Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Sigmu dál povede Hapal. Asistovat mu budou trenéři z Polska i Portugalska

Lukáš Jakubíček
  10:30
Sigma vyřešila klíčovou otázku léta. V trenérském křesle zůstává generální sportovní manažer Pavel Hapal. Na pomoc mu přichází trojice nových zahraničních asistentů. Do chodu týmu se zapojí Jaime Monroy, Radoslaw Bella a Filip Rydval. Dosavadní asistenti Ivo Gregovský a Michal Vepřek v áčku končí. Druhý jmenovaný se přesune k mládežnickým týmům Olomouce.

Olomoucký trenér Pavel Hapal v utkání se Slováckem. | foto: ČTK

„Máme mezinárodní kabinu, proto jsme se rozhodli, že bychom chtěli mít mezinárodní obsazení i v realizačním týmu. Všichni jsou velmi dobře jazykově vybavení, věřím, že nám to bude fungovat,“ vysvětlil složení svého realizačního týmu Pavel Hapal pro klubový web.

Hapal se do Olomouce vrátil loni v říjnu nejprve v manažerské pozici. O půl roku později nahradil na střídačce odvolaného Tomáše Janotku. Nyní je potvrzeno jeho setrvání v roli trenéra.

„Vyhodnotili jsme si, že pokračování s Pavlem Hapalem na lavičce je pro nás v tuto chvíli nejlepší variantou pro novou sezonu. Rozhodli jsme se zachovat kontinuitu a zároveň realizační tým posílit o zahraniční asistenty. Věříme, že právě tato kombinace nám pomůže dále se posouvat,“ uvedl předseda SIgmy Ondřej Navrátil pro klubový web.

Nejzkušenějším z nových asistentů je 44letý Portugalec Jaime Monroy, který naposledy asistoval v předminulé sezoně trenérovi německé Herthy Berlín. Předtím působil v klubech jako Leeds United, West Brom nebo Olympiakos. Zkušenosti sbíral také v juniorském týmu Barcelony, dělal i skauta Portu a Atleticu Madrid.

Nejslavnějším koučem, se kterým Monroy spolupracoval je bezpochyby známý bouřlivák a jihoamerická trenérská legenda Marcelo Bielsa. Současný trenér Uruguaye na Mistrovství světa, kterému dělal asistenta v Leedsu. Z českých hráčů s ním má z působení v Řecku zkušenost brankář Tomáš Vaclík.

Dalším zahraničním asistentem je Radoslaw Bella z Polska. Krajan středopolaře Sigmy Jakuba Jezierskiho byl dva roky asistentem Lechie Gdaňsk. Předtím trénoval ženský tým AZS Wroclaw, v polské druhé lize a mládeži.

Českým zástupcem mezi asistenty je teprve 24letý Filip Rydval, jenž na Hané působil poslední dva roky. Nejprve v realizačním týmu Romana Westa v olomouckém B týmu, potom u týmu U17.

„Na Jaimeho Monroye i Radoslawa Bellu jsme měli výborné reference. Při osobních rozhovorech pak udělali jen ten nejlepší dojem. Jsem velmi rád, že jsme se domluvili na spolupráci. Zároveň jsme chtěli zachovat i český prvek mezi asistenty, což nám splní Filip Rydval, který je mladý a talentovaný trenér, který už v Sigmě nějakou dobu působil u B-týmu a u mládeže,“ řekl Hapal.

Letní příprava Sigmy začíná už v pondělí. Tým prozatím doplnil vytáhlý Islandský útočník Hilmir Rafn Mikalesson. Modrobílé barvy naopak opustili Danijel Šturm a Jiří Sláma.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Skoti si stěžují na sudí, Turci na šampionátu končí

Sledujeme online
Skotský záložník McTominay reaguje poté, co rozhodčí neodpískal penaltu po...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn

Premium
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo v tréninkovém středisku Juventusu, kde se...

Jen si to představte. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, globální celebrita a pro fanoušky modla, vás potká v Juventusu a houkne na vás: „Já ten obličej odněkud znám......

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Skoti si stěžují na sudí, Turci na šampionátu končí

Sledujeme online
Skotský záložník McTominay reaguje poté, co rozhodčí neodpískal penaltu po...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

20. června 2026  8:44

Zakryl si ústa a šel ven. Lex Prestianni poprvé v akci, pocítil ho „smolař“ Almirón

Paraguayský záložník Miguel Almirón diskutuje s rozhodčím Ivánem Bartonem.

Je to jedna z pravidlových novinek na probíhajícím fotbalovém šampionátu. Zakryjete si ústa a soupeři něco řeknete - automaticky dostáváte červenou kartu. Jako první tuhle úpravu na turnaji pocítil...

20. června 2026  8:30

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off a možní soupeři Česka

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

První účastníky play off mistrovství světa ve fotbale už známe. Vítězství ve skupině si zajistily pořadatelské výběry Mexika a USA. O postup stále hrají i Češi, potřebují však body z utkání proti...

20. června 2026  8:23

10. den MS ve fotbale 2026: Nizozemsko proti Švédsku, Německo čeká Pobřeží slonoviny

Nizozemec Virgil van Dijk slaví trefu v duelu s Japonskem.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola. Německo nastoupí proti Pobřeží slonoviny, ve druhém utkání skupiny E se debutant Curaçao pokusí získat první body proti Ekvádoru. Ve...

20. června 2026  7:58

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

20. června 2026  7:34

Turecko - Paraguay 0:1, výhra po rychlém gólu i s červenou. Poražení na MS končí

Fotbalisté Paraguaye slaví výhru nad Tureckem, poražení smutní po vyřazení z...

Po překvapivé porážce s Austrálií podlehli turečtí fotbalisté nečekaně i Paraguayi a končí na mistrovství světa už ve skupině. Matías Galarza poslal Jihoameričany do vedení už po 64 sekundách a...

20. června 2026  4:59,  aktualizováno  7:24

Další fantastický zápas, jásal Pochettino. Chválil fanoušky a mluvil o triumfu na MS

Trenér Američanů Mauricio Pochettino reaguje v utkání s Paraguayí.

Druhé utkání, druhá výhra. A jejich fotbal znovu bavil. „Myslím, že to byl opět fantastický zápas,“ radoval se trenér americké reprezentace Mauricio Pochettino po vítězství 2:0 nad Austrálií. Domácí...

20. června 2026  7:13

Brazílie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Na mistrovství světa nikdy nechyběli a na jejich technickou hru se těší miliony fanoušků po celém světě. Brazílie je s pěti tituly nejúspěšnější zemí historie. Na šampionát v roce 2026 vyráží s...

13. června 2026  9:59,  aktualizováno  20. 6. 6:14

Brazílie - Haiti 3:0, Suverénní výhra s hořkou ztrátou. Soupeř jistý nepostupující

Matheus Cunha slaví s Viníciusem Júniorem první gól brazilského týmu proti...

Fotbalisté Brazílie porazili 3:0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii třemi góly v úvodním dějství, dvakrát se prosadil Matheus Cunha a další branku...

20. června 2026  2:32,  aktualizováno  4:51

Skotsko - Maroko 0:1, rozhodl bleskový gól v úvodu. Africký tým kráčí za postupem

Marocký záložník Ismáíl Saibárí (vlevo) slaví se spoluhráčem Channúsem první...

Fotbalisté Maroka porazili na mistrovství světa v Bostonu ve skupině C Skotsko 1:0 a se čtyřmi body mají blízko k postupu. Ismáil Saibárí se prosadil už ve druhé minutě a vstřelil svůj druhý gól na...

19. června 2026  23:59,  aktualizováno  20. 6. 2:32

Nemá snad kondici? Německý sudí Zwayer měl křeče, napil se shotu a zápas dokončil

Německý sudí Felix Zwayer měl v závěru utkání mezi Spojenými státy a Austrálií...

Ve vypjatém závěru řešil konflikty mezi hráči. Když se pak německý rozhodčí Felix Zwayer rozběhl se žlutou kartou k americkému obránci Chrisi Richardsovi, podlomila se mu levá noha. Sedl si na...

20. června 2026

Odchází nám lídři, ale rostou noví. Sivok o sparťanské sezoně bez titulu i změnách

Premium
Tomáš Sivok na sparťanském tréninku

„Někteří byli uspokojení.“ Tomáš Sivok otevřeně pojmenovává důvody sparťanského neúspěchu v minulé sezoně. Sportovní manažer Letenských mluví o ztraceném charakteru týmu, chystané obměně hráčů i...

20. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.