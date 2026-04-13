Chance Liga 2025/2026

Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal

Lukáš Jakubíček
  13:58
Z kanceláře se vrací na ligovou střídačku. Pavel Hapal, generální sportovní manažer Sigmy Olomouc, nahradil ve funkci trenéra odvolaného Tomáše Janotku. Zatím jen dočasně. Předseda klubu Ondřej Navrátil připustil, že Sigma nového trenéra hledá, ale zároveň nevyloučil variantu, že Hapal na lavičce zůstane i v příští fotbalové sezoně.
Pavel Hapal na svém prvním tréninku coby nový kouč Sigmy.

Šestapadesátiletý Hapal se do role trenéra vrací po půl roce. V říjnu byl odvolán ze střídačky Baníku Ostrava. Na začátku listopadu posílil management Olomouce, za kterou v minulosti hrával.

„Nikdy jsem neměl v hlavě, že budu i trénovat. Ta varianta byla ukotvená ve smlouvě, ale vůbec jsem nad tím nepřemýšlel,“ říká nový kouč Hanáků, který už v pondělí vedl svůj první trénink.

Jak se po prvním tréninku v roli trenéra cítíte?
Pro mě to určitě není jednoduchá věc. Někdo predikoval, že trenéra Janotku budu střídat, ale to vůbec nebylo na pořadu dne a nebylo to ani v mojí hlavě. Ale věci se nějakým způsobem vyvinuly a včera se vedení rozhodlo, že zkusí dát mužstvu nový impuls. Samozřejmě společně se mnou, protože jsem sportovním ředitelem. Nechci se od toho distancovat.

Je to pro vás složité?
Vždycky jsem byl na druhé straně. Býval jsem odvolávaný trenér a dnes jsem v pozici, kdy jsem byl jedním z lidí, který trenéra odvolal. Mrzí mě to, ale musím dát velké absolutorium Tomáši Janotkovi, zapsal se do historie klubu velkými písmeny. Odvedl tady kus práce, ale vyhodnotili jsme, že tým potřebuje změnu, proto jsme trenéra odvolali.

Jak vnímáte svůj návrat do trenérské funkce?
Momentálně je to moc rychlé. Na tomto řešení jsme se dohodli až v neděli po zápase. Celou noc jsem nespal, hlava mi šrotovala a nemohl jsem spát. Je mi to líto, ale dospěli jsme k tomuto rozhodnutí. Prakticky jsem po ruce, a ještě nedávno jsem byl trenér, proto jsme se rozhodli pro tohle řešení a beru to jako dočasné řešení.

Předseda Ondřej Navrátil říkal, že když se týmu pod vaším vedením bude dařit, existuje možnost, že trenérem zůstanete.
Ve fotbale se za 24 hodin může všechno změnit. Teď mám v hlavě první zápas proti Slovácku, který se budeme snažit za každou cenu vyhrát. Potom se budeme dívat dál.

Jak bude v závěru sezony vypadat vaše práce ve dvou rolích?
Pořád budu zastávat funkci sportovního ředitele. Dnes máme schůzku se skautingem. K tomu mám momentálně i pravomoc hlavního trenéra, ale budu hodně zapojovat i kluky asistenty. Budou mi pomáhat a budou hodně funkční. Asistenti zatím zůstávají a uvidíme, co přinese budoucnost.

Počítal jste při příchodu do Olomouce s tím, že tato situace může nastat?
Nikdy jsem neměl v hlavě, že budu i trénovat. Ta varianta byla ukotvená ve smlouvě, ale vůbec jsem nad tím nepřemýšlel.

Máte už v hlavě nějaké taktické změny, které uděláte?
Nemyslím si, že je potřeba dělat velké změny. Po taktické stránce bylo mužstvo vždy výborně připravené na soupeře. Poslední zápasy nám nevyšly výsledkově, počítali jsme s tím, že budeme naplno bodovat.

Jak ze své pozice hodnotíte poslední zápasy Sigmy?
V Pardubicích jsme prohráli po výborném prvním poločase. Výkon byl vynikající. Předtím jsme ztratili body s Boleslaví a Karvinou, což nás odsunulo z první šestky. Osobně si myslím, že je potřeba trochu změnit klima. Věřím, že hráči dostanou trochu více energie a projeví se to na hřišti.

Mohl zápas v Pardubicích trenér ovlivnit?
Kdybychom v Pardubicích proměnili šance, tak jsme možná nic neřešili. Poločas mohl být klidně 5:0 pro nás, šancí jsme měli nespočet. Nakonec jsme bohužel prohráli. Trošku se nám v posledních utkáních opakovalo, že jsme jeden poločas hráli výborně, ale ve druhém to nebylo ono.

Byla změna celkové nálady týmu něco, co jste trenérovi vyčítali?
Trenérovi jsme to nevyčítali, ale cítili jsme, že na mužstvu byla deka, proto jsme se rozhodli.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
