Chance Liga 2025/2026

Pískot, odcházející diváci, Sláma se hádal s fanoušky. Zasloužená výhra, těšilo Majera

Václav Havlíček
  19:10
Olomouc ani zdaleka nenavázala na výsledky před reprezentační pauzou a po jednom z nejhorších výkonů v jarní části fotbalové ligy podlehla na domácím hřišti Mladé Boleslavi 2:4. Z tribun Androva stadionu se ozýval pískot, přičemž někteří diváci to na tribunách zabalili už po hodině hry, kdy na 3:0 zvýšil Solomon John.
Vítězství. Aleš Majer se raduje ze tří bodů, které Boleslav získala v Olomouci. | foto: ČTK

Olomoucký Danijel Šturm se snaží udržet míč v souboji proti Michalu Ševčíkovi z...
Mladoboleslavský brankář Jiří Floder
Mladoboleslavský útočník Solomon John s míčem v utkání proti Olomouci
Mladoboleslavský Michal Ševčík (vlevo) bojuje o míč s Michalem Beranem z...
„Hrajte fotbal!“ hulákali opakovaně fanoušci. Olomoučtí hráči jim ale po slibném úvodu jistý fotbalový um začali předvádět až od 65. minuty, když gólem na 1:3 vykřesal naději Baráth. Ale to už bylo pozdě.

Ano, Sigma pak měla tlak. Na 2:3 krásnou dělovkou snížil Šturm, jenže na třetí gól se Olomouc nezmohla. I proto, že vyrovnávací brance Berana předcházel ofsajd Klimenta a vzápětí selhal ve slibné pozici střídající Krivak.

Olomouc - Ml. Boleslav 2:4, divoký zápas, hosté vedli o tři branky, pak se strachovali

„Kromě úvodu jsme měli do stavu 3:2 zápas pod kontrolou, pak ale dostanete tečovaný gól, stadion ožije, navíc domácí mají vynikající lavičku, kterou si pomohli. Ale Jirka Floder nás podržel. A ofsajd? Tušil jsem hned, že Kliment asi byl v ofsajdu, ale nikdy nevíte. Je to hra centimetrů, takže jsme museli čekat, co VAR,“ popisoval trenér Boleslavi Aleš Majer.

„Bohužel hraniční situace. Štěstí nebylo na naší straně. Ale v první moment, kdy jsme srovnali, jsem věřil, že to ještě otočíme,“ popsal kouč Olomouce Tomáš Janotka.

Nakonec nicméně udeřili právě svěřenci Aleše Majera, z protiútoku rozhodl o výhře Langhamer. „Zasloužená výhra,“ kývl Majer.

„Vstup do utkání jsme měli skvělý. Byli jsme aktivní, hra měla dynamiku, spád. Boleslav nevěděla, kam dřív skočit. Vypadali jsme skvěle, fakt skvěle. Ale pak jsme najdou přestali být dostatečně agresivní, neumím si to vysvětlit. Chybělo nám dát první gól, šance byly,“ posteskl si Janotka.

Až na pár světlých pasážích to bylo od Sigmy většinu zápasu zkrátka málo, což daly bučením a pískotem najevo tribuny. „Nemůže se fanouškům divit. Zklamali jsme je i sebe,“ konstatoval trenér Sigmy.

Noční můra Jiřího Slámy

Jeden z nejhorších zápasů sezony prožil levý obránce Hanáků Jiří Sláma, kterému se vyloženě nedařilo. Vyvrcholením jeho představení bylo, když se po vystřídání pustil do slovní roztržky s diváky, kteří na něj pískali.

Obránce Sigmy Jiří Sláma přichází zkontrolovat zdravotní stav spoluhráče Šturma.

„Nevím, co na Jirku fanoušci volali. Není to příjemné, když vás slovně napadají, adresně na vás křičí. Není snadné to přijmout, ale musíme to umět. Měl to ustát. Stav byl, jaký byl, nemůžeme očekávat pochvalu. Není to jednoduché, ideální je, aby na to nereagoval. Ale když jste emotivní, je těžké se udržet. Na jednu stranu to chápu, sám jsem to hrával. Na druhou stranu je potřeba, umět to polknout,“ popsal Janotka.

Ani pravému obránci Slavíčkovi se nedařilo. Ale komu ano?

„Beci určitě nepředvedli dobrý výkon, nemá cenu si nic nalhávat. Každý z nich byl namočený u nějaké branky. Nebyl to jejich zápas, byť měli i dobré momenty. Proto ale přišla kritika od fanoušků. Těžko se můžou chválit obránci, když doma prohráváte 0:3,“ má jasno Janotka.

Mladoboleslavský útočník Solomon John s míčem v utkání proti Olomouci

„Celkově počínání v defenzivě nebylo takové, jaké mělo být. Celou sezonu nás zdobila skvělá obrana, na to jsme určitě nenavázali. Nebyli jsme důslední a počínali si špatně,“ vypozoroval trenér Sigmy.

„Dostali jsem šest gólů za poslední dva domácí zápasy. To není možné! Věřím, že už se to nebude opakovat. Je to facka,“ zdůraznil záložník Sigmy Michal Beran.

Majer: Potřebovali jsme tým vyladit

Mladá Boleslav dál pokračuje v jarní krasojízdě. Po Novém roce prohrála z osmi ligových zápasů pouze jednou, a to s první Slavií. V MOL Cupu zase vyřadila Spartu.

Už před zápasem označil trenér Janotka Mladou Boleslav za jeden z nejlepších týmů jara. Zatímco na podzim dostávali Středočeši průměrně 2,2 branek na zápas, v jarní části Chance Ligy to je po sobotě 0,8 gólu.

Mladoboleslavský útočník Christophe Kabongo slaví vstřelený gól.

„Po mém letním příchodu jsme pracovali zejména na ofenzivě, takže nám to asi mohlo vzadu chybět,“ usmál se Majer. „Je to vývoj týmu. V zimě jsme potřebovali ještě kádr vyladit a pořád nejsme tam, kde chceme. Teď sice máme pozitivní vývoj, ale stále nás čekají těžké zápasy.“

„Pomohla nám zimní příprava. Srovnali jsme se, zvýšili kvalitu vzadu. Ať je to jak chce, Káfa (Karafiát) a Hybšák (Hybš) jsou hráči s obrovskou kvalitou,“ vypozoroval záložník Roman Macek.

I on dobře ví, že Boleslav teď nesmí usnout na vavřínech. I přes zisk jedenácti bodů z posledních pěti zápasů je stále ve skupině o udržení.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Hradecký trenér David Horejš v utkání s Bohemians.

Do zápasu šli s tím, že je výhra posune do elitní šestky. Povedlo se, Hradec, i s Vladimírem Daridou, pomocníkem národního týmu při úspěšném barážovém boji o postup na mistrovství světa, pražské...

5. dubna 2026  18:31

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

5. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  17:50

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam...

5. dubna 2026  17:34

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Žižkov neudržel vedení, bodovanou sérii ale prodloužil. Sparta padla v Budějovicích

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova v 21. kole druhé ligy neudrželi dvoubrankové vedení a remizovali 2:2 na hřišti Slavie B. České Budějovice zvítězily 1:0 nad rezervou Sparty, které nadále patří poslední místo v...

5. dubna 2026

