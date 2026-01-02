Dvaadvacetiletý záložník hrál dosud jenom v rodném Srbsku, posledních šest sezon strávil v týmu Železničar Pančevo, kde v aktuálním ročníku dělal i kapitána. Pančevo je v srbské nejvyšší soutěži momentálně páté. Průlomovou sezonu zažil Grgič v ročníku 2023/24. V aktuální sezoně srbské ligy stihl za 13 zápasů tři góly a jednu asistenci.
Na Andrově stadionu podepsal v pátek víceletý kontrakt. „Moje první dojmy jsou fantastické, jak ze stadionu, tak z organizace klubu. Mám opravdu velkou radost, že jsem tady. Jednání trvala zhruba dva týdny, ani na chvíli jsem neváhal – věděl jsem, že chci Sigmu,“ řekl Grgič pro klubový web.
„Líbí se mi projekt, klub i česká liga a rád bych se tady prosadil,“ říká novopečený sigmák, jenž bude nosit na zádech číslo 20. Po obránci Radakovičovi bude druhým srbským fotbalistou v historii klubu.
„Myslím, že v mojí kariéře je to velký krok, protože jsem přišel do týmu, který teď hraje vyřazovací fázi Konferenční ligy a bude zase o Evropu bojovat,“ míní Grgič, jenž nejčastěji nastupuje ve středu zálohy.
Za sebou má kromě Pančeva působení v srbských klubech BASK Bělehrad a Čukarički, zároveň je bývalým mládežnickým reprezentantem Srbska. V juniorských kategoriích od šestnáctky do devatenáctky nasbíral 21 startů a vstřelil dva góly.
„Jak už několikrát padlo, hledali jsme hráče pro zkvalitnění ofenzivy a věříme, že Dario nám může přinést kvalitu, kterou potřebujeme. Navíc je to mladý fotbalista, který se může dále zlepšovat,“ uvedl generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.