„Jedná se o dalšího z hráčů, které jsme sledovali a kterými jsme chtěli zkvalitnit kádr. Ve středu pole by nám měl určitě pomoct, jeho přednostní je velmi dobrá střela,“ prohlásil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Janošek, odchovanec Zbrojovky Brno, přichází po konci smlouvy v nizozemské Bredě, za kterou v uplynulé sezoně naskočil do 28 zápasů tamní nejvyšší soutěže. Stihl v nich dvě branky a čtyři asistence. V Bredě působil od sezony 2023/24, kdy svůj tým dotáhl bilancí 11+10 v 38 zápasech k postupu mezi nizozemskou elitu.

V tuzemsku hrával také za Slovácko, Plzeň, Boleslav, Baník či Pardubice. Za sebou má i starty za českou reprezentaci U21. Janošek má i historickou vazbu se Sigmou, krátce za Hanáky hrál v kategorii U13.

V Rakousku vyjma rehabilitujícího Jana Klimenta potká už všechny své spoluhráče. Dovolená totiž skončila i juniorským reprezentantům Matěji Hadašovi a Janu Koutnému. K týmu se rovněž připojila i další letní posila, Tihomir Kostadinov. „Tiho přijel už ve středu, měl individuální program. Koudy a Hady využili volno, měli čas pro sebe, aby vypli hlavou a odpočinuli si fyzicky ale i psychicky,“ řekl trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Na soustředění bude mít 25 hráčů do pole a čtyři gólmany. Mezi nimi nicméně schází olomoucký odchovanec Jakub Trefil, který po návratu z hostování bude trénovat s B týmem. „A má svolení hledat si nové angažmá,“ potvrdil Janotka.

Řady Sigmy se mohou rozšířit

Připravena je i další akvizice Daniel Vašulín, který kvůli zranění nedohrál středeční přátelské utkání s Trenčínem. „Byl škaredě prošlápnutý soupeřem, ale rentgen měl čistý. Ulevilo se nám, protože nás netěší žádné zranění. V momentě, kdy se zjistí, že vazy jsou nepoškozené a kost celá, tak je to i pro hráče samotného obrovská úleva. Bude to tedy jen malá nepříjemnost, možná co se citlivosti nohy v kopačce týče,“ poodkryl trenér.

Do autobusu sice usedl i obránce Jakub Elbel, který si taktéž ve středu zranil kotník, u něj ale zatím není jasné, jestli bude na soustředění stoprocentně připraven. Při cestě na palubu lehce kulhal. Naopak do plného zápřahu se dostanou i hráči, kteří neabsolvovali ani jeden ze dvou středečních přátelských zápasů.

„Matěj Mikulenka měl prodloužené volno, protože sezonu dohrával se zraněním, kvůli čemuž ani nejel na represraz. Ale teď už začne naplno. Štěpán Langer měl drobné únavové zranění, takže se nejprve zapojí individuálně, ale postupem času bude taky ready. A Antonín Růsek byl prošlápnutý v prvním přáteláku se Žilinou, měl nateklý nárt, ale zase nic vážné, takže i s ním stoprocentně počítáme,“ vyjmenoval Janotka.

Ani s příchodem Janoška ještě přestupová aktivita Sigmy nekončí. „Pořád to řešíme, pořád jednáme, máme jména, ale chce to čas. Na soustředění jsme vyrazili v počtu 25 + 4, ale v případě, že by se nějaký přestup podařil, můžeme seznam hráčů rozšířit,“ podotkl.

Do autobusu usedal s dobrou náladou a vědomím toho, že se mu jednak na tréninku přihlásí další zvučná posila a jednak, že jeho kluci zvládli vítězně oba středeční přáteláky. „Já říkám, že o výsledek jde vždy. Takže na soustředění se nám dobře odjíždělo. Začali jsme trénovat minulou středu, jen v neděli měli kluci volno. Završili jsme to dvěma zápasy, kdy všichni kluci odehráli alespoň sedmdesát minut. S tím jsem spokojený,“ kývl kouč.

Těšilo jej i zapojení dorostenců, dva z nich (Siegla a Jalovičora) vzal i na soustředění. Ukázali se mu především v přátelském mači se Zlatými Moravcemi (2:1). „Ještě v úterý večer jsme to řešili s trenérem B týmu, že potřebujeme na zápas další hráče. Zvládli to obdivuhodně, přiběhli z terénu, bez tréninku rovnou do zápasu. Ráno jsme měli jen lehčí předzápasový trénink, abychom rozbili náročný program. A mladí kluci to zvládli fantasticky,“ ocenil kouč.