Chance Liga 2025/2026

Sigma hlásí třetí posilu z Balkánu. Z Pančeva dorazil srbský záložník Grgič

Autor:
  12:39
Zimní příprava startuje fotbalistům Sigmy v sobotu fyzickými testy, přesto olomoucký celek stihl přivést už tři posily. Tou poslední se po Slovinci Šturmovi (26) a Chorvatovi Krivakovi (20) stal v pátek odpoledne další Balkánec - Srb Dario Grgič.
Fotogalerie3

Dario Grgič je novou posilou Sigmy, dosud hrál jen v rodném Srbsku. | foto: SK Sigma Olomouc

Dvaadvacetiletý záložník hrál dosud jenom v rodném Srbsku, posledních šest sezon strávil v týmu Železničar Pančevo, kde v aktuálním ročníku dělal i kapitána. Pančevo je v srbské nejvyšší soutěži momentálně páté. Průlomovou sezonu zažil Grgič v ročníku 2023/24. V aktuální sezoně srbské ligy stihl za 13 zápasů tři góly a jednu asistenci.

Na Andrově stadionu podepsal v pátek víceletý kontrakt. „Moje první dojmy jsou fantastické, jak ze stadionu, tak z organizace klubu. Mám opravdu velkou radost, že jsem tady. Jednání trvala zhruba dva týdny, ani na chvíli jsem neváhal – věděl jsem, že chci Sigmu,“ řekl Grgič pro klubový web.

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

„Líbí se mi projekt, klub i česká liga a rád bych se tady prosadil,“ říká novopečený sigmák, jenž bude nosit na zádech číslo 20. Po obránci Radakovičovi bude druhým srbským fotbalistou v historii klubu.

„Myslím, že v mojí kariéře je to velký krok, protože jsem přišel do týmu, který teď hraje vyřazovací fázi Konferenční ligy a bude zase o Evropu bojovat,“ míní Grgič, jenž nejčastěji nastupuje ve středu zálohy.

Za sebou má kromě Pančeva působení v srbských klubech BASK Bělehrad a Čukarički, zároveň je bývalým mládežnickým reprezentantem Srbska. V juniorských kategoriích od šestnáctky do devatenáctky nasbíral 21 startů a vstřelil dva góly.

Posila Sigmy Dario Grgič (vpravo) pózuje po podpisu smlouvy s předsedou Sigmy Ondřejem Navrátilem.

„Jak už několikrát padlo, hledali jsme hráče pro zkvalitnění ofenzivy a věříme, že Dario nám může přinést kvalitu, kterou potřebujeme. Navíc je to mladý fotbalista, který se může dále zlepšovat,“ uvedl generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

Plzeň zahájí přípravu. Chceme vyhrát pohár a dostat se výš v lize, říká Šádek

Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím.

Vyhrát domácí pohár, uspět v Evropské lize a vylepšit čtvrtou pozici v domácí nejvyšší soutěži. „Abychom příští sezonu zase hráli v Evropě,“ přeje si Adolf Šádek, generální ředitel fotbalové Plzně.

2. ledna 2026  13:30

Sigma hlásí třetí posilu z Balkánu. Z Pančeva dorazil srbský záložník Grgič

Dario Grgič je novou posilou Sigmy, dosud hrál jen v rodném Srbsku.

Zimní příprava startuje fotbalistům Sigmy v sobotu fyzickými testy, přesto olomoucký celek stihl přivést už tři posily. Tou poslední se po Slovinci Šturmovi (26) a Chorvatovi Krivakovi (20) stal v...

2. ledna 2026  12:39

V hořícím baru se vážně zranil i fotbalista z Met. Záchranáři ho převezli do Německa

Tahirys Dos Santos z klubu FC Mety.

Při tragickém požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana utrpěl vážná zranění i fotbalista Tahirys Dos Santos, talent francouzského prvoligového klubu FC Mety. Devatenáctiletého člena...

2. ledna 2026  11:43

Nechodily výplaty, místo ionťáků pili čaj. Zemánek vypráví o Hradci nad propastí

Hradecký kapitán Miroslav Zemánek (vlevo) během utkání se Zlínem.

Na Silvestra roku 2004 oslavil fotbalista Miroslav Zemánek třicáté narozeniny v naději, že jako kapitán v následujícím roce povede hradecký celek, tehdy druholigový, k lepší budoucnosti. „Nebyla to...

2. ledna 2026  10:35

Novoroční střelecká bída. Manchester City i Liverpool ztratily, nedaly ani branku

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize nedokázali zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jejich ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body. Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v...

1. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:05

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc...

1. ledna 2026  13:54,  aktualizováno  20:32

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

1. ledna 2026  19:09

Vláda Gabonu rozprášila reprezentaci, bývalou hvězdu Arsenalu vyloučila

Pierre-Emerick Aubameyang

Gabonská vláda po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po středeční porážce 2:3 s Pobřežím slonoviny vystoupil v televizi ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula...

1. ledna 2026  15:55

Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín

Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United.

Dlouho už si neužili ani částečnou radost, vždyť fotbalisté Wolverhamptonu na bodový zápis čekali dvanáct zápasů, tedy déle než dva měsíce. I proto Ladislav Krejčí, střelec vyrovnávacího gólu proti...

1. ledna 2026  14:49

Sparta by měla hledat nového gólmana, říká Vaniak. Věří, že Slavia míří za titulem

Brankář Martin Vaniak ve slávistickém dresu v utkání veteránů během...

V říjnu oslavil pětapadesáté narozeniny, ale chytat nezapomněl. Martin Vaniak byl vyhlášen nejlepším slávistou silvestrovského derby veteránů i díky tomu, že v závěru chytil Tomáši Čížkovi penaltu....

1. ledna 2026  7:59

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Těžký konec roku pro Roberta Carlose, má za sebou akutní operaci srdce

Roberto Carlos v dresu týmu Bull in the Barne United

Bývalá brazilská fotbalová hvězda Roberto Carlos má za sebou akutní operaci srdce. Po tříhodinové operaci zůstane v nemocnici dva dny na pozorování. „Je mi fajn, jsem pečlivě sledovaný,“ citoval ho...

31. prosince 2025  15:56

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

31. prosince 2025  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.