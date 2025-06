Jeho svěřence čeká na podzim minimálně osm evropských konfrontací. Proto potřebuje tým nejen doplnit, ale i posílit. Což bude těžší, neboť do nové sezony se nepočítá se třemi plejery, kteří byli v minulé sezoně ústředními postavami při cestě za evropskou místenkou.

Je to paradox, protože celý trojlístek „nepostradatelných“ – tedy obránce Pokorný, záložník Zorvan a útočník Kliment – stále může v příštím ročníku za Sigmu formálně startovat.

Jenže Zorvan i Pokorný, kteří jsou aktuálně bez angažmá, jasně řekli, že po podařené sezoně chtějí zkusit zahraničí a čekají na nabídky. Kliment, úřadující nejlepší střelec Chance Ligy, zase léčí zlomeninu nohy, navíc o něj projevila zájem Slavia.

K tomu odešel i nejlepší střelec Sigmy z předminulé sezony Lukáš Juliš, který se upsal Žilině.

A teď k náhradám.

Sigma zatím na přestupovém trhu rozhodně nespala. Příchody záložníků Janoška a Kostadinova, útočníka Vašulína, obránce Huka a brankáře Hrušky jsou důkazem.

Co od nových hráčů čekat?

Dominik Janošek

27letý záložník je asi zatím nejzvučnější posilou. Uplynulý ročník strávil v nejvyšší nizozemské soutěži. Šikovná „desítka“ koketovala i s Baníkem, nakonec zvítězila olomoucká cesta.

„I přes zajímavé nabídky ze zahraničí a zájem dalších klubů se Dominik nakonec rozhodl pro Sigmu. Zásadním momentem byla možnost zahrát si v týmu, který hraje atraktivní fotbal a čeká ho start v evropských pohárech,“ řekl Roman Brulík z agentury RBR Sport Consult, jež hráče zastupuje.

Janošek by měl být úměrnou náhradou za Zorvana, který minulou sezonu zakončil s bilancí 5+10. Olomoucký novic má výbornou střelu a neméně skvělou kopací techniku. V české lize již dříve hrával za Slovácko či Baník. „Jsme přesvědčeni, že se do Česka vrací jako lepší hráč a Sigmě pomůže v příští sezoně ke splnění sportovních cílů,“ uvedl Brulík.

„Je to skvělý pocit, být zase zpátky v Česku. Sigmu jsem sledoval už v minulé sezoně. Líbilo se mi, jaký hraje fotbal. Důležité pro mě bylo, že jsem cítil zájem od trenéra Janotky i celého vedení. Český fotbal je na vzestupu, každý tým hraje dobrý fotbal. Velkým lákadlem je samozřejmě také Evropa,“ sdělil klubovému webu Janošek.

Zářil především v předminulé sezoně, když ve 38 zápasech zaznamenal 11 gólů a 10 asistencí a velkou měrou se přičinil o postup Bredy do první nizozemské ligy.

Tihomir Kostadinov

29letý záložník a reprezentant Severní Makedonie je defenzivněji zaměřený než zmiňovaný Janošek. Na hřišti dokáže zaujmout velký rádius, na rozdíl od Janoška a dalších nepřichází jako náhrada za někoho, nýbrž jakožto potřebné rozšíření kádru.

Už v pondělí se poprvé představí v olomouckém dresu, sigmáci na soustředění v Rakousku nastupují ke čtvrtému přátelskému utkání proti rumunské Kluži. „Nevybral jsem si Sigmu jen kvůli pohárům. Chtěl jsem zkusit českou ligu. Sportovní manažer a trenér za mnou přijeli do Polska, viděli mě v pár utkáních za Gliwice a měli o mě zájem,“ poznamenal majitel třiceti startů za národní tým.

„Vnímám, že tato jména možná nevyvolají ‚wow‘ efekt, ale víme, co v nich je. Známe jejich přednosti, silné i slabé stránky. Tihomir je hráč, který dokáže obstát na jakékoliv pozici ve středu hřiště. Je to typická ‚osmička‘, ale zvládne hrát i na ‚šestce‘ nebo ‚desítce‘. Je to typ buldoka, zdobí ho přesnost v kombinaci,“ popsal Janotka novou posilu. „Potřebujeme se zkvalitnit na míči. Kostadinov má velkou dávku zkušeností a hrál pravidelně v polské lize. Dokáže dobře fungovat box-to-box (od vápna k vápnu). Je dobrý v soubojích a má dobrý přehled ve hře,“ dodal.

Tomáš Huk

Stejně jako Kostadinov i třicetiletý slovenský obránce Huk přichází z polského Piastu Gliwice, Janotka oceňoval hlavně jeho univerzálnost. Huk, jenž v polské Ekstraklase strávil šest sezon, umí zahrát na stoperu, ale i na pravém či levém kraji obrany.

„Zaujal nás stabilní výkonností a univerzálností,“ přiblížil kouč Sigmy. Po přátelském zápase s Trenčínem si ale nejspíš vyhodnotil, že Huk skutečně bude nejplatnější ve středu obrany.

Tam se ostatně sám podle svých slov cítí nejlépe. Měl by tak být náhradou za Jakuba Pokorného a utvořit stoperskou dvojici s Janem Králem. Na ně bude tlačit Lukáš Vraštil i olomoucký odchovanec Adam Dohnálek, jenž se vrací po vleklém zranění kotníku.

„Tomáš je jednoznačně stoper, ale stále jsme ve fázi zkoušení pozic. Tomáš je zkušený, hrál těžkou ligu, takže by pro něj nemuselo být složité se u nás v české lize adaptovat. Je spolehlivý, má dobrou rozehrávku a důraz v soubojích,“ pověděl Janotka.

Matúš Hruška

Zkušený třicetiletý brankář přichází z pražské Dukly, kde byl v uplynulé sezoně jasnou jedničkou. Sportovní vedení Sigmy si od něj slibuje především zvýšení konkurence mezi dvojici brankářských mládenců Koutného a Stoppena.

Brankář Dukly Matúš Hruška křičí na své spoluhráče v zápase se Slavií.

Hruška však hned ve svém prvním přátelském zápase se Zlatými Moravci ukázal, že nemusí být jen mentor, ale doopravdy vítaná posila. Celou dobu hlasitě dirigoval hráče před sebou, které už po pár dnech v klubu znal všechny jménem, třebaže v sestavě v tu dobu byli převážně dorostenci. Navíc předvedl, že mu nepřekáží ani míč u nohy.

„Skvěle se na zápas připravil. Někteří hráči ho ještě ani neznali, ale Matúš tím, že musí hru dirigovat, si už ráno zjistil, kdo se jak jmenuje a jak na koho má volat. Strašně důležité. Přináší přesně to, co nám v rámci obsazení gólmanského postu chybělo,“ chválil trenér.

Daniel Vašulín

27letý útočník v Hradci Králové dlouhodobě ukazoval, že umí střílet góly. Na Hanou přichází z Plzně, kde se v uplynulé sezoně v nabité konkurenci příliš neprosadil. Jeho transfer do Olomouce stále není dotažený.

„Zatím jsem rádi, že je tady. Čekali jsme na svolení Plzně. Detaily příchodu budou řešit kluby, ale jednáme o hostování. I Plzeň chce, aby měla útočníky v permanenci. Záměr pana Šádka je jednoznačný – kdyby došlo k prodeji jejích útočníků, ať má v zimě nachystaného a rozehraného hráče,“ popsal Janotka.

Není přitom stoprocentně jasné, že Vašulín zahájí prvoligovou sezonu právě v Sigmě. „Kdyby v Plzni došlo k nějakému katastrofickému scénáři, mohou si jej ještě do určitého data stáhnout,“ upřesnil kouč.

Ostravský brankář Dominik Holec zasahuje před Danielem Vašulínem z Plzně.

Vašulín si udělal jméno hlavně v Hradci, který byl jeho prvním angažmá v nejvyšší soutěži. S týmem v sezoně 2020/21 postoupil do první ligy, v níž v každé sezoně patřil k základním kamenům týmu. V lize má celkem 123 zápasů a 24 gólů, platný bude hlavně důrazem a skvělou hrou ve vzduchu.

„Věřím, že k nám přišel v dobrém. Mluvíme spolu a věřím, že je to hráč, který má kvality a při herní praxi dokáže prodat svůj potenciál,“ podotkl Janotka. Určitě by se nezlobil, kdyby Vašulín napsal stejný příběh jako Jan Kliment, který loni přišel také z Plzně.

„Ale na pozici útočníka cílíme i na další hráče. Máme v hledáčku kluky, jejichž příchod vypadá nadějně. Čili není to jen o Danovi, ale i o dalších, které určitě potřebujeme kvůli programu, co nás čeká,“ upozornil Janotka.