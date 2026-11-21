„Bude to velký zápas. Bude důležité dobře se připravit a být maximálně koncentrovaní. Na první zápas v roli hlavního trenéra se moc těším, ještě navíc proti jednomu z nejlepších týmů v soutěži,“ řekl Monroy před utkáním.
Na Hanou přišel v létě, když si ho do pozice asistenta dosadil trenér Pavel Hapal. Ten byl před dvěma týdny odvolán po prohře 0:5 v Hradci Králové, a to i přesto, že Sigmě náleží páté místo. Na druhý flek navíc ztrácí jen dva body.
|
Olomouc vsadila na zahraničí. Hapala nahradil jeho portugalský asistent Monroy
„S Pavlem to bylo jednoduché, od začátku jsme k sobě byli otevření. Teď mi řekl: ‚Jaime, pokud ti klub nabídne tuto příležitost, určitě ji přijmi a udělej maximum, protože jsi zatím odváděl dobrou práci.‘ S takovou podporou jsem tu nabídku prostě nemohl odmítnout,“ prozradil Monroy.
Čtyřiačtyřicetiletý trenér připustil, že chce do klubu dovést posily do realizačního týmu na post asistenta. „Ideálně někoho, koho znám a s kým jsem spolupracoval. Už jsem mluvil s několika trenéry. Teď si to musíme vyhodnotit.“
Monroy v různých pozicích působil i v evropských velkoklubech jako Barcelona či AC Milán, kde měl na starost mládež. Asistenta v prvním týmu dělal například v Leedsu, West Bromwichi či Herthě Berlín. Jako hlavní trenér působil v Řecku či Austrálii.
Co od něj mohou očekávat fanoušci Hanáků? „Myslím si, že budeme do značné míry pokračovat v tom, co jsme dělali doposud, protože jde o rozhodnutí, na kterých jsem se také podílel. Máme určitý herní styl. Pokud bude potřeba něco změnit, uděláme to. Především ale chci, aby hráče fotbal bavil. Myslím si, že to je klíčové. A platí to i pro fanoušky. Je to jeden z důvodů, proč se fotbalu věnuji,“ zdůraznil Monroy.
Změnit chce i nevyrovnanost výkonů, jež sigmáky od začátku sezony trápila, což byl mimo jiné důvod Hapalova konce.
„Myslím si, že musíme být trpěliví, protože takové věci nevybudujete za jeden den. Potřebujete čas. Zároveň ale musíme být konkurenceschopní a bojovat,“ uvědomuje si.
|
Blesk z čistého nebe, Hapal končí v Sigmě. Rozhodly „představy o směřování klubu“
„Pro mě je důležité přesvědčit hráče, aby věřili, že to, co jim nabízíme, je přesně to, co potřebují. A zároveň během této doby budovat vítěznou mentalitu. Nejde mi o to, abych na hráče jen tlačil. Chci jim dát odpovědnost a zajistit, aby pochopili, že pokud chcete být vítězem, musíte mít touhu vítězit. Musíte chtít vyhrávat,“ poznamenal nový trenér Sigmy.
Jak se mu povede proti Slavii, je otázka. Už teď ale pracuje na příchodu posil. První lednovou akvizicí by podle informací iDNES.cz měl být nigerijský křídelník Clinton Jephta (20) z finského Interu Turku.