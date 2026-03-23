POHLED: Sluncem zalitá Sigma, klub dostal tvář. Ale nejtěžší část přichází teď

Vždyť dva roky zpátky se před Andrův stadion vyskládávaly prasečí hlavy. Fanoušci a vedení Sigmy byli na nože, kotel bojkotoval domácí zápasy, klub jim zase zabavoval útočné transparenty.
V téhle atmosféře se nemohlo pracovat dobře nikomu.
Dnes? Nové vedení v čele s aktivním a nadšeným předsedou Ondřejem Navrátilem si získává respekt nejen u olomouckých příznivců. Sigma sklidila po právu pochvalu za bryskní výměnu trávníku, který byl po náročné zimě a podzimní části sezony hluboko pod olomouckým standardem.
„Nejde o peníze, my nechceme hrát na poli,“ prohlásil pak Navrátil. On a jeho kolegové vrátili klubu tvář. Samozřejmě, že do celku napumpovali stovky milionů, což – na rovinu – leckdy působí megalomansky. Ale zdá se, že investice se vyplácí.
A to je přece to nejdůležitější.
Klub urovnal vztah s fanoušky, můžete si všimnout, že i kotel se rozrůstá. Také průměrná návštěvnost v sezoně je maličko vyšší než loni, a to navzdory tomu, že Sigma naposledy nepůjčila Spartě severní tribunu, jak tomu dřív bývalo zvykem. Už ji dovedla naplnit vlastními příznivci.
S příchodem nových majitelů vymizela i většina členů starého vedení. Fanoušci odpustili, Sigma se znovu nadechla. A dnes oprávněně sklízí chválu. Nové vedení vsází na transparentnost, otevřenou komunikaci. Zřídilo i nového koordinátora fandů, ostatně sám Navrátil označil práci s příznivci za jednu z největších priorit.
Fandové, urovnáme to? Nová Olomouc se chce stát lákavou destinací s kotlem na jih
A když se k tomu přidají také sportovní úspěchy, hned je vám jasné, čím to je, že se atmosféra okolo Sigmy otočila o 180 stupňů.
Evropské tažení Olomouce budiž toho důkazem. Klub se dostal mezi nejlepší šestnáctku v Konferenční lize. To před sezonou nikdo nečekal. A už vůbec se nepočítalo s tím, že Hanáci vydrží společně se Spartou v evropských pohárech nejdéle ze všech českých zástupců.
„Kdo by to čekal, že budeme hájit prapor českého koeficientu. Po letech jsme se zase ukázali v Evropě a budeme mít na co vzpomínat. Všichni můžeme být právem hrdí,“ dojal se trenér Tomáš Janotka.
Jistě, leckdy mu přálo štěstí. Ze základní fáze Konferenční ligy Sigma postoupila také díky shodě výsledků z jiných zápasů, v předkole play off ji zase zachránil VAR před gólem, jenž by rozhodující zápas s Lausanne poslal do prodloužení. Ale je fér říct, že Sigma si vše potřebné uhrála sama.
Olomoucká pohádka končí. Tohle si koupit nejde, musíte to odmakat, cítí Janotka
Sedm bodů, které jí stačily na postup, vybojovala ve skvělých zápasech s Celje či Noahem. Titěrný ofsajd v střetnutí s Lausanne ofsajdem holt byl. I to je fotbal.
Jednou vám pomůže, jindy sebere. Tak jako Sigmě bral v prosinci, když prohrála pětkrát v řadě a pod trenérem Janotkou se kývala židle. Možná by stačilo, aby neinkasovala proti Spartě v závěru zápasu. Aby za stavu 0:0 v Liberci proměnila velkou šanci. Aby nepodcenila trpaslíka z Gibraltaru. Ve fotbale zkrátka rozhodují maličkosti. A ty jsou teď opět na straně Sigmy.
Proto si fanoušci Olomouce užívají jedny z nejlepších časů za poslední roky. Koho by napadlo, jak se jeden klub dovede změnit za pouhý rok... A není to jenom o bohatství, byť je to samozřejmě v dnešním fotbale věc nezbytná. Jde o to, dosadit na klíčové pozice správné lidi. Takové, jimž věříte. Což se majiteli Šimonovskému (v zádech s vlivným donátorem Hubáčkem) podařilo, zdá se, náramně.
Teprve teď se ukáže
Pravá zkouška nicméně začíná až teď. Po čtvrtečním konci v Evropě už má Sigma před sebou jen českou ligu. A neskutečně nabitou soupisku. Trenér Janotka bude muset dělat nepopulární kroky a hodně hráčů do zápasu vůbec nenasadí.
„Patří to k fotbalu, s novým majitelem určitě vzrostly požadavky a ambice. Je to přirozený vývoj klubu,“ má jasno obránce Jiří Sláma.
Teď se teprve ukážou charaktery hráčů a jejich ega. Janotka sám zdůrazňoval, že při vybírání posil byl charakter hráčů klíčovým aspektem. A nyní se tedy zjistí, zda se skutečně trefil. Zda kabina nelehké klima ve velké konkurenci ustojí.
Pokud totiž chce být Sigma zalitá sluncem i nadále, musí být jejím hlavním cílem opět účast v evropských pohárech. A sem už vede cesta jenom přes ligu. „Klukům jsem říkal, aby si tyto evropské momenty zapamatovali a vzpomněli si na ně, až budeme hrát zápasy v Chance Lize. Kvůli tomuhle je hrajeme,“ vzkázal Janotka.
Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy
Jak se mu povede pod větším tlakem, který na Sigmu dřív nebýval? Je třeba zdůraznit, že jde stále teprve o jeho druhou sezonu v první lize. Jak si poradí, pokud na tým sedne krize? A dokáže se Sigma vybičovat i na domácí scéně? Následující týdny hodně napoví.
A to i o tom, jestli klub skutečně přivábil „jen“ fanoušky úspěchu, nebo položil základy pro vytvoření větší a trvalejší podpory.