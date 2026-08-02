Svůj premiérový gól v dresu Hanáků vstřelil David Tkáč. Deset minut před přestávkou si naběhl na dlouhý míč Dominika Janoška a přesně zakončil.
„Odvedl hodně práce a podle čísel, které jsem měl možnost vidět, odehrál vynikající zápas. Dal gól, potom měl ještě jednu šanci, kterou mu chytil brankář, ale jinak byl výborný,“ chválil čtyřiadvacetiletého středopolaře Hapal.
Ofenzivní záložník přišel do Olomouce už loni v létě ze Zlína, ale na podzim se zranil a vrátil se až v letní přestávce před aktuální sezonou. „Po vleklém zranění, které měl, na něj musíme být trošku opatrní, aby si ho neobnovil,“ doplnil kouč Hanáků.
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Olomouc - Ml. Boleslav 2:2, domácí mají první bod, z přímého kopu ho vystřelil Sejk
Tkáč nastoupil do dvanáctého soutěžního zápasu za Olomouc. Tentokrát se spolu s Janoškem pohyboval na pozici desítky pod Václavem Sejkem.
„Rozumíme si i na tréninku. Kooperace funguje i s Baráthem a Beranem. Byli jsme u sebe a myslím si, že nám to vyhovuje, jenom to musíme proměnit k lepšímu výsledku,“ ohodnotil novou spolupráci Janošek.
Vzhledem k hernímu pojetí obou týmů zápas nabídl velké množství šancí. Problémy olomoucké obraně dělal především rychlý Solomon John, který také otevřel skóre zápasu. Ve druhém poločase asistoval i na gól Martina Šuberta.
„Hlavně v první půli to byl z naší strany skvělý zápas. Dokázali jsme zareagovat na gól, měli jsme spoustu situací, kdy jsme mohli přidat druhý gól, což se nám nepodařilo. Druhý poločas už nebyl z naší strany tak silný,“ líčil Hapal.
Slabá produktivita byla hlavním problémem Hanáků v minulé sezoně. Tentokrát se do role hlavního spalovače šancí dostal Janošek.
„V první šanci to skvěle vyhodnotil Louis Lurvink, já jsem zavřel oči a chtěl to prorvat. Hezky mě vychytal Floder, který mě zná ze Zbrojovky. Střely kolem vápna jsou padesát na padesát, ale měl bych je trefovat. Obzvlášť když je často trénuju. V poslední šanci chyběla možná větší koncentrace. Byla to moje blbost,“ narážel Janošek na situaci, kdy z blízka přestřelil odkrytou bránu.
„Oproti prvnímu utkání, kde jsme šance skoro neměli, je to určitě posun, kluci byli připravení. Bohužel se nám nepodařilo šance využít,“ konstatoval Hapal.
O konečném výsledku rozhodla standardní situace. Po faulu na Syllu se k míči postavil Sejk a dělovkou z dálky prostřelil brankáře Flodera.
„Sejky má výbornou střelu ze střední vzdálenosti. Janošek už nebyl na hřišti, takže to vzal na sebe. Střelu jsme dobře zakryli, gólman pozdě reagoval, ale rána to byla krásná,“ pochvaloval si Hapal.
Otázka, kdo půjde kopat, když na hřišti není špílmachr Janošek, byla určitě položena i v myslích diváků. Vzal by klíčovou situaci skutečně na sebe? „Určitě bych si míč vzal sám, divil jsem se, že jde kopat Sejky. Samozřejmě jsem mu hned pogratuloval,“ smál se Janošek.
Sigma dokončila očekávaný příchod Baráta
Do utkání ze zdravotních důvodů nenastoupil kromě beků Slavíčka a Hadaše ani kapitán Kliment a nově taky Fabijan Krivak a Hilmir Mikaelsson.
„Krivak bude od začátku týdne připravený, měl pohmožděný přitahovač a nechtěli jsme riskovat. Kliment dobral antibiotika, takže by se k nám měl taky už připojit. U Hilmira zatím nevíme, v týdnu ho čeká vyšetření,“ popsal Hapal.
Na lavičce už se ale objevila nejnovější posila – devatenáctiletý ofenzivní hráč Daniel Barát. Odchovanec Slovácka strávil v Uherském Hradišti celou dosavadní kariéru. V 19 ligových zápasech zatím nebodoval.
„Je to perspektivní hráč, o kterého jsme usilovali už v zimě. Debaty byly dlouhé a jsme rádi, že nakonec přišel. Brali jsme ho proto, že je velice dobře fyzicky připravený. Zároveň umí hrát jeden na jednoho, takové situace vyhledává, takže věřím, že mu to u nás sedne a že se postupem času zapracuje do mužstva,“ vyhlíží Hapal.
Barát přichází navzdory tomu, že předseda klubu Ondřej Navrátil na předsezonní tiskové konferenci prohlásil, že jeho příchod už není ve hře.
„Usilovali jsme o něj, ale věděli jsme, že v jednáních byla nějaká úskalí. Nakonec se nám podařilo přestup dotáhnout. Ve fotbale to tak někdy je. Jeden den to pravda není a druhý den se to stane,“ odůvodnil Hapal.
I přes zdlouhavá jednání se mladý křídelník na nové angažmá těší. „Vážím si toho, že o mě Sigma stála delší dobu. Přestup vnímám jako velkou výzvu a zároveň příležitost, abych se v kariéře dál zlepšoval. Věřím, že se mi bude dařit a společně budeme úspěšní,“ řekl Barát pro klubový web.