Sigma se opírá o defenzivu, proti Hradci by měla víc hrozit

„Měli bychom být favority, i když je to nevyzpytatelný soupeř. Bude to hodně těžký zápas,“ říká na klubovém webu stoper Jakub Pokorný. „Nesmíme podlehnout tomu, že Hradec je snazší než Slovácko se Spartou. Mám pocit, že se to tak mezi veřejností staví,“ varuje asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Pokorný s parťáky Benešem a Vraštilem vytvořili fungující stoperskou trojici, jež pomohla k cenným bodovým ziskům. „Remízy se Spartou i na Slovácku jsme si zasloužili. Ani v jednom utkání jsme nebyli horší. Doufám, že se od těchto výkonů odrazíme,“ přeje si Pokorný.

Hradec Králové platí v lize i kvůli agresivní hře s nejvíce fauly za jednoho z nejméně oblíbených soků.

„Očekávám hodně běhání a soubojů. To bude všechno. Terén bude asi těžký, ale věřím, že zápas zvládneme,“ přemítá Pokorný. „Hradec je důrazný možná podobně jako my. Chci vyzdvihnout práci trenéra Koubka i se Standou Hejkalem. Jsou to stratégové,“ ocenil Saňák.

I po prodeji reprezentanta Vlkanovy do Plzně si votroci udrželi údernost vpředu, což potvrdili úvodní jarní výhrou v Plzni. Leč na ni nenavázali v mladoboleslavském azylu, když prohráli s Bohemians a přenechali jim čtvrté místo.

Důležitost utkání si sigmáci uvědomují, a to nejen kvůli udržení v elitní šestce. „Stačí dvakrát zakolísat a můžeme se propadnout a hrát o záchranu. Chceme se držet co nejvýš. Body se Spartou a Slováckem nám pomohly k tomu, že je v kabině lepší nálada. Teď už to jen potvrdit,“ velí Pokorný. „Pak vstup do jara bude hodnocen příznivě. Ale chceme vyhrát každý zápas a nejsme úplně spokojení s tím, že jsme se Spartou nebo se Slováckem nevyhráli,“ doplnil Saňák.