku spoustu, spoustu změn. V létě přišlo třináct posil, po Novém roce osm. V součtu 21 nových hráčů! Někteří už ani v klubu nejsou… A i poslední den zimního přestupového okna byl v Olomouci výživný. Co všechno se událo?

Primárně šlo o odchody.

Olomouc se zbavila odchovance Štěpána Langera, který Sigmě patřil od čtrnácti let. Přestoupil do Zbrojovky Brno. Pár hodin před přestupovou uzávěrkou pak Olomouc poslala do Slovácka, jež bojuje o udržení v první lize, na půlroční hostování hned dvojici hráčů – stopera Tomáše Huka a středopolaře Tihomira Kostadinova.

Odchovanec přes palubu. Langer už patří Zbrojovce

Štěpán Langer pod tlakem od Gustava Sangareho.

Vyjma hostování v Prostějově nehrál fotbal nikde jinde než v Olomouci. To platilo do čtvrtka. Nyní odchovanec Sigmy Štěpán Langer na Hané končí, přestoupil do druholigové Zbrojovky Brno.

„Štěpánovi děkujeme za odvedené služby. Cítil, že pro svou kariéru potřebuje novou výzvu, což mu nabídka Zbrojovky splňovala. Rozhodli jsme se, že mu nebudeme bránit, a Štěpána jsme uvolnili. Do dalších let mu přejeme hodně štěstí,“ řekl klubovému webu Sigmy generální sportovní manažer Pavel Hapal.

Na podzim ze 28 zápasů vůbec nezasáhl jen do tří, jinak Langer vždy aspoň na chvíli naskočil. Většinu zápasů navíc začínal v základní sestavě. Jenže po zimní přestávce se i vinou velkého posilování ve dvou ligových zápasech nevešel ani na lavičku náhradníků. „Je zdravý, je to způsobeno jenom konkurencí,“ uvedl před pár dny trenér Sigmy Tomáš Janotka. Už tehdy se zdálo, že se Langerovy dny v Sigmě chýlí ke konci.

„Cítil jsem, že přišel čas na novou výzvu, kterou jsem přijal“ prohlásil. „Když se ohlédnu zpět, přišel jsem do Sigmy v 9. třídě a musím to hodnotit velice kladně. Byla to jízda plná úspěchů. Sigmě přeji jen to nejlepší, ať se klukům i celému klubu daří. Fanouškům děkuji za podporu,“ doplnil 25letý středopolař.

Rodák z Přerova začínal s fotbalem ve svém rodném městě, ve čtrnácti letech ale zamířil do Sigmy. Zahrál si v prestižní mládežnické UEFA Youth League, v sezoně 2021/22 velkou měrou pomohl B týmu k vítězství ve třetí lize, kde byl se sedmnácti brankami nejlepším střelcem týmu. Velký podíl měl i na historickém úspěchu béčka, které v sezoně 2023/24 ještě pod vedením trenéra Janotky vybojovalo ve druhé lize druhé místo.

Pak vystřelil do první ligy, kouč Janotka si jej vytáhl z rezervy. Debut si odbyl v roce 2022, trvale do áčka prorazil na začátku minulé sezony, která skončila triumfem v MOL Cupu. Na podzim minulého roku nastoupil do všech osmi zápasů v evropských pohárech, v nichž Olomoučanům pomohl vybojovat postup do jarních bojů, teprve druhý v celé historii Sigmy.

Na kontě má Langer celkem 54 prvoligových zápasů a jeden vstřelený gól, který si připsal v této sezoně v říjnovém duelu v Mladé Boleslavi. „Jsem nadšený, že se můžu stát součástí tak tradičního klubu, jako je Zbrojovka Brno. Přicházím s jasným cílem – nechat na hřišti maximum, pomoct týmu k vítězstvím a vrátit Zbrojovku tam, kam patří,“ uvedl Langer.

Jeho příběh je o to pozoruhodnější, že málem skončil s fotbalem. Kvůli trhlině ve svalu mu lékaři v roce 2021 doporučovali, aby se profesionální kariéře dál nevěnoval. Jenže Langer se nevzdal. A už příští sezonu by mohl přijet do Olomouce

Zobrazit více
Sbalit

Oba přitom do Sigmy přišli teprve minulé léto a na podzim patřili do širší rotace týmu. Jenže trenér Tomáš Janotka se rozhodl vsadit na jiné.

„Vzhledem k aktuální šířce našeho kádru a zajímavé nabídce, která by oběma měla umožnit pravidelné vytížení, jsme se rozhodli oba uvolnit na hostování,“ řekl generální sportovní manažer Pavel Hapal.

Odchovanci? Už budeme jiní. Olomouc s milionovými nákupy mění strategii

Ze Slovácka do Sigmy by se naopak měl podle informací iDNES.cz přesunout talentovaný ofenzivní hráč Daniel Barát, kterému je teprve devatenáct let. Transfer by se měl uskutečnit až po sezoně.

V poslední den přestupového okna Sigma odklepla také již tři dříve domluvené odchody hráčů z rezervního týmu. Na hostování do druholigového Prostějova míří hned trojice Olomoučanů – obránce Adam Dohnálek, záložník Václav Zahradníček a útočník Denis Kramář.

„Kluby se dohodly na půlročním hostování všech tří fotbalistů,“ uvedl olomoucký klub. A Janotka vysvětlil, že všichni zmínění přerostli třetiligovou úroveň, kde olomoucký B tým hraje.

Jenže s kým na Evropu?

Soupiska Sigmy se tak poměrně vyprázdnila. Zatímco na začátku přípravy trénovala Olomouc hned se 37 hráči (včetně pěti brankářů), teď má na soupisce 32 plajerů včetně čtyř brankářů. Dlouhodobě zraněná je navíc trojice Tkáč, Uriča a Muritala. Zdravotní problémy stále trápí i křídelníka Dolžnikova.

Jsme trpěliví, kouč má důvěru. Předseda Sigmy o přestupech, vizi a ambicích klubu

Zajímavá je ale situace v Konferenční lize, kde Sigmu čeká play off. V zimě mohla na soupisku dopsat jen tři hráče (Šturm, Růsek, Baráth). Mnohem víc jich ale odešlo. Do pohárové tak může teď nastoupit jen 21 hráčů Sigmy, což není příliš, když povážíte, že tři z toho jsou brankáři. Dolžnikov je zraněný a stoper Král se teprve po zranění vrací.

Příští čtvrtek v úvodním zápase play off tak Sigma může mít k dispozici jen šestnáct hráčů do pole.

Nerezignovali Hanáci na Evropu? „Chceme zabojovat o postup a jít co nejdál,“ řekl Janotka.

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...
Péter Baráth během tréninku Sigmy Olomouc.

„Zásahů bylo hodně, tým je nový. Ale trenér má půlrok na to, aby všechno sehrál. Máme čas. Máme mladý tým, hráči mají dlouhodobé smlouvy. Nikdo z nových hráčů nemá smlouvu kratší než na čtyři roky. Snažíme se o dlouhodobou koncepci,“ uvedl předseda Sigmy Ondřej Navrátil.

Růsek prodloužil. „Jeden z nejlepších hráčů“

Předseda Navrátil stihl v posledních dnech ještě jeden klíčový podpis. Sigma prodloužila smlouvu s útočníkem Antonínem Růskem, který se v zimě po půlroce vrátil z hostování v Jablonci. A hned první dva ligové zápasy v jarní části odehrál v základní sestavě.

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Šestadvacetiletý Růsek přestoupil do Sigmy v roce 2021 ze Zbrojovky. Na jaře 2023 jej zabrzdilo vážné zranění zad, musel vynechat téměř dva roky. Do zápřahu se vrátil loni na jaře. Za Sigmu dosud nasbíral 68 ligových zápasů, v nichž vstřelil 11 gólů a připojil stejný počet asistencí.

Už před pár měsíci Sigma prodloužila s Růskem smlouvu do konce sezony, původně mu končila v prosinci. Teď si ho pojistila ještě na delší dobu – Růsek podepsal dvouletou smlouvu.

Můžeš skončit na vozíčku! Kerbr o zranění zad, Trpišovském i standardkách

„Těší mě, že měl klub zájem o mé služby také pro další roky. Nebylo co řešit. Povedla se mi příprava, trenéři se mnou byli spokojení a cítil jsem z jejich strany důvěru. Prodloužení smlouvy bylo jasná volba,“ prohlásil Růsek.

„Tonda má za sebou těžké období, ale vše zvládl díky své vůli a pracovitosti. Jsme rádi, že je opět plnohodnotnou součástí týmu. Věřím, že se mu bude dařit a bude u nás spokojený. Zaslouží si to,“ řekl předseda Navrátil.

„Sigma je teď klub, který má vysoké ambice. Je to úplně jiný klub, než jaký byl, když jsem sem v roce 2021 přišel z Brna. Ambice jsou teď ty nejvyšší, na nás všechny budou kladeny ty nejvyšší nároky. Musíme se s tím popasovat, ale já se na tu výzvu moc těším,“ poznamenal Růsek.

Michal Kohút (vpravo) a Jiří Boula z Baníku Ostrava kroti olomouckého Antonína Růska.

„Všem se nám líbí, navázal na povedenou přípravu, ať už v tréninku nebo zápasech patřil mezi naše nejlepší hráče. Je jasné, že nebude trhat obranu a rozbíhat se za ni, ale má jiné přednosti v podobě perfektního výběru místa. Skvěle pracuje tělem a dokáže uhrávat míče. Je schopen kvalitně zahrát na pozici deset i na hrotu,“ pochvaloval si zase trenér Janotka..

Růsek je navíc jedním ze třech hráčů, kteří byli dopsáni na soupisku pro Konferenční ligu. Že by to byl právě on, kdo zcela obměněné Sigmě pomůže k postupu do další fáze?

Vstoupit do diskuse

22. kolo

Kompletní los

21. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Rušné hodiny, Sigma dokončila přestavbu: Snažíme se o dlouhodobou koncepci

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Tak a vydechnout. Přestupové období v první fotbalové lize je počínaje pátkem u konce. Určit tým, který byl na trhu nejaktivnější, nestojí moc přemýšlení. Sigma. Jestli se utracených tři sta milionů...

14. února 2026  12:52

Teplické počty: sedmkrát menší rozpočet než Sparta, ale nový stadion navýší příjmy

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

S vymazlenou arénou začne i hra na honěnou za vyššími příjmy. Fotbalové Teplice si slibují jejich raketový růst, díky němuž se přiblíží pražským „S“. Nebo spíš budou stahovat finanční manko.

14. února 2026  7:15

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. února 2026  16:19,  aktualizováno  13. 2. 15:49

Skandál, který jsme nezažili. Barcelona se po debaklu zlobí kvůli podivnému ofsajdu

Barcelonský Pau Cubarsí střílí gól do sítě Atlética Madrid v prvním semifinále...

Když fotbalisté Barcelony krátce před čtvrteční půlnocí opouštěli Estadio Metropolitano v Madridu, cestou z kabin do autobusu pokřikovali. „Bylo to skandální. Rozhodčí tady pořád pískají proti nám.“...

13. února 2026  14:33

Kratina: Na nová Stínadla chceme zpátky reprezentaci. A Teplice z roku 2000

Teplice, 11.2. 2026, Představení projektu Stínadla 2.0, rekonstrukce...

Kapela Kabát otevírá velkým koncertem zrekonstruovaný stadion v Teplicích a fotbalová reprezentace sem přijíždí odehrát kvalifikační zápas o postup na mistrovství světa 2030. Zatím trochu bláznivá...

13. února 2026  12:44

Ligu národů začnou fotbalisté dvakrát doma, pak hned do Španělska a Anglie

Český útočník Patrik Schick se snaží zbavit svých anglických strážců.

Nejdřív doma Chorvatsko, o tři dny později Anglie, pak hned do Španělska a do Anglie. Během jedenácti dnů na přelomu září a října čeští fotbalisté odehrají čtyři utkání proti elitním mužstvům....

13. února 2026  11:24

Slovácko se zachrání, věří Kadlec. Se třemi majiteli není klub čitelný, všímá si

Michal Kadlec se loučí s fanoušky Slovácka

Už jsou to takřka přesně dva roky, co naposledy nesl na paži kapitánskou pásku fotbalistů Slovácka. I po skončení aktivní kariéry je někdejší reprezentační stoper Michal Kadlec pevně spjatý s...

13. února 2026  11:17

Liberecké fotbalistky zdobí výchova reprezentantek, v lize zabojují o třetí místo

Anna Šubrtová (v modrém) z Liberce v souboji s Kateřinou Kotrčovou ze Sparty

Po desetikolové podzimní části patří libereckým fotbalistkám v osmičlenné tabulce první ligy čtvrtá příčka s jednobodovým mankem na třetí Slovácko. S tím se ale nechtějí smířit. „Ve zbytku základní...

13. února 2026

Barcelona utrpěla v prvním pohárovém semifinále debakl 0:4 od Atlétika

Fotbalisté Atlétika Madrid spokojení po vysoké pohárové výhře nad Barcelonou

Barcelona utrpěla v úvodním semifinále Španělského poháru na hřišti fotbalistů Atlétika Madrid debakl 0:4, přičemž všechny góly dostala už v prvním poločase. O obrat se budou svěřenci trenéra Hansiho...

12. února 2026  23:26

Barcelona prohrála s Paříží, po Satoranském se zranil i Veselý

Jan Veselý z FC Barcelona v ligovém zápase s Coviranem Granada

Jan Veselý rozšířil marodku basketbalistů FC Barcelona, utkání Euroligy, v němž jeho tým podlehl doma francouzskému Paris Basketball 74:85, nedohrál. Český pivot odstoupil ze zápasu ve třetí čtvrtině.

12. února 2026  23:13

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Arsenal znovu ztratil, na Manchester City má už jen čtyřbodový náskok

Mikkel Damsgaard z Brentfordu stíhá Viktora Gyoekerese z Arsenalu.

Fotbalisté Arsenalu remizovali 1:1 v Brightonu a jejich náskok v čele tabulky Premier League před Manchesterem City se snížil na čtyři body.

12. února 2026  20:50,  aktualizováno  23:01

Atraktivní soupeři pro Čechy. V Lize národů narazí na Španělsko, Chorvatsko a Anglii

Los Ligy národů v Bruselu.

Náročná skupina čeká české fotbalisty po návratu do elitní divize Ligy národů. Narazí na Španělsko, úřadující mistry Evropy, Chorvatsko, s nímž se utkali v nedávné kvalifikaci o mistrovství světa, a...

12. února 2026  17:15,  aktualizováno  19:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.