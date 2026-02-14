V Sigmě se událo za posledního tři čtvrtě roku spoustu, spoustu změn. V létě přišlo třináct posil, po Novém roce osm. V součtu 21 nových hráčů! Někteří už ani v klubu nejsou… A i poslední den zimního přestupového okna byl v Olomouci výživný. Co všechno se událo?
Primárně šlo o odchody.
Olomouc se zbavila odchovance Štěpána Langera, který Sigmě patřil od čtrnácti let. Přestoupil do Zbrojovky Brno. Pár hodin před přestupovou uzávěrkou pak Olomouc poslala do Slovácka, jež bojuje o udržení v první lize, na půlroční hostování hned dvojici hráčů – stopera Tomáše Huka a středopolaře Tihomira Kostadinova.
Odchovanec přes palubu. Langer už patří Zbrojovce
Vyjma hostování v Prostějově nehrál fotbal nikde jinde než v Olomouci. To platilo do čtvrtka. Nyní odchovanec Sigmy Štěpán Langer na Hané končí, přestoupil do druholigové Zbrojovky Brno.
„Štěpánovi děkujeme za odvedené služby. Cítil, že pro svou kariéru potřebuje novou výzvu, což mu nabídka Zbrojovky splňovala. Rozhodli jsme se, že mu nebudeme bránit, a Štěpána jsme uvolnili. Do dalších let mu přejeme hodně štěstí,“ řekl klubovému webu Sigmy generální sportovní manažer Pavel Hapal.
Na podzim ze 28 zápasů vůbec nezasáhl jen do tří, jinak Langer vždy aspoň na chvíli naskočil. Většinu zápasů navíc začínal v základní sestavě. Jenže po zimní přestávce se i vinou velkého posilování ve dvou ligových zápasech nevešel ani na lavičku náhradníků. „Je zdravý, je to způsobeno jenom konkurencí,“ uvedl před pár dny trenér Sigmy Tomáš Janotka. Už tehdy se zdálo, že se Langerovy dny v Sigmě chýlí ke konci.
„Cítil jsem, že přišel čas na novou výzvu, kterou jsem přijal“ prohlásil. „Když se ohlédnu zpět, přišel jsem do Sigmy v 9. třídě a musím to hodnotit velice kladně. Byla to jízda plná úspěchů. Sigmě přeji jen to nejlepší, ať se klukům i celému klubu daří. Fanouškům děkuji za podporu,“ doplnil 25letý středopolař.
Rodák z Přerova začínal s fotbalem ve svém rodném městě, ve čtrnácti letech ale zamířil do Sigmy. Zahrál si v prestižní mládežnické UEFA Youth League, v sezoně 2021/22 velkou měrou pomohl B týmu k vítězství ve třetí lize, kde byl se sedmnácti brankami nejlepším střelcem týmu. Velký podíl měl i na historickém úspěchu béčka, které v sezoně 2023/24 ještě pod vedením trenéra Janotky vybojovalo ve druhé lize druhé místo.
Pak vystřelil do první ligy, kouč Janotka si jej vytáhl z rezervy. Debut si odbyl v roce 2022, trvale do áčka prorazil na začátku minulé sezony, která skončila triumfem v MOL Cupu. Na podzim minulého roku nastoupil do všech osmi zápasů v evropských pohárech, v nichž Olomoučanům pomohl vybojovat postup do jarních bojů, teprve druhý v celé historii Sigmy.
Na kontě má Langer celkem 54 prvoligových zápasů a jeden vstřelený gól, který si připsal v této sezoně v říjnovém duelu v Mladé Boleslavi. „Jsem nadšený, že se můžu stát součástí tak tradičního klubu, jako je Zbrojovka Brno. Přicházím s jasným cílem – nechat na hřišti maximum, pomoct týmu k vítězstvím a vrátit Zbrojovku tam, kam patří,“ uvedl Langer.
Jeho příběh je o to pozoruhodnější, že málem skončil s fotbalem. Kvůli trhlině ve svalu mu lékaři v roce 2021 doporučovali, aby se profesionální kariéře dál nevěnoval. Jenže Langer se nevzdal. A už příští sezonu by mohl přijet do Olomouce
Oba přitom do Sigmy přišli teprve minulé léto a na podzim patřili do širší rotace týmu. Jenže trenér Tomáš Janotka se rozhodl vsadit na jiné.
„Vzhledem k aktuální šířce našeho kádru a zajímavé nabídce, která by oběma měla umožnit pravidelné vytížení, jsme se rozhodli oba uvolnit na hostování,“ řekl generální sportovní manažer Pavel Hapal.
Ze Slovácka do Sigmy by se naopak měl podle informací iDNES.cz přesunout talentovaný ofenzivní hráč Daniel Barát, kterému je teprve devatenáct let. Transfer by se měl uskutečnit až po sezoně.
V poslední den přestupového okna Sigma odklepla také již tři dříve domluvené odchody hráčů z rezervního týmu. Na hostování do druholigového Prostějova míří hned trojice Olomoučanů – obránce Adam Dohnálek, záložník Václav Zahradníček a útočník Denis Kramář.
„Kluby se dohodly na půlročním hostování všech tří fotbalistů,“ uvedl olomoucký klub. A Janotka vysvětlil, že všichni zmínění přerostli třetiligovou úroveň, kde olomoucký B tým hraje.
Jenže s kým na Evropu?
Soupiska Sigmy se tak poměrně vyprázdnila. Zatímco na začátku přípravy trénovala Olomouc hned se 37 hráči (včetně pěti brankářů), teď má na soupisce 32 plajerů včetně čtyř brankářů. Dlouhodobě zraněná je navíc trojice Tkáč, Uriča a Muritala. Zdravotní problémy stále trápí i křídelníka Dolžnikova.
Zajímavá je ale situace v Konferenční lize, kde Sigmu čeká play off. V zimě mohla na soupisku dopsat jen tři hráče (Šturm, Růsek, Baráth). Mnohem víc jich ale odešlo. Do pohárové tak může teď nastoupit jen 21 hráčů Sigmy, což není příliš, když povážíte, že tři z toho jsou brankáři. Dolžnikov je zraněný a stoper Král se teprve po zranění vrací.
Příští čtvrtek v úvodním zápase play off tak Sigma může mít k dispozici jen šestnáct hráčů do pole.
Nerezignovali Hanáci na Evropu? „Chceme zabojovat o postup a jít co nejdál,“ řekl Janotka.
„Zásahů bylo hodně, tým je nový. Ale trenér má půlrok na to, aby všechno sehrál. Máme čas. Máme mladý tým, hráči mají dlouhodobé smlouvy. Nikdo z nových hráčů nemá smlouvu kratší než na čtyři roky. Snažíme se o dlouhodobou koncepci,“ uvedl předseda Sigmy Ondřej Navrátil.
Růsek prodloužil. „Jeden z nejlepších hráčů“
Předseda Navrátil stihl v posledních dnech ještě jeden klíčový podpis. Sigma prodloužila smlouvu s útočníkem Antonínem Růskem, který se v zimě po půlroce vrátil z hostování v Jablonci. A hned první dva ligové zápasy v jarní části odehrál v základní sestavě.
Šestadvacetiletý Růsek přestoupil do Sigmy v roce 2021 ze Zbrojovky. Na jaře 2023 jej zabrzdilo vážné zranění zad, musel vynechat téměř dva roky. Do zápřahu se vrátil loni na jaře. Za Sigmu dosud nasbíral 68 ligových zápasů, v nichž vstřelil 11 gólů a připojil stejný počet asistencí.
Už před pár měsíci Sigma prodloužila s Růskem smlouvu do konce sezony, původně mu končila v prosinci. Teď si ho pojistila ještě na delší dobu – Růsek podepsal dvouletou smlouvu.
„Těší mě, že měl klub zájem o mé služby také pro další roky. Nebylo co řešit. Povedla se mi příprava, trenéři se mnou byli spokojení a cítil jsem z jejich strany důvěru. Prodloužení smlouvy bylo jasná volba,“ prohlásil Růsek.
„Tonda má za sebou těžké období, ale vše zvládl díky své vůli a pracovitosti. Jsme rádi, že je opět plnohodnotnou součástí týmu. Věřím, že se mu bude dařit a bude u nás spokojený. Zaslouží si to,“ řekl předseda Navrátil.
„Sigma je teď klub, který má vysoké ambice. Je to úplně jiný klub, než jaký byl, když jsem sem v roce 2021 přišel z Brna. Ambice jsou teď ty nejvyšší, na nás všechny budou kladeny ty nejvyšší nároky. Musíme se s tím popasovat, ale já se na tu výzvu moc těším,“ poznamenal Růsek.
„Všem se nám líbí, navázal na povedenou přípravu, ať už v tréninku nebo zápasech patřil mezi naše nejlepší hráče. Je jasné, že nebude trhat obranu a rozbíhat se za ni, ale má jiné přednosti v podobě perfektního výběru místa. Skvěle pracuje tělem a dokáže uhrávat míče. Je schopen kvalitně zahrát na pozici deset i na hrotu,“ pochvaloval si zase trenér Janotka..
Růsek je navíc jedním ze třech hráčů, kteří byli dopsáni na soupisku pro Konferenční ligu. Že by to byl právě on, kdo zcela obměněné Sigmě pomůže k postupu do další fáze?