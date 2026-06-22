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Chance Liga 2025/2026

Sigmu čeká zužování kádru, ale i posily. Hapal: Realizační tým jsme chtěli oživit

Lukáš Jakubíček
  14:38
Trenér Sigmy Pavel Hapal před prvním tréninkem.

Trenér Sigmy Pavel Hapal před prvním tréninkem. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Filip Rydval, asistent trenéra Olomouce.
Jaime Monroy, asistent trenéra Olomouce.
Kondiční trenér Olomouce Michal Dragijský.
Fabijan Krivak na tréninku Olomouce.
7 fotografií
Fotbalová Sigma zahájila letní přípravu na novou sezonu. Trenér Pavel Hapal přišel před prvním tréninkem mezi novináře, každému podal ruku a začal odpovídat. A otázek bylo hodně. Sigma prožívá další fázi své přestavby pod novými majiteli. Hapala na střídačce doplní různorodá trojice asistentů. Portugalec Jaime Monroy se zkušenostmi z nejlepších týmů Evropy, Polák Radoslaw Bella a teprve 24letý Filip Rydval.

„Možná je to trochu zvláštní, ale trvalo nám to dlouho. Všechny členy realizáku jsme vybírali delší dobu. Proběhlo hodně schůzek a komunikace. Nakonec jsme to poskládali tímto způsobem a věřím, že to bude ku prospěchu,“ řekl 56letý kouč.

Hapal v kariéře vedl už šest českých týmů. Teď si poprvé nastálo vyzkouší kombinaci dvou rolí – hlavního trenéra a generálního sportovního manažera.

Jak probíhala jednání o vašem setrvání na střídačce?
Situaci jsme vyhodnocovali už od odvolání Tomáše Janotky. S celým sportovním vedením jsme nakonec rozhodli, že u mužstva zůstanu já. Budu v pozici sportovního ředitele i hlavního trenéra.

Jak by vaše práce ve dvou rolích měla vypadat?
Jde hlavně o tréninkový proces. Když bude něco potřeba udělat z pozice sportovního ředitele a nebudu se moct zúčastnit tréninku, abych byl dostatečně zastoupen, a to si myslím, že budu. Ale nepředpokládám, že by se to mělo dít pravidelně.

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Bude to pro vás náročné?
Manažerskou pozici jsme posílili o Lukáše Vraštila, se kterým řeším spoustu věcí. Myslím si, že jsme na to připraveni.

Co se stane, když klub bude chtít trenéra odvolat?
Tak ho odvolá, tak to je. Ale já teď nepřemýšlím o tom, že bych měl hledat náhradu sám za sebe. Momentálně věřím, že nám to půjde, takže tohle v hlavě teď nemám. Obligátní varianta B na stole není.

Pokud by se to stalo, zůstanete v pozici sportovního ředitele?
Takto je to myšleno, ale uvidíme, co přinese nejbližší čas. Dohodli jsme se, že zůstanu na lavičce, takže to teď beru tak, že jsem hlavní trenér, který je vedení k dispozici pro případná jednání jako sportovní ředitel. Nechci teď spekulovat o tom, jestli bych byl odvolaný z obou pozic, nebo se na jednu z nich vrátil. Víceméně je to otázka spíš pro vedení.

Bylo ve hře angažování jiného trenéra?
Zpočátku nebylo naší myšlenkou, že bych na střídačce zůstal, ale trenéři, které jsme si vytipovali, měli kontrakty jinde a bylo složité je z nich vyvázat. Chtěli jsme se opřít o zkušenějšího trenéra a v daný moment jsme nenašli žádného, který by byl podle našich představ.

Filip Rydval, asistent trenéra Olomouce.
Jaime Monroy, asistent trenéra Olomouce.
Kondiční trenér Olomouce Michal Dragijský.
Trenér Sigmy Pavel Hapal před prvním tréninkem.
7 fotografií

Spekulovalo se i o Radimu Kučerovi. Je to pořád možnost?
Hodně o tom uvažujeme a je to docela reálné. Jednou z variant je manažerská pozice. Chtěl bych ho mít co nejblíž sobě. Přemýšlíme o tom, že by byl třeba pojítkem mezi mnou a týmem.

Cítíte se víc jako trenér nebo manažer?
Z trénování jsem nevypadl na dlouhou dobu, nakonec jsem skočil i do těch posledních šesti zápasů. Výhodou je, že mužstvo znám. Měl jsem možnost ho navnímat i jako sportovní ředitel. Teď bude důležité, aby to navnímali i asistenti, protože pro ně to je nový tým.

Proč jste se rozhodli jít mezinárodní cestou?
Vzhledem k tomu, že v týmu máme spoustu zahraničních hráčů, tak jsme chtěli touto cestou oživit i realizační tým.

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Takové složení realizačního týmu je v Česku poněkud netradiční
Možná je to trochu zvláštní, ale trvalo nám to dlouho. Všechny členy realizáku jsme vybírali delší dobu. Proběhlo hodně schůzek a komunikace. Nakonec jsme to poskládali tímto způsobem a věřím, že to bude ku prospěchu.

Proč jste vybrali právě tyto asistenty?
Radek byl vyskautován naším skautským týmem. Volali jsme si s ním, potom jsme se sešli osobně a udělal na mě velký dojem. Je to kluk, který se chce zlepšovat a pracovat. Proto na něj padla volba. Dbal jsem na to, aby trenéři zapadli i charakterově, a to se povedlo.

A co Jaime Monroy? V minulosti byl v Leeds United nebo juniorském týmu Barcelony…
Poznal jsem ho před šesti sedmi měsíci. Asi dvakrát jsem se s ním viděl a měli jsme si co říct. Hodinu a půl jsme se bavili o fotbale. Netušil jsem, že by vůbec bylo možné, abychom to zrealizovali, ale po pár telefonátech a osobní schůzce se Jaime rozhodl, že do Olomouce půjde. Těší se na to, česká liga ho velice zajímala.

Jaime Monroy, asistent trenéra Olomouce.

Třetí do party je Filip Rydval.
To je kluk, který má zkušenost s druhou ligou, byl u nás u mládeže. Je to náš nejmladší článek, ale už studuje profi licenci. Sice ne v Česku, ale v zahraničí. V kondiční sféře Michal Dragijský nahradil Paťu Kmínka. Taky jsme o něm věděli, vyskautoval ho náš předchozí kondičák. Míša dělal na Dukle vynikající práci a taky jsme si sedli i lidsky. Věřím, že si to všechno sedne.

Jakým jazykem spolu všichni komunikujete?
S Jaimem mluvím španělsky a s Radkem polsky. Pokud bude potřeba něco důkladně přeložit, pomůže nám Filda s angličtinou.

Takže španělštinu zvládáte v pohodě?
Španělština je pro mě jako jízda na kole, člověk to nezapomene. Strávil jsem tam pět let, takže ji ovládám lépe než třeba němčinu. S angličtinou jsem trošku na štíru, ale ostatní ji ovládají výborně, takže by to neměl být problém.

Bývalý asistent Michal Vepřek se přesouvá k mládežnickým týmům?
Ano, může to vypadat, že jde níž, ale myslím si, že pro něj je to nejideálnější možnost, aby si vyzkoušel svoje vlastní trénování. Míšu nikdo nezatracuje, jenom se posunul, nějakou dobu si vyzkouší trénování a nikde není napsáno, že se zase neposune zpátky na vyšší pozici.

Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala

Vzhledem k tomu, že Sigma nepostoupila do evropských pohárů máte poměrně široký kádr. Budou změny i v něm?
Všechno je ve fázi řešení, ale určitě pracujeme na zúžení kádru. Slovácko má zájem o Kostadinova a Huka, kteří tam na jaře hostovali. Po případných příchodech budeme chtít mít kolem 24 hráčů plus gólmany. Víc určitě ne.

Můžete potvrdit, kdo odejde? Mluví se třeba o Arturovi Dolžnikovovi.
Stoprocentně se nedá nic říct, protože odchody nejsou dořešené. Ať je to Artur, Kostadinov, Huk… řešíme to, ale zatím nemůžeme nic říct.

Kdo má svolení odejít z klubu?
Nikdo, to jsme nedefinovali. Víme, že kádr musíme zúžit a bude záležet na nabídce a zájmu o hráče. Pokud přivedeme nového hráče a na jeho postu bude přetlak, budeme muset vytipovat hráče, který je pro tým méně potřebný.

Zatím přišel jen Islanďan Mikaelsson. Máte vytipované další posily?
O Mikaelssonovi jsme se bavili delší dobu a byl vytipovaný už předchozím trenérem. V zimě jeho příchod nebyl reálný, takže jsme na to prakticky navázali. Jsme za to rádi, je to mladý a perspektivní útočník. Samozřejmě budeme hledat posily na posty, ze kterých nám hráči odešli. Například na levou obranu.

Bude náročné nahradit Danijela Šturma?
Pracujeme i na náhradě na jeho post. Skočil do české ligy, zazářil a sáhla po něm Slavia. Ale máme tady třeba Tkáče, který se vrátil po dlouhém zranění. Ten se mi hodně líbil v závěru jara v trénincích. Věřím, že to může být typ hráče, který Šturma nahradí.

Můžeme očekávat další divoké přestupové období?
Viděli jsme, jakým jsme v zimě jezdili autobusem, teď se tím naším autobusem bude jezdit třeba v Praze. Jenom se přestříká barva. (Narážka na fotku pětipatrového autobusu, který měl podle vtipálka ze sociální sítě X vozit hromadu zimních olomouckých posil, pozn. red.)

Zdravotně jsou všichni hráči v pořádku?
Začínáme skoro všichni, jsme fit, za to jsem rád. Baráth, Huk a Kostadinov dostali svolení k delší pauze, protože měli reprezentační a klubové povinnosti.

Dnes se tréninku neúčastní ani útočník Dembe.
Zatím nepřijel, má nějaký problém s vízy, takže na něj čekáme. Ale zdravotně by měl být v pořádku.

Jak je na tom Jan Kliment?
Vytáhl destičku a vypadá výborně. Říkal mi, že cítí změnu v pohybu, že rozsah jeho pohybu je daleko lepší než s destičkou. Věříme, že se v brzké době zapojí do plného tréninku.

Cílem do sezony bude umístit se v první šestce?
Budeme chtít bojovat o šestku a porvat se o pohárové příčky, ale nejsme jediní. Těžko se stanovují cíle, protože všechny týmy zbrojí a zkvalitňují se.

Změny v realizačním týmu, nový trenér pro béčko

Kromě nových asistentů Monroye, Belly a Rydvala došlo v realizačním týmu trenéra Sigmy Pavla Hapala k dalším změnám. V roli kondičního trenéra A týmu po dvou letech končí Patrik Kmínek, který bude mít nově na starost kondiční přípravu celého klubu.

Nový realizační tým Pavla Hapala (uprostřed) v Sigmě Olomouc.

Jeho pozici v áčku zaujme Michal Dragijský, který byl od roku 2018 kondičním trenérem pražské Dukly. Kmínek byl ve svých 25 letech nejmladším kondičním trenérem ligy, teď bude koncipovat kondiční přípravu celého klubu.

Složení ostatních spolupracovníků Pavla Hapala zůstává beze změn, pouze Petra Spurného na pozici kustoda doplní bývalý hráč Olomouce a účastník stříbrného turnaje EURO 1996 Milan Kerbr. Změn dozná také realizační tým olomouckého béčka.

Hlavního trenéra Romana Westa a jeho kolegů včetně Tomáše Hořavy nahradí Tomáš Palinek. Muž, který prošel mládežnickými kategoriemi Sigmy a jako asistent byl u postupu B týmu do druhé ligy. V posledních letech byl asistentem Slovácka a Jihlavy, poté působil jako videoanalytik v reprezentační dvacítce a v Brně.

„V nadcházející sezoně znovu chceme postoupit s béčkem do druhé nejvyšší soutěže,“ vyhlásil v pondělí generální sportovní manažer klubu Pavel Hapal.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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