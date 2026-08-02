ONLINE: Olomouc - Ml. Boleslav 0:0, domácí touží napravit nezdar ze startu ligy

Olomouc prožila na úvod ligy zklamání. Výsledek 0:1 a především i výkon neodpovídaly ambicím klubu.
Pokud by neporazila ani Mladou Boleslav...
Ta odehraje druhé utkání za sebou venku, body už má a může proti Sigmě nastupovat v klidu.
V týdnu přivedla dva hráče na hostování, z Liberce slovenského útočníka Letenaye a z Plzně obránce Adama Kadlece.
J. Koutný - A. Sylla, J. Král, L. Lurvink - A. Ghali, P. Baráth, M. Beran, S. Noumbissie - D. Janošek, V. Sejk, D. Tkáč
J. Floder - D. Donát, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, J. Kolářík - J. Klíma
J. Fiala, J. Šíp, M. Malý, M. Hruška, J. Spáčil, D. Barát, D. Grgic, J. Dembe, V. Zahradníček, M. Mikulenka, M. Soldo
V. Vorel, N. Penner, J. Harušťák, F. Špatenka, D. Mareš, M. Šubert, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay