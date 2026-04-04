„Hrajte fotbal!“ hulákali opakovaně fanoušci. Olomoučtí hráči jim ale po slibném úvodu jistý fotbalový um začali předvádět až od 65. minuty, když gólem na 1:3 vykřesal naději Baráth. Ale to už bylo pozdě.
Ano, Sigma pak měla tlak. Na 2:3 krásnou dělovkou snížil Šturm, jenže na třetí gól se Olomouc nezmohla. I proto, že vyrovnávací brance Berana předcházel ofsajd Klimenta a vzápětí selhal ve slibné pozici střídající Krivak.
|
Olomouc - Ml. Boleslav 2:4, divoký zápas, hosté vedli o tři branky, pak se strachovali
„Kromě úvodu jsme měli do stavu 3:2 zápas pod kontrolou, pak ale dostanete tečovaný gól, stadion ožije, navíc domácí mají vynikající lavičku, kterou si pomohli. Ale Jirka Floder nás podržel. A ofsajd? Tušil jsem hned, že Kliment asi byl v ofsajdu, ale nikdy nevíte. Je to hra centimetrů, takže jsme museli čekat, co VAR,“ popisoval trenér Boleslavi Aleš Majer.
„Bohužel hraniční situace. Štěstí nebylo na naší straně. Ale v první moment, kdy jsme srovnali, jsem věřil, že to ještě otočíme,“ popsal kouč Olomouce Tomáš Janotka.
Nakonec nicméně udeřili právě svěřenci Aleše Majera, z protiútoku rozhodl o výhře Langhamer. „Zasloužená výhra,“ kývl Majer.
„Vstup do utkání jsme měli skvělý. Byli jsme aktivní, hra měla dynamiku, spád. Boleslav nevěděla, kam dřív skočit. Vypadali jsme skvěle, fakt skvěle. Ale pak jsme najdou přestali být dostatečně agresivní, neumím si to vysvětlit. Chybělo nám dát první gól, šance byly,“ posteskl si Janotka.
Až na pár světlých pasážích to bylo od Sigmy většinu zápasu zkrátka málo, což daly bučením a pískotem najevo tribuny. „Nemůže se fanouškům divit. Zklamali jsme je i sebe,“ konstatoval trenér Sigmy.
Noční můra Jiřího Slámy
Jeden z nejhorších zápasů sezony prožil levý obránce Hanáků Jiří Sláma, kterému se vyloženě nedařilo. Vyvrcholením jeho představení bylo, když se po vystřídání pustil do slovní roztržky s diváky, kteří na něj pískali.
„Nevím, co na Jirku fanoušci volali. Není to příjemné, když vás slovně napadají, adresně na vás křičí. Není snadné to přijmout, ale musíme to umět. Měl to ustát. Stav byl, jaký byl, nemůžeme očekávat pochvalu. Není to jednoduché, ideální je, aby na to nereagoval. Ale když jste emotivní, je těžké se udržet. Na jednu stranu to chápu, sám jsem to hrával. Na druhou stranu je potřeba, umět to polknout,“ popsal Janotka.
Ani pravému obránci Slavíčkovi se nedařilo. Ale komu ano?
„Beci určitě nepředvedli dobrý výkon, nemá cenu si nic nalhávat. Každý z nich byl namočený u nějaké branky. Nebyl to jejich zápas, byť měli i dobré momenty. Proto ale přišla kritika od fanoušků. Těžko se můžou chválit obránci, když doma prohráváte 0:3,“ má jasno Janotka.
„Celkově počínání v defenzivě nebylo takové, jaké mělo být. Celou sezonu nás zdobila skvělá obrana, na to jsme určitě nenavázali. Nebyli jsme důslední a počínali si špatně,“ vypozoroval trenér Sigmy.
„Dostali jsem šest gólů za poslední dva domácí zápasy. To není možné! Věřím, že už se to nebude opakovat. Je to facka,“ zdůraznil záložník Sigmy Michal Beran.
Majer: Potřebovali jsme tým vyladit
Mladá Boleslav dál pokračuje v jarní krasojízdě. Po Novém roce prohrála z osmi ligových zápasů pouze jednou, a to s první Slavií. V MOL Cupu zase vyřadila Spartu.
Už před zápasem označil trenér Janotka Mladou Boleslav za jeden z nejlepších týmů jara. Zatímco na podzim dostávali Středočeši průměrně 2,2 branek na zápas, v jarní části Chance Ligy to je po sobotě 0,8 gólu.
„Po mém letním příchodu jsme pracovali zejména na ofenzivě, takže nám to asi mohlo vzadu chybět,“ usmál se Majer. „Je to vývoj týmu. V zimě jsme potřebovali ještě kádr vyladit a pořád nejsme tam, kde chceme. Teď sice máme pozitivní vývoj, ale stále nás čekají těžké zápasy.“
„Pomohla nám zimní příprava. Srovnali jsme se, zvýšili kvalitu vzadu. Ať je to jak chce, Káfa (Karafiát) a Hybšák (Hybš) jsou hráči s obrovskou kvalitou,“ vypozoroval záložník Roman Macek.
I on dobře ví, že Boleslav teď nesmí usnout na vavřínech. I přes zisk jedenácti bodů z posledních pěti zápasů je stále ve skupině o udržení.