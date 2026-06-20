Sigmu dál povede Hapal. Asistovat mu budou trenéři z Polska i Portugalska

„Máme mezinárodní kabinu, proto jsme se rozhodli, že bychom chtěli mít mezinárodní obsazení i v realizačním týmu. Všichni jsou velmi dobře jazykově vybavení, věřím, že nám to bude fungovat,“ vysvětlil složení svého realizačního týmu Pavel Hapal pro klubový web.
Hapal se do Olomouce vrátil loni v říjnu nejprve v manažerské pozici. O půl roku později nahradil na střídačce odvolaného Tomáše Janotku. Nyní je potvrzeno jeho setrvání v roli trenéra.
„Vyhodnotili jsme si, že pokračování s Pavlem Hapalem na lavičce je pro nás v tuto chvíli nejlepší variantou pro novou sezonu. Rozhodli jsme se zachovat kontinuitu a zároveň realizační tým posílit o zahraniční asistenty. Věříme, že právě tato kombinace nám pomůže dále se posouvat,“ uvedl předseda SIgmy Ondřej Navrátil pro klubový web.
Nejzkušenějším z nových asistentů je 44letý Portugalec Jaime Monroy, který naposledy asistoval v předminulé sezoně trenérovi německé Herthy Berlín. Předtím působil v klubech jako Leeds United, West Brom nebo Olympiakos. Zkušenosti sbíral také v juniorském týmu Barcelony, dělal i skauta Portu a Atleticu Madrid.
Nejslavnějším koučem, se kterým Monroy spolupracoval je bezpochyby známý bouřlivák a jihoamerická trenérská legenda Marcelo Bielsa. Současný trenér Uruguaye na Mistrovství světa, kterému dělal asistenta v Leedsu. Z českých hráčů s ním má z působení v Řecku zkušenost brankář Tomáš Vaclík.
Dalším zahraničním asistentem je Radoslaw Bella z Polska. Krajan středopolaře Sigmy Jakuba Jezierskiho byl dva roky asistentem Lechie Gdaňsk. Předtím trénoval ženský tým AZS Wroclaw, v polské druhé lize a mládeži.
Českým zástupcem mezi asistenty je teprve 24letý Filip Rydval, jenž na Hané působil poslední dva roky. Nejprve v realizačním týmu Romana Westa v olomouckém B týmu, potom u týmu U17.
„Na Jaimeho Monroye i Radoslawa Bellu jsme měli výborné reference. Při osobních rozhovorech pak udělali jen ten nejlepší dojem. Jsem velmi rád, že jsme se domluvili na spolupráci. Zároveň jsme chtěli zachovat i český prvek mezi asistenty, což nám splní Filip Rydval, který je mladý a talentovaný trenér, který už v Sigmě nějakou dobu působil u B-týmu a u mládeže,“ řekl Hapal.
Letní příprava Sigmy začíná už v pondělí. Tým prozatím doplnil vytáhlý Islandský útočník Hilmir Rafn Mikalesson. Modrobílé barvy naopak opustili Danijel Šturm a Jiří Sláma.