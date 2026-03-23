Chance Liga 2025/2026

POHLED: Sluncem zalitá Sigma, klub dostal tvář. Ale nejtěžší část přichází teď

Václav Havlíček
  11:21
To porovnání působí až úsměvně. Když před rokem hrála fotbalová Sigma čtvrtfinále domácího poháru na hřišti pražské Slavie, v sektoru hostí ji podporovalo 25 fanoušků. Minulý týden se jich do 830 kilometrů vzdálené Mohuče vypravilo takřka 1 200. Škarohlídi mohou namítnout, že se vyrojili fanoušci úspěchu. Jenže faktem zůstává, že se olomoucký klub změnil. A zatím to vypadá, že k lepšímu.
Hráči Sigmy slaví s fanoušky ve Švýcarsku postup do osmifinále Konferenční ligy. | foto: Martin Sekanina, SK Sigma Olomouc

Obránce Sigmy Matúš Malý oslavuje postup do osmifinále Konferenční ligy s...
Olomoucký záložník Péter Baráth je v utkání s Mohučí vyloučen po druhé žluté...
Fotbalisté Mohuče slaví druhý gól proti Olomouci.
Obránce Mohuče Stefan Posch slaví se spoluhráči gól do sítě Olomouce.
12 fotografií

Vždyť dva roky zpátky se před Andrův stadion vyskládávaly prasečí hlavy. Fanoušci a vedení Sigmy byli na nože, kotel bojkotoval domácí zápasy, klub jim zase zabavoval útočné transparenty.

V téhle atmosféře se nemohlo pracovat dobře nikomu.

Dnes? Nové vedení v čele s aktivním a nadšeným předsedou Ondřejem Navrátilem si získává respekt nejen u olomouckých příznivců. Sigma sklidila po právu pochvalu za bryskní výměnu trávníku, který byl po náročné zimě a podzimní části sezony hluboko pod olomouckým standardem.

„Nejde o peníze, my nechceme hrát na poli,“ prohlásil pak Navrátil. On a jeho kolegové vrátili klubu tvář. Samozřejmě, že do celku napumpovali stovky milionů, což – na rovinu – leckdy působí megalomansky. Ale zdá se, že investice se vyplácí.

A to je přece to nejdůležitější.

Klub urovnal vztah s fanoušky, můžete si všimnout, že i kotel se rozrůstá. Také průměrná návštěvnost v sezoně je maličko vyšší než loni, a to navzdory tomu, že Sigma naposledy nepůjčila Spartě severní tribunu, jak tomu dřív bývalo zvykem. Už ji dovedla naplnit vlastními příznivci.

S příchodem nových majitelů vymizela i většina členů starého vedení. Fanoušci odpustili, Sigma se znovu nadechla. A dnes oprávněně sklízí chválu. Nové vedení vsází na transparentnost, otevřenou komunikaci. Zřídilo i nového koordinátora fandů, ostatně sám Navrátil označil práci s příznivci za jednu z největších priorit.

A když se k tomu přidají také sportovní úspěchy, hned je vám jasné, čím to je, že se atmosféra okolo Sigmy otočila o 180 stupňů.

Evropské tažení Olomouce budiž toho důkazem. Klub se dostal mezi nejlepší šestnáctku v Konferenční lize. To před sezonou nikdo nečekal. A už vůbec se nepočítalo s tím, že Hanáci vydrží společně se Spartou v evropských pohárech nejdéle ze všech českých zástupců.

„Kdo by to čekal, že budeme hájit prapor českého koeficientu. Po letech jsme se zase ukázali v Evropě a budeme mít na co vzpomínat. Všichni můžeme být právem hrdí,“ dojal se trenér Tomáš Janotka.

Jistě, leckdy mu přálo štěstí. Ze základní fáze Konferenční ligy Sigma postoupila také díky shodě výsledků z jiných zápasů, v předkole play off ji zase zachránil VAR před gólem, jenž by rozhodující zápas s Lausanne poslal do prodloužení. Ale je fér říct, že Sigma si vše potřebné uhrála sama.

Sedm bodů, které jí stačily na postup, vybojovala ve skvělých zápasech s Celje či Noahem. Titěrný ofsajd v střetnutí s Lausanne ofsajdem holt byl. I to je fotbal.

Jednou vám pomůže, jindy sebere. Tak jako Sigmě bral v prosinci, když prohrála pětkrát v řadě a pod trenérem Janotkou se kývala židle. Možná by stačilo, aby neinkasovala proti Spartě v závěru zápasu. Aby za stavu 0:0 v Liberci proměnila velkou šanci. Aby nepodcenila trpaslíka z Gibraltaru. Ve fotbale zkrátka rozhodují maličkosti. A ty jsou teď opět na straně Sigmy.

Proto si fanoušci Olomouce užívají jedny z nejlepších časů za poslední roky. Koho by napadlo, jak se jeden klub dovede změnit za pouhý rok... A není to jenom o bohatství, byť je to samozřejmě v dnešním fotbale věc nezbytná. Jde o to, dosadit na klíčové pozice správné lidi. Takové, jimž věříte. Což se majiteli Šimonovskému (v zádech s vlivným donátorem Hubáčkem) podařilo, zdá se, náramně.

Teprve teď se ukáže

Pravá zkouška nicméně začíná až teď. Po čtvrtečním konci v Evropě už má Sigma před sebou jen českou ligu. A neskutečně nabitou soupisku. Trenér Janotka bude muset dělat nepopulární kroky a hodně hráčů do zápasu vůbec nenasadí.

„Patří to k fotbalu, s novým majitelem určitě vzrostly požadavky a ambice. Je to přirozený vývoj klubu,“ má jasno obránce Jiří Sláma.

Teď se teprve ukážou charaktery hráčů a jejich ega. Janotka sám zdůrazňoval, že při vybírání posil byl charakter hráčů klíčovým aspektem. A nyní se tedy zjistí, zda se skutečně trefil. Zda kabina nelehké klima ve velké konkurenci ustojí.

Pokud totiž chce být Sigma zalitá sluncem i nadále, musí být jejím hlavním cílem opět účast v evropských pohárech. A sem už vede cesta jenom přes ligu. „Klukům jsem říkal, aby si tyto evropské momenty zapamatovali a vzpomněli si na ně, až budeme hrát zápasy v Chance Lize. Kvůli tomuhle je hrajeme,“ vzkázal Janotka.

Jak se mu povede pod větším tlakem, který na Sigmu dřív nebýval? Je třeba zdůraznit, že jde stále teprve o jeho druhou sezonu v první lize. Jak si poradí, pokud na tým sedne krize? A dokáže se Sigma vybičovat i na domácí scéně? Následující týdny hodně napoví.

A to i o tom, jestli klub skutečně přivábil „jen“ fanoušky úspěchu, nebo položil základy pro vytvoření větší a trvalejší podpory.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

28. kolo

Kompletní los

26. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Zobrazit více
Sbalit

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.