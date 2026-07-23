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Chance Liga 2026/2027

Sigma vyslala vzkaz lize: Pokud tu nebude dobrý fotbal, cizinci sem odmítnou chodit

Václav Havlíček
  18:15
Trenér A-týmu a generální sportovní manažer olomoucké Sigmy Pavel Hapal (vlevo)...

Trenér A-týmu a generální sportovní manažer olomoucké Sigmy Pavel Hapal (vlevo) a předseda představenstva Ondřej Navrátil na předsezonní tiskové konferenci. | foto: ČTK

Obránce olomoucké Sigmy Jan Král na předsezonní tiskové konferenci.
Posila Sigmy Marko Soldo.
Trenér A-týmu a generální sportovní manažer olomoucké Sigmy Pavel Hapal na...
Trenér A-týmu a generální sportovní manažer olomoucké Sigmy Pavel Hapal na...
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Už je to rok od chvíle, co podnikatel Milan Šimonovský společně s dalšími donátory koupil fotbalovou Sigmu. Vize? Udělat z Olomouce nablýskanou adresu minimálně v tuzemsku, zároveň fanouškům pravidelně dopřávat zápasy v pohárové Evropě. S pilotním ročníkem ovšem v kancelářích na Andrově stadionu úplně spokojení být nemůžou.

Ostuda v tuzemském poháru, propuštěný trenér a až konečné sedmé místo. V kontrastu s tím je ovšem skvělé putování Konferenční ligou, jež Sigma zakončila v osmifinále.

To je nicméně minulost.

Olomouc v neděli zahájí novou sezonu, která bude zase jiná. Minimálně, co se očekávání týče.

Ambicí klubu je umístění v top šestce. Loni touto dobou přitom představitelé Sigmy tvrdili, že jde o „zahřívací“ sezonu a od nové bude mít olomoucký celek jasný plán – útok na poháry, což je ideálně umístění do čtvrtého místa.

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A zatímco loni předseda klubu Ondřej Navrátil veřejně prohlásil, že rozpočet Sigmy se pohybuje kolem 300 milionů korun, na včerejší předsezonní tiskové konferenci jen konstatoval: „Přesné číslo říkat nechceme. Rozpočet je ovšem úměrný naším ambicím.“

Olomouc určitě nebude disponovat takovými prostředky jako Slavia, Sparta či Plzeň. Mezi zbylými kluby ale bude patřit ke klubům s nejlepší finanční kondicí.

Notně k tomu dopomáhá také finanční skupina Creditas vlastněná Pavlem Hubáčkem, který je hlavním ekonomickým motorem nové Sigmy. „Neumím si představit pro náš klub nikoho lepšího. Podobně velká nabídka, jakou Creditas za reklamní plnění našemu klubu nabídla, nikdy v olomouckém sportu nebyla,“ prohlásil Navrátil. Ze Sigmy naopak odchází developerský podnik Redstone, vlastněný miliardářem Richardem Morávkem.

Redstone byl přitom jeden z partnerů, který se loni podílel na formování rozpočtu Sigmy. Coby platinový sponzor garantoval minimálně deset milionů korun. „Považujeme za logické, že se skupina Creditas po předchozím vstupu do vlastnické struktury klubu rozhodla tuto svoji roli zviditelnit i generálním partnerstvím. O dalším postupu Redstone v podpoře sportu včetně fotbalu budeme jednat v následujících týdnech,“ řekl iDNES.cz mluvčí společnosti Michal Folta.

Soldo upřednostnil Sigmu před Rakówem

Změn v hanáckém celku je ale mnohem víc. „Pořád klub měníme,“ podotkl Navrátil. Ostřílený kouč Pavel Hapal si přivedl dva zahraniční asistenty, kteří mají kromě jiného zlepšit i atraktivitu předváděné hry Olomouce.

„Musím říct, že je to velká změna oproti tomu, co jsem tady zažil dříve. Všechny meetingy probíhají v angličtině, ale myslím si, že s tím nikdo v týmu nemá problém. Celý realizační tým je taková skládačka, která do sebe dobře zapadá,“ zamyslel se obránce Jan Král.

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Podle předsedy Navrátila je zlepšený obraz hry jednou z hlavních sportovních ambic Sigmy. Prý i kvůli tomu, aby do Česka chtěli chodit hráči ze zahraničí. „Každý cizinec si přečte, že je to tu souboj a intenzita. Není to pro ně lákavé. Přivádět hráče nadstandardních kvalit bude obtížnější, pokud se něco v rámci ligy nezmění a nezačneme hrát víc fotbal,“ vzkázal Navrátil všem ligovým klubům v Česku.

Olomouc takto narazila u irského obránce Willa Ferryho, se kterým jednala o přestupu. I tak ale zaznamenala na přestupovém poli slušné zářezy, například přivedení chorvatského středopolaře Marka Solda, o něho stála už během zimy.

„Je pravda, že když nemůžete hráče lákat na evropské poháry, přivádějí se složitě. Ale to nebyl Markův případ. Upřednostnil nás třeba před Rakówem či Sturmem Graz. Ne kvůli penězům, ale kvůli stylu hry i trenérskému štábu. Stále jsme schopni hráčům nabídnout, co potřebují,“ shrnul Navrátil.

Posila Sigmy Marko Soldo.

„Už má něco za sebou, je to zkušený hráč, přichází z kvalitního klubu (Dinamo Záhřeb). Očekáváme, že kvalitu přinese hned,“ řekl na adresu největší posily trenér Hapal, současně generální sportovní manažer. Jak by se řešila jeho dvojrole v případě Hapalova odvolání, šéf Sigmy Navrátil odtajnit nechtěl.

Čechy kupovat nechceme, chceme je vychovávat

S početnými – a leckdy drahými – příchody se znovu otevírá téma olomouckých odchovanců. Sigma platí za líheň talentů. Loni na podzim do základní sestavy v Chance Lize nasadila průměrně 4,7 odchovance na zápas, což z ní v této statistice dělalo desátý nejlepší klub Evropy.

Číslo teď logicky padne.

Lze čekat, že v neděli proti Jablonci vyběhne od začátku na pažit z odchovanců jen brankář Jan Koutný a obránce Matěj Hadaš. „Když teď někdo z odchovanců bude chtít prorazit do prvního mužstva, musí vykázat větší kvalitu. Musíme tlačit na trenéry mládeže, aby vychovávali kvalitnější hráče. Takové, co budou splňovat parametry pro to, abychom jako klub atakovali evropské soutěže a tam navíc byli konkurenceschopní,“ vzkázal Hapal.

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K tomu mají do budoucna pomoci velkolepé plány na vybudování akademie. „Chceme, aby u nás hráli Češi. Ale ty nechceme kupovat, chceme si je vychovat. Zlepšení a vybudování větší akademie je pro nás priorita. Máme tam skvělé trenéry, ale než se to projeví v A týmu, bude to trvat,“ zdůraznil Navrátil.

„Když jsme v rámci putování Konferenční ligou viděli zázemí ve Florencii, velmi nás to zaujalo. Je to fantastické centrum, postavené na 15 hektarech. Je tam několik hřišť, kantýna, fitness centrum. Zázemí využívají všechny věkové kategorie naráz. My to chceme taky takto. U nás v Olomouci ale bohužel nemůžeme najít vhodné prostředí, proto máme stále akademii decentralizovanou, což je nevýhoda. Je to běh na dlouhou trať, ale plánujeme. V Olomouci to ovšem trvá, s pozemky to tu není dobré. Potřebujeme součinnost města a dalších subjektů,“ zakončil předseda.

Nejprve ale Olomouc potřebuje splnit jiné cíle. Jak dopadne její sezona?

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Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
3. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
4. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
5. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Baník OstravaOstrava 0 0 0 0 0:0 0
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 0 0 0 0 0:0 0
8. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
9. FC Slovan LiberecLiberec 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 0 0 0 0 0:0 0
11. FK TepliceTeplice 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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