První gól v lize? Asi padne celý můj plat, tuší olomoucký objev Mikulenka

Ve 21. minutě nedělního zápasu propadl až do malého vápna míč po rohovém kopu Jiřího Slámy. Mikulenka byl ve správný čas na správném místě. Od jeho nohy se neposedný balon odrazil až za háčky branky Matouše Trmala, jenž zůstal nehybně stát na brankové čáře.

„Já sám nevím, čím jsem to dal, myslím, že kolenem. Ale já jsem rád za každý gól, který dám, a obzvlášť tenhle bude nezapomenutelný,“ líčil po zápase Mikulenka. „Rohy trénujeme, byla to nacvičená situace, ale spíše jsem se k tomu jen tak nachomýtl,“ popsal dosažení velkého kariérního milníku.

Sám si uvědomuje, že v zápase měl i několik dalších možností, které mohly dopadnout lépe. „Měl jsem tam jednu hlavičku, kterou jsem měl spíš mířit do země, pak mi tam i jednou přihrál Honza Kliment, to jsem si to mohl ještě zaseknout, uspěchal jsem to,“ cítí.

Jenže si zkuste udržet chladnout hlavu, když před domácími fanoušky a rodinou v ochozech dáte svůj první ligový gól. „Strašně vás to nahecuje, stadionem burácí vaše jméno… Měl jsem víc energie, než jsem si myslel. Nejraději bych jen běhal tam a zase zpátky, hrozně vás to strhne. Musím to uklidnit, přidat víc klidu na balónu a ideálně i nějaký ten další gól,“ říkal Mikulenka.

Jeho poblázněnosti si všimli i olomoucký trenér Tomáš Janotka. „V druhém poločase se mi vůbec nelíbil. Hodně kazil. To je právě ten jeho projev. Má skvělý výběr místa, dá gól, vytváří šance. A pak dělá nesmyslné a zbytečné ztráty, kdy po hráčích na křídlech chceme, aby si to uklidnili, zkusili to jeden na jednoho, ať to zkrátka není vyjukané. A on tam měl ty zbytečné ztráty,“ jmenoval kouč Mikulenkovy nedostatky.

„Byl hodně vidět, ale já od něho čekám víc! Dokáže ještě jinou, vyšší kvalitu. Potřebuje pracovat na mentální odolnosti, když se Boleslav dotáhla na 2:2, tak v tom útlumu nám všem trvalo, než jsme se dostali zpět do nějakého tlaku,“ podotkl olomoucký trenér.

A teď reprezentace?

Rozuzlení přišlo až v nastaveném čase, když z rohového kopu upravil na 3:2 nejlepší střelec ligy Jan Kliment.

Mikulenka, v tu dobu už vystřídaný, se okamžitě rozběhl za svým parťákem slavit k rohovému praporku. „Hned jsem tam nadšený vběhl. Byla to úplná euforie, úplná paráda. Na Klimiče jsem hned křičel, že je to bůh, nechápu, jak to dělá, klobouk dolů,“ ocenil Klimentovu bilanci pět zápasů - pět gólů.

„Pozoruju ho na každém tréninku, jsem rád, že s takovými hráči můžu vůbec trénovat, a že tu můžu být. Když má Klimič balón, přesně vím, co musím udělat. I díky němu máme deset bodů a jsme čtvrtí, to je paráda,“ liboval si Mikulenka.

Radovat se ale příliš nebude, až jej přijde klubový pokladník zkásnout za první gól v lize. „Asi na to padne celý můj plat,“ ušklíbl se dvacátník. Prý i proto, proběhla oslava jen ve skromném duchu s rodinou, přítelkyní a kamarády.

A může být ještě „hůř“, pokud v následujících dnech přijde pozvánka do reprezentační jedenadvacítky, která na začátku září hraje kvalifikační utkání o mistrovství Evropy. „To už bych byl úplně na dně,“ smál se Mikulenka.

Reprezentační formu ale má. Vždyť jen v letošní sezoně stihl debut v nejvyšší soutěži a stát se stabilním členem prvoligového kádru Sigmy.

„Určitě bych si tohle před rokem nepomyslel. Moje cíle byly prorvat se do A-týmu, ale povedlo se mi to poměrně rychle. Za to jsem samozřejmě moc rád,“ uzavřel olomoucký talent.