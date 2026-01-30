Divíte se, že je Olomouc středem pozornosti? Noví majitelé po svém příchodu vysypali na stůl pořádný pytel peněz. Možná spíš na dva stoly. V zimě Sigma přivedla už sedm posil, další jsou na cestě. V součtu s létem je na dvaceti nových akvizicích.
To není změna základní jedenáctky. To je změna téměř celé soupisky! Byť je pravda, že ta olomoucká je daleko širší než u většiny ostatních ligových klubů, momentálně na ní je třicet hráčů jenom do pole a čtyři brankáři. Což není úplně málo.
I proto budí Sigma před sobotním restartem Chance Ligy velká očekávání. Ano, dost možná ještě větší než Slavia i Sparta. Ustojí trenér Tomáš Janotka obrovský tlak, pod který je kvůli utraceným 250 milionům korun bezesporu vystaven?
„Tlak samozřejmě je, jde o nedílnou součást fotbalu a já se ho nezříkám. Stejně tak cítím zodpovědnost, kterou všichni vůči vedení a fanouškům máme,“ neschovává se trenér.
Jakékoliv umístění mimo top šestku soutěže musí být pro Hanáky neúspěch. Bez výmluv. Předseda Navrátil ovšem tvrdí: „Trenér má naši důvěru. Cíl je top šestka, pokud se to ale nepodaří, nic se neděje. Jsme trpěliví, víme, že se změnil takřka celý klub. Takže pokud se teď do šestky nedostaneme, bereme to jako půlrok, během kterého se tým sehraje, aby od nové sezony začal ambice naplňovat.“
A jaké ty ambice jsou? V nejbližších sezonách pravidelná účast v nejlepší šestce soutěže. „Časem chceme i výš,“ přidává Janotka.
Na zimní příchody měl zásadní vliv. Kdo mu do systému nepasoval, toho Sigma nekupovala. Nové – a leckdy drahé – příchody ladil s předsedou klubu Navrátilem.
|
Legendy přes palubu. Kdo bude lídr? Sigma přišla o hecíře, dříče i hlas v kabině
A byl to právě Navrátil, který se Janotky po zpackaném prosinci zastal a podržel ho na lavičce, ač někteří členové vedení měli jiný názor. I z tohoto pohledu bude domácí mač proti Hradci tolik důležitý.
Olomouc už se nemůže schovávat za alibistická vyjádření o vyrovnanosti ligy. Hanáci roztočili finanční spirálu, a proto by měli působit sebevědomě nejen na přestupovém trhu, ale i na hřišti. Proto se proti Hradci s milionovými posilami musí považovat za favorita.
Nový kapitán Kliment
A zatímco noví hráči podstupují ve VIP prostorech Androva stadionu lekce češtiny, česká část kabiny driluje mezi tréninky angličtinu.
„Je pravda, že nových kluků přišlo dost. Holt komunikujeme víc v cizím jazyce, pro mě to problém není,“ podotýká nový kapitán Sigmy, útočník Jan Kliment.
Mezi nejvýraznější zimní příchody patří bezesporu křídelník Danijel Šturm, který přišel zhruba za 2,5 milionu eur, a středopolař Péter Baráth, za něhož Sigma zaplatila lehce pod dva miliony eur. Oba by se měli okamžitě usadit v základní sestavě. I proto se mnozí olomoučtí fandové ptají: Co bude s naší vyhlášenou akademií?
Po podzimní části ligy platilo, že co se nasazování odchovanců týče, byla Sigma desátá nejlepší v Evropě. V průměru ze všech 19 zápasů, které Olomouc na podzim v lize odehrála, nastoupilo do základní sestavy 4,7 odchovance. Bravo, skvělý počin.
Jenže co teď?
„Do budoucna budeme jiní,“ neskrývá Janotka. „Jestliže deklarujeme vysoké ambice, musí se počítat s tím, že poměr odchovanců může být odlišný. Kluci teď musí ukázat své kvality a potenciál na to, aby byli součástí týmu a jeho vyšších ambicí. Pokud obojí ukážou, já budu první, kdo jim rád dá příležitost. Ale pokud kvalita nebude dosahovat našich ambicí, musíme si pomoct z jiných zdrojů, které nám nabídne přestupový trh v Česku nebo v zahraničí. Taková je teď doba,“ dodává trenér.
Manažerské schizma
Kromě zběsilých nákupů má Olomouc ještě jednu pozoruhodnost – v současnosti má dva sportovní manažery.
V létě byl sice pravomocí zbaven tehdejší sportovní ředitel Ladislav Minář, stále je však oficiálně ve funkci. A to i kvůli nové, pětileté smlouvě, kterou v létě podepsal.
„Ladislav Minář má stále platnou smlouvu. Kdybych vás chtěl odbýt, řeknu, že u evropských klubů je běžné, že mají dva sportovní manažery. Pokud se v této situaci něco změní, budeme veřejnost informovat,“ říká předseda Navrátil.
Sportovní fungování klubu nicméně řídí Pavel Hapal, jenž na rodnou Hanou přišel v průběhu sezony, když skončil coby trenér Baníku Ostrava.
|
Sigmácká klika má být zbraní Artisu. Co v Brně čekají od zkušených posil?
„Laďu potkávám, ale pracovní záležitosti s ním neřeším. Jde to kolem mě, snažím se věnovat své práci, která je pro mě nová. Osobně mi to nepřekáží, potkávám ho totiž hrozně málo,“ reaguje Hapal.
Sigma tak musí na jaře vyřešit nejen rozkol milionových posil a odchovanců, ale i manažerské schizma.
A hlavně ukázat, že miliony nevyhodila nadarmo.